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ライブ
Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
翻訳者：

アメリカ代表選手採点 対ペルー：ジュリアン・ホールとジャスティン・エリスが輝き、カバン・サリバンは歴史的デビューで若返り路線が本格化へ

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アメリカ 対 ペルー
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11人がデビューを飾った試合で、最年少クラスの新戦力数人がアメリカ代表での初出場で存在感を示した。

オーランド -- 試合前の歓声が、その物語を物語っていた。ひときわ大きかったのは、地元のヒーローであるアレックス・フリーマンとジャスティン・エリスに向けられたものだった。ただ、キャバン・サリバンに送られた声援も同じくらい大きかった。いつも通り、視線は16歳の新星に注がれていた。

サリバンは大物デビュー組だったが、もちろん唯一ではない。そして最終的に主役の座を奪ったのは、彼と同世代の10代選手たちだった。

土曜日、サリバンはペルー戦の4-1の勝利でアメリカ男子代表の先発を飾った。16歳362日での先発は、同代表史上2番目の若さとなった。記録保持者はフレディ・アドゥで、2006年に16歳234日でデビューしている。サリバンにゴールやアシストはなかったが、62分間のプレーの中には、自分がこの舞台にふさわしいことを示す場面が十分にあった。自信を持ってプレーし、何度もペルー守備陣に仕掛けた。一方で、若さゆえの勢いも見せており、ペルーGKペドロ・ガジェセに激しくぶつかってイエローカードを受けた場面では、その奔放さが裏目に出かけた。

サリバンに象徴的な瞬間は訪れなかったが、ほかの10代選手たちはそうではなかった。地元ファンの前でプレーしたエリスは、デビュー戦開始からわずか4分で得点を決め、試合前の花火の煙が晴れたばかりのスタジアムを一気に沸かせた。17歳のウインガー、マティス・アルバートは投入直後にPKを獲得し、それをマリク・ティルマンが決めた。そして18歳のジュリアン・ホールは、セバスチャン・ベルハルターの見事なクロスにゴール前へ飛び込み、アメリカ男子代表の3点目を挙げた。さらに4点目はベルハルター自身。距離のある位置からこの日最も美しいゴールをカーブ気味に突き刺し、締めくくりを飾った。

完璧な一日ではなかった。アメリカは前半に軽率な失点を喫し、ペルーにもマウリシオ・ポチェッティーノ監督を苛立たせるようなチャンスをいくつか許した。それでも、悪い部分より良い部分の方がはるかに多かった。11人がデビューし、8人の10代選手が出場した試合としては、これ以上ないほど上々の内容だったと言える。アメリカ男子代表にとっては今後への材料が十分に得られる一戦となり、この活動期間には残り3試合があるため、さらに積み上げていく時間もまだたっぷり残されている。

GOALがインター&コ・スタジアムでのアメリカ男子代表の選手たちを採点する。

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    GK＆DF

    マット・フリーズ（5/10）：

    失点場面では、もしかするともう少し対応できた可能性もあったが、比較的フリーで打たれたヘディングでもあった。それでも、前半終了前にはペルーの2本目のヘディングを防いだが、ハーフタイムで交代となった。

    ペイトン・ミラー（4/10）：

    立ち上がりにいくつか危うい場面があり、ペルーはそこを徹底して突いてきた。攻撃面では一度いいプレーも見せたが、反対側ではあまりにも簡単に攻略された。

    ジョージ・キャンベル（5/10）：

    失点場面ではボールを失ったが、そのミスの後にもアメリカ代表には立て直す時間があった。それでも、ウェスト・ブロムのこの選手が望んでいたほどクリーンな出来ではなかった。

    オーストン・トラスティ（6/10）：

    2人のDFではより良い出来だった。ただ、両脇に経験の浅い選手がいたことを考えれば、必要とされたほどの支配力は示せなかった。

    アレックス・フリーマン（8/10）：
    ワールドカップで非常に良く、さらに大きく前進したように見える。中に絞ってボールを要求しつつ、以前から持っていたライン際での脅威もなお見せた。自身のプレーの幅を広げ続けている選手による、本当に力強いパフォーマンスだった。そして忘れてはならないのは、彼はベテラン勢よりもデビュー組の方に年齢が近いということだ。

