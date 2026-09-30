セントルイス -- アメリカ男子代表は火曜の夜に4ゴールを奪った。そのうち、最も話題を集めることになるのは2点目と4点目だろう。

それらを決めたのは10代のジュリアン・ホールとマティス・アルベルト。このキャンプを特徴づけてきた高揚感と楽観論を、さらに強める結果となった。

この2人の活躍もあり、アメリカ男子代表は打ち合いとなった親善試合でチリを4-2で下し、南米勢相手に2試合連続の勝利を収めた。このチームの若きスターたちには大きな注目が集まっていた。そして今回もまた、その期待に応えてみせた。

ホールが決めたのはアメリカの2点目。後半、ジオ・レイナのクロスに素晴らしいヘディングで合わせ、スコアを2-2の同点に戻した。このストライカーはそれ以前にも何度もチャンスを作りながら、仕留め切れずにいた。それだけに、一度も気持ちを切らさず、運動量も最後まで落ちなかったこの選手にとって、ふさわしいゴールだった。

アルベルトのゴールはまさにダメ押しだった。残りわずかの場面で、17歳のボルシア・ドルトムントの若手がアメリカ男子代表初ゴールを強烈に突き刺した。シュートはクロスバーの下面を叩いてからゴールに吸い込まれ、すでに見どころの多かったこの夜に最後の歓喜をもたらした。このゴールにより、アルベルトはモダンエラにおけるアメリカ男子代表史上最年少得点者となった。

ホールの粘り強さとアルベルトの大仕事が見出しを飾ることになるだろうが、マン・オブ・ザ・マッチは文句なしでセバスティアン・ベルハルターだった。ミドルズブラ所属のMFは、この代表ウィンドー初戦のペルー戦で1ゴール1アシストを記録。そして火曜も再び結果を残した。ベルハルターは先制点を決めると、その直後にマウリシオ・ポチェッティーノが一気に交代カードを切った後、決勝点となるクリス・リチャーズのゴールをお膳立てした。

今回もまた、ポチェッティーノは多くの若手を起用した。先発にはホールのほか、同じく期待の新星であるニール・ピエール、アドリ・メフメティ、フランキー・ウェストフィールド、ブルックリン・レインズが名を連ねた。全員に今後につながるプレーがあり、同時に学ぶべき場面もあった。

結局のところ、それこそがこのキャンプのテーマであり、今回もまたアメリカ男子代表はそれを体現した。若きスターが結果を残し、ベテランが力を示し、そして最終的にはアメリカが勝利への道を見つけた。

GOALがエナジャイザー・パークでのアメリカ男子代表の選手たちを採点する...