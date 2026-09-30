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Ryan Tolmich
翻訳者：

アメリカ代表選手採点 対チリ戦：マティス・アルベルトが歴史を作り、ジュリアン・ホールが再び結果を残す。セバスティアン・ベルハルターは4-2勝利をけん引

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アメリカ
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アメリカ 対 チリ
チリ
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M. Albert
キャバン・サリバン
J. Hall
セバスチャン・バーハルター

アルバートが近代以降のUSMNT最年少得点者となり、ホールが再び得点、さらにベルハルターもゴールを決めて、チリに4-2の逆転勝利を収めた。

セントルイス -- アメリカ男子代表は火曜の夜に4ゴールを奪った。そのうち、最も話題を集めることになるのは2点目と4点目だろう。

それらを決めたのは10代のジュリアン・ホールとマティス・アルベルト。このキャンプを特徴づけてきた高揚感と楽観論を、さらに強める結果となった。

この2人の活躍もあり、アメリカ男子代表は打ち合いとなった親善試合でチリを4-2で下し、南米勢相手に2試合連続の勝利を収めた。このチームの若きスターたちには大きな注目が集まっていた。そして今回もまた、その期待に応えてみせた。

ホールが決めたのはアメリカの2点目。後半、ジオ・レイナのクロスに素晴らしいヘディングで合わせ、スコアを2-2の同点に戻した。このストライカーはそれ以前にも何度もチャンスを作りながら、仕留め切れずにいた。それだけに、一度も気持ちを切らさず、運動量も最後まで落ちなかったこの選手にとって、ふさわしいゴールだった。

アルベルトのゴールはまさにダメ押しだった。残りわずかの場面で、17歳のボルシア・ドルトムントの若手がアメリカ男子代表初ゴールを強烈に突き刺した。シュートはクロスバーの下面を叩いてからゴールに吸い込まれ、すでに見どころの多かったこの夜に最後の歓喜をもたらした。このゴールにより、アルベルトはモダンエラにおけるアメリカ男子代表史上最年少得点者となった。

ホールの粘り強さとアルベルトの大仕事が見出しを飾ることになるだろうが、マン・オブ・ザ・マッチは文句なしでセバスティアン・ベルハルターだった。ミドルズブラ所属のMFは、この代表ウィンドー初戦のペルー戦で1ゴール1アシストを記録。そして火曜も再び結果を残した。ベルハルターは先制点を決めると、その直後にマウリシオ・ポチェッティーノが一気に交代カードを切った後、決勝点となるクリス・リチャーズのゴールをお膳立てした。

今回もまた、ポチェッティーノは多くの若手を起用した。先発にはホールのほか、同じく期待の新星であるニール・ピエール、アドリ・メフメティ、フランキー・ウェストフィールド、ブルックリン・レインズが名を連ねた。全員に今後につながるプレーがあり、同時に学ぶべき場面もあった。

結局のところ、それこそがこのキャンプのテーマであり、今回もまたアメリカ男子代表はそれを体現した。若きスターが結果を残し、ベテランが力を示し、そして最終的にはアメリカが勝利への道を見つけた。

GOALがエナジャイザー・パークでのアメリカ男子代表の選手たちを採点する...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    GK＆DF

    クリス・ブレイディ（5/10）：

    非常に良いセーブをいくつか見せた一方で、かなり不安定な面もあった。ある場面では素早くラインを飛び出す必要があり、その流れで自らピンチをしのいだものの、チリのゴールの場面ではパンチングをミスした。ひどい出来ではなかったが、GKである以上、そうした落ち着きのない場面はより重く受け止められる。

    アントニー・ロビンソン（6/10）：

    特別華やかなプレーはなかったが、一度決定機で放ったシュートはセーブされた。ただ、この日はキャプテンマークを巻いてプレーしており、それは称賛に値する。

    マイルズ・ロビンソン（5/10）：

    落ち着きをもたらす必要があったが、実際はまったくそうではなかった。試合を壊すようなミスはなかったものの、周囲を助けるどころか、ひやりとする場面がいくつかあった。

    ニール・ピエール（6/10）：

    特にボールを持った場面で、試合にしっかり入り込んでいった。かなり多くボールに触れており、それはピエールのように、そうしたタッチを重ねることで成長していく選手にとって良いことだ。

