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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

アメリカは期待している。だが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国代表の「黄金世代」は、ワールドカップという大舞台に挑む準備ができているのか？

Analysis
アメリカ合衆国
ワールドカップ
クリスティアン・プリシッチ
タイラー・アダムス
ウェストン・マッケニー
M. Pochettino
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 パラグアイ

3月、米国男子代表はベルギーとポルトガルに連続で惨敗。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、手元の選手たちについて率直な疑問を口にした。その言葉が本心か、選手を刺激するためかは本人だけにしか分からない。ただ1つ確かなのは、彼の評価が非常にストレートだったこと。つまり、選手個人の実力では、自チームはトップクラスに及ばないというのだ。

「我々はアメリカだ」と彼は言った。「ベルギーやポルトガルと対戦している。彼国にはトップ100に入る選手が何人もいるだろう。我々にはいない。だからこそ、こうしたチームと戦うのは良いことだ。」

これは現在の立ち位置を痛感させる出来事だった。また、長い年月が経った今もなお、証明すべき課題が山積する米代表にとって、警鐘ともなった。

「黄金世代」と呼ばれてから10年近くがたち、彼らはACミラン、ユヴェントス、モナコ、PSVなどで活躍し、個人では主要タイトルも獲得してきた。

それでも母国では「期待に応えられるか」という疑問が消えない。個人では成果を挙げても、チームとしての成功はまだない。先代を超える成果も国際舞台では残していない。才能はあっても、道を開いた先輩たちほどにはまだ何も成し遂げていないのだ。

だが、そんなことはもはやどうでもいい。この世代は、2026年米国開催のワールドカップという“一つの大会”のために育てられてきた。今こそ彼らの番だ。ここでレガシーが刻まれ、サッカーの歴史が永遠に変わる。

言い訳の時間は終わった。彼らはもはや若く未熟な存在ではない。この夏、すべてが整った。アメリカ代表の大部分が全盛期を迎え、スポーツ史上最大の大会のピッチに立つ。

この「黄金世代」が真に黄金と呼ばれるか――それがアメリカサッカーの10年を左右する物語だ。

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    バトンを渡す

    「黄金世代」の誕生を理解するには、その始まりを知る必要がある。米国代表（USMNT）では2017年が転機だったが、その土台はそれ以前から築かれていた。

    2017年10月10日、USMNTはクーバでトリニダード・トバゴに敗れ、2018年ワールドカップ出場を逃した。この屈辱が転機となり、アメリカサッカーは方向転換を余儀なくされた。

    その1か月後、チームはポルトガルのレイラで再始動。そこでタイラー・アダムスとウェストン・マッケニーが代表デビューを飾った。 長年のユース仲間であるクリスチャン・プリシッチと共に、2人はその遠征で事実上バトンを渡された。デビュー戦で得点を挙げたマッケニーは19歳、アダムスはわずか18歳だった。

    「W杯予選敗退後に招集されたあの合宿は、僕たち二人の目覚めだった」とアダムスは2024年にGOALに語った。「スタッフは僕たちに期待し、アメリカサッカーのイメージを変えようとした。あれは大きな転機だった。

    「あの合宿ではルームメイトで、『俺たちはここにいる資格がある』と感じながら過ごした。同時に『今、すべてを変えるために俺たちに頼っているなんて』と笑い合っていた。今振り返れば、その役割はまさに俺たちだった。状況は大きく変わったよ」

    その後、ティム・ウィーアとアントニー・ロビンソンが2018年に加わり、 セルジーノ・デストが1年後に加わり、2020年にはブレンデン・アーロンソン、クリス・リチャーズ、ジオ・レイナ、マーク・マッケンジー、ユヌス・ムサが加入。2021年にはマット・ターナーとリカルド・ペピがデビューしてすぐに存在感を示し、2022年にはジョー・スカリー、ハジ・ライト、マリク・ティルマンが戦列に加わった。

    こうして米国代表は若返りを果たし、20代前半の選手たちが中心となった。彼らが実力を示す最初の舞台がカタールW杯だった。11月、大会最年少クラスのチームとして世界最高峰の相手に挑んだ。

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  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    打ちのめされたが、折れてはいない

    2022年ワールドカップで米国代表は期待に応えた。グループステージを突破し、多くの予想を上回った。

    初戦のウェールズ戦は終盤のPKで1-1の引き分け。イングランドとは0-0の接戦だった。イラン戦ではプリシッチが体を張って決勝点を奪い、決勝トーナメント進出を決めた。

