アモリムがミラノに到着：「マンチェスター・ユナイテッドより大きな挑戦だ。嬉しく、誇りに思う。勝利を目指してミランに来た」

アモリム監督の最初の言葉はこうだった。「ミランの監督を務められることを幸せに感じ、光栄に思います。なぜミランを選んだのか？過去のインタビューでも話しましたが、私にとって特別なクラブだからです。前職（マンチェスター・ユナイテッド、編注）の後、小規模な仕事を受けようと思っていましたが、この大きな挑戦を引き受けました。 おそらく前職より大きな挑戦になる。ここに来られて誇りに思う。スタッフ一同、皆そう感じている」









続けて「私は勝つためにミランに来た。監督として勝たねばならない。やるべきことは多いが、その覚悟で戦う」と語った。