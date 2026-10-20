アメリカ代表は月曜日、サモア代表に17-0で勝利し、ワールドカップ初戦を華々しく飾った。これは11人制ワールドカップにおける最多得点差の記録を更新する結果となった。従来の記録は、U-17男子大会でモロッコ代表がニューカレドニア代表に勝利した際の16-0だった。

アメリカ代表は10人の選手が得点。試合開始から終了まで圧倒し、58本のシュートを放って、前半終了時点で9-0とリードしていた。