    決勝トーナメント1回戦のオランダ戦では、グループリーグで見逃されていたミスが厳しく突きつけられ、3-1で敗北。実力は認められつつも、まだ「偉大」とは言えない若いチームに貴重な教訓を残した。

    「当時、個人としてもチームとしても、僕たちは皆、本当に若く、少し経験不足だったんだと思う」とレイナはその敗戦を振り返った。「結局、オランダ代表は僕たちより少し経験豊富で、レベルも高く、試合の読みも上だった。その差は最終的に僕たちには大きすぎた」

    レイナはその大会で監督バーハルターとの確執が報じられたが、すでに過去のものとしており、自身もチームも成長したと語っている。

    長年にわたり代表メンバーは入れ替わったが、中心となるグループはほぼ同じだ。それが吉と出た時期もあったが、やがては重荷となった。このワールドカップ周期の半ばでその負の側面が顕著になり、マウリシオ・ポチェッティーノが招へいされてチーム再構築に着手した。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    ジェットコースターのようなサイクル

    2022年ワールドカップ直後、混乱が続いた。バーハルター監督の契約は満了し、レイナ家との対立も続いたため、米国サッカー協会は体制を見直した。2023年にかけて検討を重ねた結果、バーハルター監督は復帰し、チームを再始動させて自国開催大会へ準備を進めた。

    しかし、事態は好転しなかった。

    2024年コパ・アメリカで米国はグループステージ敗退。開催国として史上初めて早期に大会を去ったことで、バーハルター体制は幕を閉じた。数カ月後、大きな注目の中でポチェッティーノ体制がスタートした。

    当初は各大会で勝利を収め、順調に見えた。しかし2025年3月のCONCACAFネーションズリーグ決勝トーナメントで状況は一変。準決勝パナマ戦と3位決定戦カナダ戦に敗れ、米国は初優勝を逃した。この敗北をきっかけにチーム文化の刷新が図られた。

    ポチェッティーノは「代表枠は保証されていない」と選手に強調。世代を問わず全員がポジションを争う体制に転換し、献身と努力を重視。2026年代表は2022年のメンバーを少し変えただけという先入観も払拭した。

    「キャンプに来て楽しい時間を過ごし、ゴルフや外食、家族や友人に会いたいなら、それが我々が求める文化か？」とポチェッティーノは昨夏語った。 「違う。代表に合流したら全集中力をチームに注げ。1年後に結果を出したいなら、今日が最も重要な日だ」

    しかし2025年ゴールドカップの準備は滞った。プリシッチは本大会を辞退し親善試合のみ出場を希望したが、ポチェッティーノはこれを拒否。チームを代表する選手との公開での確執が生まれた。

    ムサも残留を希望し、その後代表に復帰せずワールドカップメンバーから外された。マッケニーはクラブワールドカップ出場後、9月の合宿を欠席。スカリーとレイナも秋まで代表に戻らなかった。

    その間、フォラリン・バログン、アレックス・フリーマン、セバスチャン・バーハルター、マット・フリースといった新戦力が台頭。彼らはゴールドカップでの活躍をきっかけにレギュラーに定着し、やがてワールドカップ代表の主力となった。

    この過程を通じて米国代表はより競争力のあるチームへと生まれ変わった。過去の栄光や名声に頼れないと自覚している。長年にわたりグレッグ・バーハルターは選手に権限を与え、米国サッカーの方向性を決める集団の重要メンバーだと感じさせてきた。だがそれが慢心を生んだ。だからこそポチェッティーノはすべてを解体し、一から再構築する必要があったのだ。

    それでも、バーハルター時代に育まれた選手間の絆は今も残っている。

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    兄弟愛の利点

    ワールドカップを控えアトランタに集まった米国代表チーム。選手たちは、あるチームメイトの結婚に湧いた。アーロンソンはポチェッティーノ監督の許可を得て式に出席するため合宿を48時間離れた。数々の節目を迎えてきたこのチームにとって、また一つの人生の出来事だ。

    アーロンソンは主力の多くと同様に既婚者となり、アダムス、リチャーズ、ターナー、マッケンジーらは父親でもある。彼らは異なる国へ移籍し、環境が変わってもUSMNTは唯一の定点だった。

