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アヤックスがダニ・セバロス獲得を熱望。スペイン代表の同選手がレアル・マドリード退団へ。元バルセロナ幹部のヨルディ・クライフが果敢にアプローチ。
クライフ、アヤックス再建へマドリードのスターを狙う
AS紙によると、アヤックスは来季に向けてセバロスを獲得するため、大胆な動きに出た。 スポーツディレクターとして間もないクルイフは、このMFを最初の大型補強と位置づけている。アヤックスは2022年以来リーグ制覇がなく、残り4試合でCL出場権を争う。名門ユースを活かしつつも、王者PSVを追うチームに即戦力と経験をもたらす選手を探している。
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アルベロア監督の下での不本意なシーズン
スペインの首都でプレーするセバロスは、出場機会の少なさに苛立ちを募らせている。アルベロア監督の下では復帰後5試合の出場にとどまり、先発は一度もない。今季は筋肉怪我で6週間離脱したことも響いている。 今季は22試合に出場したものの、プレー時間は804分、先発は7試合だけ。直近3試合は出場ゼロで、フィールドプレーヤーの中で出場時間が3番目に少ない。
移籍交渉の停滞と過去のベティスとの関連
セバロスがベルナベウを去る話は今回が初めてではない。レアル・ベティス復帰の噂は度々あったが、昨夏が最も退団に近づいた。 マルセイユとは買い取り義務付きレンタルで合意していたが、市場終了間際に本人が残留を選択。この判断は首脳陣の反感を買った。契約は残り1年となり、今夏での完全移籍はほぼ確定だ。
- AFP
スペイン人プレイメーカーにとって、重要な夏が待ち受けている。
セバロスは、停滞するキャリアを再起させるため、オランダ移籍が正しいか否かを間もなく判断しなければならない。契約最終年の彼を売却して資金を得るため、レアル・マドリードは今夏の大刷新を計画。クルイフ率いる新体制アヤックスで中心選手になるという誘いは、断りにくいだろう。