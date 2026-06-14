今週リスボンでオンライン会談を行ったアモリム氏。元スポルティング監督のミラン就任には、ジョルジェ・メンデスの影がある。 同監督を推す仲介者はメンドースと親密だ。メンドースはクラブに移籍市場や財政持続可能性に関する広範な提案を提示したが、公式には監督の代理人ではなく、その役割は独立系エージェント「AS1」が担っている。それでも仲介業務を通じて間接的に強い影響力を発揮している。 これは彼が移籍交渉でよく担う役割で、複雑な取引をまとめるためにクラブから正式に依頼された際、監督や選手の代理人でなくてもファシリテーターや外部コンサルタントとして機能する。