    だからこそ、ポチェッティーノ監督の方針でその「不変の存在」が揺らぎかけたとき、彼らは皆、復帰を目指して戦った。

    「仲間たちがここに集まっているのを見るのは最高だ」とウィーアは3月、GOALに語った。「ウェス［マッケニー］とは昔から親しく、今も変わらない。彼の家に泊まったこともある。兄弟のように仲が良く、同じチームでプレーできたのは素晴らしい経験だ。僕たちは互いを思いやっているし、この絆は現役を引退した後もずっと続くはずだ。

    「キャンプで仲間たちに再会できるのはいつも恵まれている。僕たちの絆は強い。子供の頃から知っている奴もいる。タイラー［アダムス］とは［10代の頃］ライバルだった。彼がレッドブルズに誘ってくれた。タイラーは今も昔も強靭だ。僕たちは一緒に育ったんだ。」

    このグループの多くは、代表デビュー前からユースで共にプレーした。マッケニー、アダムス、プリシッチ、ライト、ゼンデハスは10代の頃からチームメイトだった。W杯に出場するだけでも非現実的だが、幼なじみと一緒ならなおさら特別だ。

    「多くの人と出会うが、引退すれば二度と会わない人もいる」とアダムスは春にGOALに語った。 「代表の仲間は家族同然だ。互いの結婚式に招待し合うほど長い間一緒に成長してきた」

    レイナも「このチームでは全員が一緒にいる時間を心から楽しんでいる。それが僕がまた戻りたくなる理由だ。ピッチでは毎回、互いのためにプレーしているのがわかる」と語った。

    しかし、この夏、彼女たちは互いのためにプレーするのではない。国のためにプレーするのだ。そして、それが何を意味するのか、彼女たちはよく分かっている。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    責任

    このチームが今回のワールドカップに歴史を刻むことは確実だ。米国ではサッカーはまだ成長途上のスポーツであり、今夏はその成長を加速させる絶好の機会となる。もし米国サッカーが飛躍するなら、それは2026年になければならない。つまり、今回の代表選手は自身の夢だけでなく、スポーツと国全体の重責も背負っている。

    リチャーズは最近の実家帰省中、アラバマ州の知人と話した際、その重みを痛感した。

    「君がバーミンガムのサッカー界にどれほど貢献しているか、想像もつかないだろう。君のおかげで、ボールに触れることさえなかった多くの子供がサッカーができると知った」と彼は言いました」とリチャーズは笑顔でGOALに語った。「私にとって、それはどんなトロフィーや勝利よりも大きな意味を持っています。 自分と似た境遇の子供たちに、夢は叶うと示せたんだ」

    だからこそ、このチームは行動する。月曜のアーバインでの公開練習後、何百人ものファンにサインを続けたのも、この数か月インタビューやコンテンツ制作、スポンサーシップの機会を逃さなかったのも、すべては今、国内外の注目を集めるためだ。

    「ピッチに立つたびに、米国代表としてサッカーを広め、地域に働きかけ、戦い続ける責任を感じる」とターナーは語った。 世界やファンには「米国選手は理解していない」という偏見がある。でも、この国にはサッカーへの大きな愛がある。

    私たちは代表として世界舞台に立つ責任を常に感じています。特に今回のワールドカップは、状況を変え、この国のサッカーそのものを変えるかもしれない決定的な瞬間です。もちろん、その責任は大きいですが、何があっても私たちには常に責任があるのです。」

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    期待

    そこで当然、疑問が浮かぶ。彼らはこの舞台に備えられているのか？この「黄金世代」は、8年近くかけて積み重なった責任を背負う準備ができているのか？成功とは一体何なのか？

    カタール大会で米国代表がピッチを去った瞬間、大きな楽観論が湧き上がった。それから3年半、その歩みは一直線ではなかった。

    このチームが米国史上最高かは不明だ。4年前と似た結果になる可能性もある。

    「黄金世代」の遺産は、大会間の出来事でなく本大会での結果で評価される。本大会で勝ち進めば、2026年サイクルの瑕疵は単なる脚注に過ぎなくなる。 このチームの物語はネーションズリーグやゴールドカップで書かれたものではない。今後2週間、パラグアイ、オーストラリア、トルコとの試合で物語は綴られ、さらにその先の数日、数週間で形作られていく。

    2018年の出場失敗から9年。すべてを再構築してきたこの世代は、米国サッカーの未来を左右する。

    果たして彼らはそれを成し遂げられるのか？ あるいは、成し遂げるのか？ 答えは間もなく明かされる。

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