「子供の頃、ベンフィカ対ミランの試合を見るのが好きでした。マルディーニ、バレージ、グリット、ライカールト、サヴィチェヴィッチが活躍するミランのビデオをよく観ていました。 子供の頃の夢はベンフィカとミランでプレーすることでした。そのうちの1つは叶いました。あとはもう一方のチームで監督になるだけです」。ルーベン・アモリムが10年前に語ったこの言葉は、まもなく現実になる。ロッソネーラのベンチに立つことだ。
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アモリムがミラン新監督に。戦術と移籍市場はどう変わるか。
提案
アル・アハリのヤイスレに関する600万ユーロの移籍金条項も含まれ、交渉は数時間で合意に至った。 クラブはジャイスルと代理人コスタに、年俸350万ユーロの2年契約（3年目のオプション付き）と、CL出場権獲得やEL成績連動のボーナスを提示。プレミアリーグで苦戦した同監督は、新天地での再起を期しオファーを受諾した。
AS1エージェンシーとメンデスの役割
今週リスボンでオンライン会談を行ったアモリム氏。元スポルティング監督のミラン就任には、ジョルジェ・メンデスの影がある。 同監督を推す仲介者はメンドースと親密だ。メンドースはクラブに移籍市場や財政持続可能性に関する広範な提案を提示したが、公式には監督の代理人ではなく、その役割は独立系エージェント「AS1」が担っている。それでも仲介業務を通じて間接的に強い影響力を発揮している。 これは彼が移籍交渉でよく担う役割で、複雑な取引をまとめるためにクラブから正式に依頼された際、監督や選手の代理人でなくてもファシリテーターや外部コンサルタントとして機能する。
イブラヒモビッチと移籍市場
ホルヘ・メンデスの提案は監督だけでなく、ミランの移籍戦略全体に関わる。昨年1月もカルディナーレ体制下でジョアン・フェリックスらが加入した際、同様の方針が取られた。ワールドカップに向けた米国滞在中のイブラヒモビッチは、メンデスやラファエラ・ピメンタといった親しいエージェントに交渉を任せたようだ。
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アモリムのモジュールとニーズ
アモリンはすでに、採用するフォーメーションと補強計画を検討している。ミランでは3-4-2-1を基本に3-4-3も使い分け、正ストライカーに加え、センターバック2人とマルチなサイドプレーヤー2人の獲得が必要だ。
レアオの退団と新加入選手
当然、話題はレオーの退団にも及ぶ。彼はミラン退団の意思を繰り返し表明しており、このポルトガル人10番の移籍金があれば、ロッソネリは補強資金に余裕ができる。 ディフェンスでは、2027年契約満了のベンフィカA・シルバ（代理人はメンデス氏）、タレやアッレグリ監督も評価するスポルティングG・イナシオが候補。中盤はスポルティングF・トリンカオ、前線はPSGのG・ラモスも浮上。 これらの獲得は新スポーツディレクター次第で競争が激化する見込みで、現時点ではアイントラハトのクロシェが最有力候補だ。
ユナイテッドは節約する
アモリンとミランの契約成立を望むクラブがもう一つある。英紙『テレグラフ』によると、ポルトガル人監督とスタッフはマンチェスター・ユナイテッドから約1934万ユーロの補償金を受け取る権利を持つが、彼が41歳でセリエAに移籍すれば金額は大幅に減額される見込みだ。