オーランド -- 試合前の歓声が、その物語を物語っていた。ひときわ大きかったのは、地元のヒーローであるアレックス・フリーマンとジャスティン・エリスに向けられたものだった。ただ、キャバン・サリバンに送られた声援も同じくらい大きかった。いつも通り、視線は16歳の新星に注がれていた。

サリバンは大物デビュー組だったが、もちろん唯一ではない。そして最終的に主役の座を奪ったのは、彼と同世代の10代選手たちだった。

土曜日、サリバンはペルー戦の4-1の勝利でアメリカ男子代表の先発を飾った。16歳362日での先発は、同代表史上2番目の若さとなった。記録保持者はフレディ・アドゥで、2006年に16歳234日でデビューしている。サリバンにゴールやアシストはなかったが、62分間のプレーの中には、自分がこの舞台にふさわしいことを示す場面が十分にあった。自信を持ってプレーし、何度もペルー守備陣に仕掛けた。一方で、若さゆえの勢いも見せており、ペルーGKペドロ・ガジェセに激しくぶつかってイエローカードを受けた場面では、その奔放さが裏目に出かけた。

サリバンに象徴的な瞬間は訪れなかったが、ほかの10代選手たちはそうではなかった。地元ファンの前でプレーしたエリスは、デビュー戦開始からわずか4分で得点を決め、試合前の花火の煙が晴れたばかりのスタジアムを一気に沸かせた。17歳のウインガー、マティス・アルバートは投入直後にPKを獲得し、それをマリク・ティルマンが決めた。そして18歳のジュリアン・ホールは、セバスチャン・ベルハルターの見事なクロスにゴール前へ飛び込み、アメリカ男子代表の3点目を挙げた。さらに4点目はベルハルター自身。距離のある位置からこの日最も美しいゴールをカーブ気味に突き刺し、締めくくりを飾った。

完璧な一日ではなかった。アメリカは前半に軽率な失点を喫し、ペルーにもマウリシオ・ポチェッティーノ監督を苛立たせるようなチャンスをいくつか許した。それでも、悪い部分より良い部分の方がはるかに多かった。11人がデビューし、8人の10代選手が出場した試合としては、これ以上ないほど上々の内容だったと言える。アメリカ男子代表にとっては今後への材料が十分に得られる一戦となり、この活動期間には残り3試合があるため、さらに積み上げていく時間もまだたっぷり残されている。

GOALがインター&コ・スタジアムでのアメリカ男子代表の選手たちを採点する。