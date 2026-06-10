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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

アメリカは期待している。だが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が率いる米国代表の「黄金世代」は、ワールドカップという大舞台に挑む準備ができているのか？

Analysis
アメリカ合衆国
ワールドカップ
クリスティアン・プリシッチ
タイラー・アダムス
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M. Pochettino
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 パラグアイ

3月、米国男子代表はベルギーとポルトガルに連続で完敗。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、手元の選手たちについて率直な疑問を口にした。その言葉が本心か、選手を刺激するためかは本人だけにしか分からない。ただ一つ確かなのは、彼の評価が極めてストレートだったこと。つまり、選手個人の実力では、自チームはトップクラスに及ばないという現実だ。

「我々はアメリカだ」と彼は言った。「ベルギーやポルトガルと対戦している。彼国にはトップ100に入る選手が何人もいるだろう。我々にはいない。だからこそ、こうした強豪と戦うのは良いことだ。」

この言葉は現在の立ち位置を痛感させ、長い年月が経った今もなお証明すべきものが多い米代表にとって警鐘となった。

「黄金世代」と呼ばれてから10年近くが経ち、彼らはACミラン、ユヴェントス、モナコ、PSVなどで活躍し、ヨーロッパで地位を確立した。個人では主要タイトルも獲得している。

それでも母国では「期待に応えられるか」という疑問が消えない。個人では成果を挙げても、チームとしての成功はまだ遠い。この代表チームは、先代を超える結果を残していない。才能はあっても、道を開いた先輩たちのようにタイトルは取れていない。

だが、そんなことはもはや関係がない。この世代は、2026年米国開催のワールドカップという“一つの大会”のために育てられてきた。今こそ彼らの時だ。ここでレガシーが刻まれ、サッカー史が永遠に変わる。

言い訳の時間は終わった。彼らはもはや若く未熟な存在ではなく、見過ごされることも過小評価されることもない。この夏、すべてが整った。アメリカ代表の大部分が、スポーツ史上最大の大会で全盛期を迎え、ピッチに立つ。

この「黄金世代」が真に黄金と呼ばれるか否か――それがアメリカサッカーの10年を左右する物語だ。

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    バトンを渡す

    「黄金世代」を理解するには、その始まりを知る必要があります。米国代表（USMNT）では、そのきっかけが2017年に訪れましたが、土台はそれ以前から築かれていました。

    2017年10月10日、USMNTはクーバでトリニダード・トバゴに敗れ、2018年ワールドカップ出場を逃した。この屈辱が転機となり、アメリカサッカーは方向転換を余儀なくされた。

    その1か月後、チームはポルトガルのレイラで再始動。そこでタイラー・アダムスとウェストン・マッケニーが代表デビューを飾った。 長年のユースチームメイトであるクリスチャン・プリシッチと共に、2人はこの遠征で事実上バトンを託された。デビュー戦で得点を挙げたマッケニーは19歳、アダムスはわずか18歳だった。

    「W杯予選敗退後に招集されたあの合宿は、僕たち二人の目覚めだった」とアダムスは2024年にGOALに語った。「スタッフは僕たちに期待し、アメリカサッカーのイメージを変えようとした。あれは大きな転機だった。

    「その合宿ではルームメイトで、『俺たちはここにいる価値がある』と感じつつ、同時に『今、すべてを俺たちに託してるなんて』と笑い合っていた。今思えば、本当にそうなったんだ。状況は大きく変わった」

    その後、ティム・ウィーアやアントニー・ロビンソンが加わり、 セルジーノ・デストが1年後に続き、2020年にはブレンデン・アーロンソン、クリス・リチャーズ、ジオ・レイナ、マーク・マッケンジー、ユヌス・ムサが加わった。2021年にはマット・ターナーとリカルド・ペピがデビューしてすぐに存在感を示し、2022年にはジョー・スカリー、ハジ・ライト、マリク・ティルマンが戦列に入った。

    こうして米国代表は若返りを果たし、20代前半の選手たちが中心となった。彼らが実力を示す最初の舞台がカタールW杯だった。11月、大会最年少クラスのチームとして世界最高峰の舞台に挑んだ。

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  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    打ちのめされたが、折れてはいない

    2022年ワールドカップで米国代表は期待に応えた。グループステージを突破し、多くの予想を上回った。

    初戦のウェールズ戦は終盤のPKで1－1の引き分け。イングランドとは0－0の接戦。そしてイラン戦でプリシッチが体を張って決勝点を奪い、決勝トーナメント進出を決めた。

    決勝トーナメント1回戦のオランダ戦では、グループリーグで見逃されていたミスが厳しく突きつけられ、3-1で敗北。実力は認められつつも、まだ「偉大」とは言えない若いチームに貴重な教訓を残した。

