アモリムのミランでラモスは走りすぎているのか？ ポルトガル代表とのパフォーマンス差の理由：走行距離のデータ

ポルトガルではジキル博士、ミランではハイド氏。ゴンサロ・ラモスが過ごしている今季序盤は、まったく異なる2つの顔を見せている。
夏にPSGから加入したこのFWは、ミランではなかなかゴールを捉えられずにいる一方で、自国代表ではペナルティーエリア内でほぼ外さない決定力を発揮している。
では、この顕著なパフォーマンスの差の背景には何があるのか。ポルトガル代表でのラモスはどうプレーし、アモリムはミランで彼をどう起用しているのか。
ポルトガルではジキル博士、ミランではハイド氏。ゴンサロ・ラモスが過ごしている今季序盤は、まったく異なる2つの顔を見せている。
夏にPSGから加入したこのFWは、ミランではなかなかゴールを捉えられずにいる一方で、自国代表ではペナルティーエリア内でほぼ外さない決定力を発揮している。
では、この顕著なパフォーマンスの差の背景には何があるのか。ポルトガル代表でのラモスはどうプレーし、アモリムはミランで彼をどう起用しているのか。
その理由を説明するために、まずは数字から見ていこう。数字はいつだって理解の助けになる。
ラモスはポルトガル代表のユニフォームを着て、通算31試合で実に14ゴールを記録している。もっとも、先発出場は多くなく、常にクリスティアーノ・ロナウドの存在に阻まれてきた。
ミランのアタッカーは、この数週間でホルヘ・ジェズスとCR7の間に生じた衝撃的な決裂を最大限に生かし、直近3試合ではいずれも先発起用されて3ゴールを決めた。
その結果、ポルトガル代表での得点率は93分に1ゴールまで上昇。ほぼ1試合に1点のペースだ。
数字について言えば、ミランでの最初の公式戦6試合におけるラモスの数字は、ここまでポルトガル人FWが直面してきたあらゆる苦戦を物語っている。
ルベン・アモリムが選んだこのアタッカーは、実際のところホームでのヴェネツィア戦で1度得点しただけで、しかもその試合では決定的なチャンスを2度ほど逃していた。
それ以外では、ラモスはほとんど無力で、ゴールへのシュート数も極めて少ない。枠内シュートはわずか6本、トータルでも11本にとどまっている。
一方で、控えとしてPSGで過ごした昨季は、45試合出場で12ゴールと2桁得点を記録していた。
1得点あたり142分という、かなり低い平均ではあるものの、それでも現在のミランでの数字と比べれば明らかに優れている。
ラモスのミランでの最初の数試合を見ていると、このポルトガル人FWはプレッシングや自陣への戻りでもかなり献身している印象を受ける。そのことが、ゴール前での冷静さを失わせている。
しかも、その印象はラモスの走行距離の数字によっても十分に裏付けられている。この点において、ミランでの試合とポルトガル代表での試合の差は顕著だ。
セリエAの5試合で、このFWは平均11.5キロを走破。一方、ポルトガル代表で戦ったUEFAネーションズリーグ4試合では平均8.3キロだった。
これだけで、ラモスの攻撃面でのパフォーマンスの違いを説明できるだろうか。
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ここまで期待に見合うパフォーマンスを見せられていないものの、ラモスはルベン・アモリムから全面的な信頼を得ている。
ただ、『Sport Mediaset』のインタビューに応じたミラン指揮官は、主力FWに対して具体的な要求も口にした。『大きなプレッシャーがかかっているのは分かっている。彼はミランの選手なんだ。それには慣れなければならないし、私はいつも通り練習を続けてほしいだけだ』。
一方で、『Sky Sport』のマイクに向かってポルトガル人指揮官は、ラモスや他のFW陣を最良の状態でプレーさせるためには、チーム全体が改善しなければならないことも認めた。『より多くのチャンスを作るために、チームとして改善しなければならない。ただ、これはカマルダやゴンサロだけの問題ではない。私は選手の間で差をつけない。年齢や出場時間は関係ない。
ラモスも、各試合を注意深く見れば、すでに興味深い場面を何度も迎えているし、代表でも良いプレーをしている。自分の価値を示しているよ。私が最も気にしているのは、すべての選手のためにもっと多くのチャンスを作ることだ。プリシッチのためにも、カマルダのためにも、シセのためにも。それはチームの仕事なんだ』。