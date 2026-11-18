アメリカ代表が前回シンシナティで試合を行ったとき、米国サッカー連盟はマウリシオ・ポチェッティーノの新監督就任を発表した。それから2年余り、チームはポチェッティーノの最後の試合のためにTQLスタジアムへ戻ってきた。開始25分、クリスティアン・プリシッチはゴールに背を向けて宙に舞った。

その攻撃はプリシッチ自身が左サイドでボールを運び、内側のジュリアン・ホールへ渡したところから始まった。ホールがウェストン・マッケニーにつなぐと、マッケニーはプリシッチへ浮き球のクロスを送った。プリシッチは空中で体をひねり、オーバーヘッドキックをポストに当てて決めた。観客は総立ちになった。

前半終了間際、マッケニーはハイチの最終ラインの背後へ抜け出すホールを見つけ、その走路へボールを落とした。ホールは走りながら受け、足のアウトサイドで決めた。ポチェッティーノが監督に就任したとき、ホールは16歳だった。今は18歳で、フル代表6試合で5得点を挙げている。

アメリカ代表は2-0で勝利し、2試合合計8-0で3月のCONCACAFネーションズリーグ準決勝へ進出した。ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドへ向かう。最後の勝利を形作ったのは、就任時からチームの中心にいた2人と、次の監督の下で最前線を担う候補に名乗りを上げている10代の選手だった。

GOALがTQLスタジアムでのアメリカ代表選手を採点する。