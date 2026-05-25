アルゼンチンのアイコン、メッシは2023年にインテル・マイアミへ加入し、アメリカン・ドリームを追う道を選んだ。マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンド、サー・デビッド・ベッカムもヘロンズの共同オーナーとしてこの移籍を支援した。

ベッカムは、メッシが南フロリダでリーグカップ、サポーターズ・シールド、MLSカップを制する姿を間近で見た。

ロナウドも41歳ながら衰え知らずで、アル・ナセルでサウジ・プロリーグ制覇を達成。2026年W杯ではポルトガルとアルゼンチンの主将として再び激突する。

中東で初タイトルを取ったことで、息子クリスティアーノ・ジュニアとプレーしたいというCR7の思いは強まっている。

マンチェスター・ユナイテッドの伝説的7番、ベッカムは、この驚異的な移籍をまとめる最適任者と見なされている。メッシとロナウドが同じチームでプレーしたことは一度もない。引退前に、その夢は実現するのだろうか？