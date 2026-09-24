2028年までカンプ・ノウで契約を結んでいたにもかかわらず、テア・シュテーゲンはカタルーニャでの時間が事実上終わったことを受け入れた。自身がハンジ・フリック監督のトップチーム構想に入っていないことを早い段階で理解し、自らの将来を自分でコントロールする道を選んだ。

ベテランGKはアヤックスからのオファーを最優先し、買い取りオプションなしの単純レンタル移籍を成立させた。オランダの名門は長期的に見てバルセロナでの高額な給与に見合う条件を提示できず、一時的な移籍だけが唯一現実的な財政面での解決策だった。

バルセロナは、選手が最高のコンディションを取り戻せるよう、この妥協案を受け入れた。カタルーニャのクラブは、万全のテア・シュテーゲンが依然として世界トップクラスの実力者であり、ヨーロッパ各国のトップリーグから多額の移籍オファーを引き出せる存在だと理解している。