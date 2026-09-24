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アヤックスでの復活を受け、プレミアリーグの関心が強まる中、バルセロナがマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの今夏売却を画策か
アムステルダムで本来の調子を取り戻す
バルセロナは、テア・シュテーゲンのアヤックスへのレンタル移籍が進んでいる現状に大きな満足感を示している。当初の契約は給与負担の軽減がごくわずかだったため、クラブ内部で一定の疑問もあった。しかし、スポーツ面での成果は、ブラウグラナの長期的な移籍計画にとって疑いようのないほどポジティブなものとなっている。
すべての関係者にとって最大の目標は、このドイツ人GKが自信を取り戻せるプロジェクトを見つけることだった。負傷に悩まされる数年を過ごした末、テア・シュテーゲンは傷ついた市場価値を立て直すためにも、最高レベルで定期的にプレーすることを切実に必要としていた。
そして彼は、オランダで文句なしの正GKとしての地位を確立することに成功した。さらに重要なのは、クラブでの印象的なパフォーマンスによって、待望されていたドイツ代表への再招集も勝ち取ったことだ。バルセロナは、これを高額な完全移籍の実現に向けた重要な一歩と見なしている。『SPORT』が伝えている。
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バルセロナに別れを告げて
2028年までカンプ・ノウで契約を結んでいたにもかかわらず、テア・シュテーゲンはカタルーニャでの時間が事実上終わったことを受け入れた。自身がハンジ・フリック監督のトップチーム構想に入っていないことを早い段階で理解し、自らの将来を自分でコントロールする道を選んだ。
ベテランGKはアヤックスからのオファーを最優先し、買い取りオプションなしの単純レンタル移籍を成立させた。オランダの名門は長期的に見てバルセロナでの高額な給与に見合う条件を提示できず、一時的な移籍だけが唯一現実的な財政面での解決策だった。
バルセロナは、選手が最高のコンディションを取り戻せるよう、この妥協案を受け入れた。カタルーニャのクラブは、万全のテア・シュテーゲンが依然として世界トップクラスの実力者であり、ヨーロッパ各国のトップリーグから多額の移籍オファーを引き出せる存在だと理解している。
クロップとミシェルの効果
テア・シュテーゲンの目覚ましい復活には、2人の指揮官が極めて重要な役割を果たしてきた。ミチェルはこのGKに対して計算された賭けに出て、直近の負傷歴が複雑な状況にあったにもかかわらず、当初はジローナ加入に向けて強く働きかけ、その後アヤックスへと連れて行った。
一方で、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップも、この経験豊富な守護神に絶大な信頼を示している。クロップは、この新たな代表サイクルにおいて、テア・シュテーゲンを代表チームの正GKとする全面的な後押しを与えている。
この二重の信頼こそが、テア・シュテーゲンが自身の並外れた実力を市場に改めて示すための理想的な土台となっている。『SPORT』によると、現在は複数のプレミアリーグクラブがその動向を注視しており、来夏には獲得を狙うクラブに事欠かない状況となりそうだ。
- Ajax Media
バルセロナの新時代
バルセロナは、テア・シュテーゲンのクラブでの伝説的なサイクルが完全に終わったことを極めて明確にしている。ブラウグラナの首脳陣は、GK部門を全面的に再編することで、すでに将来へと目を向けている。
スペインの強豪は、ドミニク・リヴァコヴィッチの獲得を決めた。同選手は、現在の守護神であるジョアン・ガルシアの長期的な控えを務めることになる。ヴォイチェフ・シュチェスニーの契約が満了し、クラブを去れば、来季はガルシアとリヴァコヴィッチが正式に新たなGKコンビを形成する。
テア・シュテーゲンのアヤックスへのローン契約が6月30日に終了すると、同選手は完全移籍での退団手続きをまとめるためだけにカタルーニャへ戻ることになる。バルセロナは、同選手に残る高額な給与負担を解消し、その過程で十分に高い移籍金を確保できると見込んでいる。
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