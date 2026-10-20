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アメリカ、サモアに驚異の17-0で勝利しワールドカップの記録を塗り替える
アメリカが記録的なスタート
アメリカ代表は月曜日、サモア代表に17-0で勝利し、ワールドカップ初戦を華々しく飾った。これは11人制ワールドカップにおける最多得点差の記録を更新する結果となった。従来の記録は、U-17男子大会でモロッコ代表がニューカレドニア代表に勝利した際の16-0だった。
アメリカ代表は10人の選手が得点。試合開始から終了まで圧倒し、58本のシュートを放って、前半終了時点で9-0とリードしていた。
ディマリア、6ゴールでハーランドに並ぶ
ノースカロライナでプレーすることが決まっているディマリアは、63分にこの試合での初ゴールを決め、そこから驚くべきことに計6得点を挙げた。FIFAの本大会で1試合6得点を記録した選手は、U-20男子ワールドカップでアーリング・ハーランドが9得点を挙げて以来、ディマリアが初めてだ。「それは私にとって何よりも大きな意味があります。彼は憧れの存在です」とディマリアは語った。「その次に続く選手になれたのは、本当に光栄です。みんながいい位置にいる私を見つけてくれて、すごく恵まれていると思います」
クリニオン、歴史をつくったチームを称賛
サモアのGKスサーナ・ピーコックは試合中に13本のシュートをセーブ。一方、アメリカではカロリーナ・レイナとロラダナ・パレッタがそれぞれ2得点を挙げた。FIFAは世界的な若手育成を優先する狙いから、最近、この大会の出場枠を16チームから24チームに拡大した。この変更により、初出場国が増え、得点差の大きい試合も増えている。
大差での勝利を受け、シアラ・クリニオン監督は大きな喜びを示した。「［記録を更新していたとは］知らなかった。でも、このチームをとても誇りに思うし、選手たちの名前にそのような記録が残るのはうれしい」とクリニオン監督は語った。
グループステージでの次の戦いに向けて準備
アメリカ代表は木曜日に行われる次のグループステージ、ケニア戦で、この歴史的な勢いをさらに強めたいところだ。ケニアは初戦で中国に0-3で敗れており、モロッコでの大会が進む中、両チームとも好結果を切望している。
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