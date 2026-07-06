カルディナーレが近過去と比べて導入している新たな取り組みを考えると、ミランの新たなプロジェクトに対する関心は目に見えて高まっている。イングランド式モデルに基づくチーム編成や、リベンジを誓うルーベン・アモリムへの監督就任など、その動きは多岐にわたる。
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アモリムがミラノに到着：「マンチェスター・ユナイテッドより大きな挑戦だ。嬉しく、誇りに思う。勝利を目指してミランに来た」
アモリムがミラノに到着した
ルーベン・アモリムは14時20分頃、リナーテ・プライム空港に到着した。ミランェッロやヴィスマーラ、カサ・ミラン、サン・シーロなどを巡り、新拠点の状況を把握する。また、SNS活動などクラブ内外の業務も行う。
彼はここ数年を共に過ごしたスタッフを連れてくる。カルロス・フェルナンデス、エマヌエル・フェロ、アデリオ・カンディド、そしてスポルティング・ブラガ時代に共に働いたGKコーチ、ホルヘ・ヴィタルだ。元マンチェスター・ユナイテッドの彼は、すでに3年契約（4年目のオプション付き）にサインしており、年俸は350万ユーロ（手取り）である。
アルムシュタットとガーディナーとの接触
ボビー・ガーディナーはアモリムの主要スポンサーであり、両者の関係はすでに非常に親密だ。今後数時間以内にミラン本部でアルマシュタット氏と会談し、現状を整理したうえで、現在進行中のマリオ・ジーラに関する交渉に集中する。
「勝利を目指してミランへ」
アモリム監督の最初の言葉はこうだった。「ミランの監督を務められることを幸せに感じ、光栄に思います。なぜミランを選んだのか？過去のインタビューでも話しましたが、私にとって特別なクラブだからです。前職（マンチェスター・ユナイテッド、編注）の後、小規模な仕事を受けようと思っていましたが、この大きな挑戦を引き受けました。 おそらく前職より大きな挑戦になる。ここに来られて誇りに思う。スタッフ一同、皆そう感じている」
続けて「私は勝つためにミランに来た。監督として勝たねばならない。やるべきことは多いが、その覚悟で戦う」と語った。
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