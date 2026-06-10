アメリカは期待している。だが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国代表の「黄金世代」は、ワールドカップという大舞台に挑む準備ができているのか？

「我々はアメリカだ」と彼は言った。「ベルギーやポルトガルと対戦している。彼国にはトップ100に入る選手が何人もいるだろう。我々にはいない。だからこそ、こうしたチームと戦うのは良いことだ。」

これは現在の立ち位置を痛感させる出来事だった。また、長い年月が経った今もなお、証明すべき課題が山積する米代表にとって、警鐘ともなった。

「黄金世代」と呼ばれてから10年近くがたち、彼らはACミラン、ユヴェントス、モナコ、PSVなどで活躍し、個人では主要タイトルも獲得してきた。

それでも母国では「期待に応えられるか」という疑問が消えない。個人では成果を挙げても、チームとしての成功はまだない。先代を超える成果も国際舞台では残していない。才能はあっても、道を開いた先輩たちほどにはまだ何も成し遂げていないのだ。

だが、そんなことはもはやどうでもいい。この世代は、2026年米国開催のワールドカップという“一つの大会”のために育てられてきた。今こそ彼らの番だ。ここでレガシーが刻まれ、サッカーの歴史が永遠に変わる。

言い訳の時間は終わった。彼らはもはや若く未熟な存在ではない。この夏、すべてが整った。アメリカ代表の大部分が全盛期を迎え、スポーツ史上最大の大会のピッチに立つ。

この「黄金世代」が真に黄金と呼ばれるか――それがアメリカサッカーの10年を左右する物語だ。