    フランキー・ウェストフィールド（5/10）：

    立ち上がりは良くなかったが、その後は少し持ち直した。ただ、チリの2点目の場面では、より良い対応が求められた。

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    ミッドフィールド

    アドリ・メフメティ（5/10）：

    立ち上がりは良くなかったが、試合にはしっかり入っていった。ただ、その序盤はボール扱いがやや雑で、本人にとって学ぶべき点も残った。

    セバスティアン・ベルハルター（9/10）：

    これ以上の好調ぶりを見せている選手が、今どれだけいるだろうか。そう多くはないはずだ。ベルハルターはこの試合でも、タイミングの良いファーサイドでのフィニッシュで再び得点を決め、さらにCKから1アシストも記録した。それ以外でも、労力とエネルギーという面ではいつも通りの働きを見せた。なんという選手だ。

    ブルックリン・レインズ（5/10）：

    立ち上がりは鈍かったが、その後はしっかり試合に入り込み、それが長くピッチに残った理由でもあった。チリのカウンターでは終盤に肺が張り裂けるような全力疾走でゴールを防いだ。しかも、その時点で先発組としてピッチに残っていたのがわずか2人のうちの1人だったことを考えれば、なおさら見事だった。

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    攻撃

    ジオ・レイナ（8/10）：

    完全に試合を支配した。複数のチャンスを創出し、ホールのゴールの場面に加え、カウンターからの決定機未遂にも関与。警告も誘い、連係面でも機能し、デュエルにも勝利。レイナの完成度の高いパフォーマンスだった。

    セルジーニョ・デスト（7/10）：

    USMNTの先制点では、デストが見事なボールを供給した。USMNTでより高い位置の役割を担い続けている。この試合では流動的に動き、前半には左右のサイドを入れ替えていたが、どちらのサイドでも危険な存在だった。

    ジュリアン・ホール（8/10）：

    それ以前に多くのチャンスを作っていたこともあり、ゴールに値する内容だった。単に本数が多いだけで評価を落とすわけではなく、むしろ評価されることもある。そしてこの試合のホールは、その評価に値した。試合を通して脅威となり、ついに2試合連続となる自身2点目で報われた。ダミーのプレーも称賛に値し、アシスト同然の質だった。

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    控え選手と監督

    ブライアン・シュウェイク（6/10）：

    出場直後の数分後にチリが得点し、いきなり厳しい場面に直面した。ただ、フィニッシュは見事だったため、彼にできることはあまりなかった。

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    何度かボールに触れたが、最後まで本当に持ち味を出し切ることはできなかった。

    タイラー・アダムス（6/10）：

    投入直後に素晴らしいタックルを見せた。現実的に言って、このキャンプで彼について新たに分かることは何もない。

    クリス・リチャーズ（8/10）：

    すぐに違いを生んだ。リチャーズはセットプレーから得点できる選手であり、火曜日にも再びゴールを決めて勝利を決定づけた。

    オーストン・トラスティ（8/10）：

    チリが同点を目指して攻勢を強める中、いくつかのヘディングをはね返した。そして終盤のアルベルトのゴールにつながるアシストでは、自ら頭で合わせた。

    マリク・ティルマン（7/10）：

    途中出場し、すぐにアクセントを加えた。出場時間はおよそ30分だったが、ドリブル数ではこの試合最多だった。

    ダミオン・ダウンズ（6/10）：

    絶好機があったが、相手にかき出されてしまい、不運だった。

    マティス・アルベルト（9/10）：

    彼が何をもたらすかは簡単に見て取れた。何人かのDFをドリブルでかわしたものの、シュートはブロックされた。それでも終盤にゴールという形で報われた。

    カバン・サリバン（8/10）：

    素晴らしい途中出場だった。信じられないようなプレーの連続が2度あり、得点で終わっていても、あるいは終わるべきだったかもしれない場面だった。デビュー戦の時よりはるかに危険な存在だった。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（9/10）：

    またしても、望んでいたものをすべて得られた試合になったはずだ。若手たちには良い試合となり、ベテランたちにも大きな見せ場があった。理想的だった。

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