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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

「アメリカン・ドリーム」？ インター・マイアミでのリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドという「史上最高の選手」のタッグには疑問もある。それでもMLSは、将来的なスターを自社で育てるだろう。

リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
MLS
インテルマイアミCF
アル・ナスルFC
プレミアリーグ

クリスティアーノ・ロナウドがリオネル・メッシと同じMLSに加入したことで、米国で「史上最高のコンビ」が実現するか注目されている。フィリップ・センデロスはGOALに「2人はまだ異なる道を歩んでいる」と語った。それでも米国サッカー界は「サッカー文化」の成長に伴い、独自のスーパースター誕生が期待されている。

  • メッシとロナウドが米・沙でトロフィーを獲得

    アルゼンチンのアイコン、メッシは2023年にインテル・マイアミへ加入し、アメリカン・ドリームを追う道を選んだ。マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンド、サー・デビッド・ベッカムもヘロンズの共同オーナーとしてこの移籍を支援した。

    ベッカムは、メッシが南フロリダでリーグカップ、サポーターズ・シールド、MLSカップを制する姿を間近で見た。

    ロナウドも41歳ながら衰え知らずで、アル・ナセルでサウジ・プロリーグ制覇を達成。2026年W杯ではポルトガルとアルゼンチンの主将として再び激突する。

    中東で初タイトルを取ったことで、息子クリスティアーノ・ジュニアとプレーしたいというCR7の思いは強まっている。

    マンチェスター・ユナイテッドの伝説的7番、ベッカムは、この驚異的な移籍をまとめる最適任者と見なされている。メッシとロナウドが同じチームでプレーしたことは一度もない。引退前に、その夢は実現するのだろうか？

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty/GOAL

    メッシとロナウドは引退前にタッグを組むべきか？

    スポーツ界の2大スターがタッグを組む姿を見たいかと問われた元アーセナルDFセンデロス（キャリア終盤はヒューストン・ダイナモでプレー）は、Spreadex Sportsのイベントでこう語った。「ロナウドはサウジアラビアへ、メッシはアメリカへ移籍し、2人は異なる道を選んだ。別々の道を歩んでもいいだろう。

    「2人ともキャリアの終盤だ。ワールドカップでプレーする姿を見られるのは素晴らしい。次があるかは分からないから、今見られるだけで幸せだ。」

  • MLSは、より多くの地元出身のスーパースターを輩出できるようになるだろうか？

    メッシはMLSで2度のMVPを獲得し、アメリカサッカーの認知度向上に貢献した。今後、さらに多くのスターがアメリカへ移籍すると予想されるが、人々の関心は自国育ちの選手へと移るのだろうか？

    この疑問についてセンデロスは「各クラブはアカデミーに注力し、エリート選手育成を強化している」と語る。

    もちろん、リーグに魅力を与えるにはメッシのようなスターが必要で、マイアミやニューヨーク、ロサンゼルスといった大市場が活発であることも不可欠だ。それでも米国には巨大な潜在力がある。

    「米国には豊富な資源と人口があります。あとはメッシのようなスターが文化を根付かせるだけです。」

  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    メッシの契約延長で、ロナウドとの再会が実現する可能性が出てきた。

    メッシはインテル・マイアミとの契約を2028年まで延長し、当面残留する。40歳を過ぎても現役を続ける選手の一人となるだろう。

    ロナウドが将来、エキシビションマッチ以外でこの「史上最高の選手（GOAT）」とロッカールームを共にするかは不明だ。世界中のファンが期待する移籍については意見が分かれている。