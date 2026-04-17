アヤックスがダニ・セバロス獲得を熱望。スペイン代表の同選手がレアル・マドリード退団へ。元バルセロナ幹部のヨルディ・クライフが果敢にアプローチ。

スペインの首都でプレーするセバロスは、出場機会の少なさに苛立ちを募らせている。アルベロア監督の下では復帰後5試合の出場にとどまり、先発は一度もない。今季は筋肉怪我で6週間離脱したことも響いている。 今季は22試合に出場したものの、プレー時間は804分、先発は7試合だけ。直近3試合は出場ゼロで、フィールドプレーヤーの中で出場時間が3番目に少ない。