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    MF

    タイラー・アダムス（7/10）:

    いつものアダムスらしく、ピッチのあらゆる場所に顔を出した。ゴールを狙える絶好機もあり、最後の瞬間にブロックされたとはいえ見せ場を作った。派手なパフォーマンスではなく、ボール保持時にはもう少し思い切りの良さがあってもよかったが、全体としては安定していた。

    ユヌス・ムサ（6/10）:

    右サイドのハイブリッドな役割でプレーし、多くの守備対応を求められた。その役目をまずまずこなしつつ、ムサらしくボールを受けて前を向く場面もいくつか見せた。

    マリク・ティルマン（7/10）:

    常にボックス内外で積極的に動き、結果としていくつかの決定機未満のチャンスを生み出した。PKも冷静に決め、アメリカに先制点をもたらし、最終的には勝利を引き寄せた。

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    攻撃

    カバン・サリバン（6/10）：

    この若手にとって悪くない出場となった。ボールを持った場面では期待を抱かせるだけのものを見せたが、それに見合うだけの最後の精度はやや欠けていた。好感の持てるスタートだったが、あくまでスタートにすぎない。その点は覚えておくべきだ。

    ジオ・レイナ（7/10）：

    FKでは素晴らしいボールを入れ、細かく巧みなドリブルもいくつか見せた。ただ、フィジカルの強さに少し引き込まれる場面もあり、その結果としてイエローカードを受けた。

    ジャスティン・エリス（8/10）：

    この若手にとって何とも特別な瞬間だった。本拠地スタジアムで、自身の名前への声援に慣れ親しんだサポーターの前で、初ゴールを祝うことになった。ほかにも良い場面はあったが、最初の結果以上のものはなかった。

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    交代選手と監督

    ディエゴ・コチェン（6/10）：

    ハーフタイムから出場したが、ほとんど何もする必要はなかった。あらゆる事情を踏まえれば、それでまったく問題ない。

    マティス・アルベール（7/10）：

    17歳は投入直後にPKを獲得し、さっそくインパクトを残した。見返すとボックスの外だった可能性もあったが、アルベールにとってはUSMNTデビュー戦のハイライトとなるだろう。

    アントニー・ロビンソン（6/10）：

    アメリカが大半の時間で主導権を握っていたこともあり、交代前に入っていたミラーほど守備を強いられることはなかった。

    セバスティアン・バーハルター（10/10）：

    好調ぶりは確かにどこでも発揮される。ミドルズブラの新たなスターは見事なアシストと圧巻のゴールを記録し、ボールをゴールネットへ届ける方法を次々と見つけ続けている。

    ザビエル・ゴゾ（6/10）：

    何度かボールに触れ、ペナルティーエリア付近で少しチャンスを演出した。かなり意欲的だったのは間違いなく、それは悪いことではない。

    ジュリアン・ホール（9/10）：

    この選手もまた即座にインパクトを残した。レッドブルズのスターは勇敢なフィニッシュを決め、自分が9番として候補に入る可能性を持つ理由を示した。

    ブルックリン・レインズ（6/10）：

    出場はかなり遅い時間帯だったが、ボールを持った際のプレーは手堅かった。

    フランキー・ウェストフィールド（採点なし）：

    何度かボールに触れたが、特筆すべきプレーをする必要はなかった。

    アドリ・メフメティ（採点なし）：

    終盤に同じくレッドブルのアカデミー出身であるアダムスとの交代で入り、心温まる瞬間となった。

    ニール・ピエール（採点なし）：

    残り数分のところで、メフメティとともにピッチに入った。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（9/10）：

    本人は大いに満足しているはずだ。11人のデビュー、大量得点、そしていくつかの学びのある場面。指揮官としてこれ以上何を望めるだろうか。

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