アモリム「イブラヒモビッチの訪問？ ミランのレジェンドに会えるのはいつだってうれしい」

今季序盤のミランに向けられた批判は、少し行き過ぎていたのでしょうか？

「批判を受けるのは普通のことだと思う。私は気にしていない。自分の選手たちを守りたい。ほかのクラブで難しい時期を経験することの良さは、それが経験を与えてくれることだ。これがビッグクラブの監督であるために払う代償だ。すべて理解している。いろいろな情報があって、何かを言わなければならない……。私にとっては普通のことだし、自分のやり方でやっていく。みんなにもそれは明らかだと思う」





ラツィオ戦での交代をモドリッチはどう受け止めましたか？

「普通のことだ。彼は本当に素晴らしい青年で、よく理解している。時には彼の番で、時にはほかの誰かの番になる。その点においては、私たちはみんな同じだ。もちろん、彼は偉大な歴史を持つ信じられない選手だが、賢いから個人的なこととして受け止めてはいない」