アモリムのミランでラモスは走りすぎているのか？ ポルトガル代表とのパフォーマンス差の理由：走行距離のデータ

ポルトガルではジキル博士、ミランではハイド氏。ゴンサロ・ラモスが過ごしている今季序盤は、まったく異なる2つの顔を見せている。

夏にPSGから加入したこのFWは、ミランではなかなかゴールを捉えられずにいる一方で、自国代表ではペナルティーエリア内でほぼ外さない決定力を発揮している。

では、この顕著なパフォーマンスの差の背景には何があるのか。ポルトガル代表でのラモスはどうプレーし、アモリムはミランで彼をどう起用しているのか。