    「当時、個人としてもチームとしても、僕たちは皆、本当に若く、少し経験不足だったんだと思う」とレイナはその敗戦を振り返った。「結局、僕たちはオランダという、もう少し経験豊富で、レベルが高く、試合の読みが鋭いチームと対戦することになった。最終的には、僕たちには荷が重すぎたんだ」

    レイナはその大会で中心的な存在だったが、グレッグ・バーハルター監督との確執は有名だ。それでも彼はすでにそのページをめくり、成長したと語っている。

    長年にわたり代表メンバーは入れ替わったものの、中心となるグループはほぼ同じだ。それが助けにもなったが、今回は重荷となった。この状況を打破するため、半ばでマウリシオ・ポチェッティーノが招へいされ、チーム再構築が始まった。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    ジェットコースターのようなサイクル

    2022年ワールドカップ直後、混乱が続いた。バーハルター監督の契約は満了し、レイナ家との対立も表面化。米国サッカー連盟は体制を見直した。2023年にかけて検討を重ねた結果、バーハルターは復帰し、自国開催大会へ向けチームを再始動させた。

    しかし、事態は好転しなかった。

    2024年コパ・アメリカで米国は開催国ながらグループステージ敗退。バーハルター体制は幕を閉じた。数か月後、大きな期待の中でポチェッティーノ体制がスタートした。

    当初は各大会で勝利を収め、順調に見えた。しかし2025年3月のCONCACAFネーションズリーグ決勝トーナメントで状況は一変。準決勝パナマ戦と3位決定戦カナダ戦に敗れ、米国は初優勝を逃した。この敗北をきっかけにチーム文化の刷新が始まった。

    ポチェッティーノは刷新の一環として「代表枠は保証されていない」と選手に再認識させた。世代を問わず全員が再びポジションを争うことになり、献身と努力が報われる体制を構築。2026年代表が2022年メンバーの延長ではないことを強調した。

    「代表合宿で楽しい時間を過ごし、ゴルフや外食、家族・友人との面会を望むなら、それは私たちが求める文化か？」とポチェッティーノは昨夏語った。 「違う。代表に合流したら全集中力をチームに注げ。1年後に結果を出したいなら、今日が最も重要だ」

    しかし2025年ゴールドカップの準備は滞った。プリシッチは本大会を辞退し親善試合のみ出場を希望したが、ポチェッティーノはこれを拒否。チーム顔役との公開対立に発展した。

    ムサも残留を希望し、その後代表に復帰せずワールドカップメンバーから外された。マッケニーはクラブワールドカップ出場後、9月の合宿を欠席。スカリーとレイナも秋まで代表に戻らなかった。

    その間、フォラリン・バログンに加え、アレックス・フリーマン、セバスチャン・バーハルター、マット・フリースといった新戦力がゴールドカップでの活躍をきっかけに定位置を掴み、ワールドカップ代表の主力に成長した。

    この過程で代表チームは競争力を高め、過去の栄光に甘んじない意識を植え付けた。長年にわたりグレッグ・バーハルターが選手たちに権限を委譲し、組織の一員としての自覚を持たせたことは評価される。だがそれが慢心につながったため、ポチェッティーノはチームをゼロから再構築した。

    それでも、バーハルター時代に築かれた選手間の絆は今も残っている。

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    兄弟愛の利点

    ワールドカップを控えアトランタに集まった米国代表チームは、ある選手のために盛り上がりを見せた。アーロンソンはポチェッティーノ監督の許可を得て結婚式に出席するため合宿を48時間離脱し、結婚という節目を迎えた。

    アーロンソンは主力の多くと同様に既婚者となり、アダムス、リチャーズ、ターナー、マッケンジーらは父親でもある。彼らは異なる国へ移籍し、環境が変わってもUSMNTは常に不変の存在だった。

    だからこそ、ポチェッティーノ監督の方針でその「不変の存在」が揺らぎかけたとき、彼らは皆、復帰を目指して戦った。

    「仲間たちがここに集まっているのを見るのは最高だ」とウィーアは3月、GOALに語った。「ウェス［マッケニー］とは昔から親しく、今も変わらない。彼の家に遊びに行ったり、同じチームでプレーしたりした経験は宝物だ。僕たちは互いを本当に愛しているし、この絆は現役を引退した後もずっと続くと思う。

    「キャンプで仲間たちに再会できるのはいつも恵みだ。僕たちの絆は固い。何人かは子供の頃から知っている。タイラーとは10代の頃ライバルだったが、彼がレッドブルズに誘ってくれた。タイラーは今も昔もタフな奴だ。僕たちは一緒に育ったんだ。」

    多くのメンバーは代表デビュー前からユースで共にプレーしてきた。マッケニー、アダムス、プリシッチ、ライト、ゼンデハスは10代の頃からチームメイトだった。W杯に出場するだけでも非現実的だが、幼なじみと一緒ならなおさら特別だ。

    「多くの人と出会うが、引退すれば二度と会わない人もいる」とアダムスは春にGOALに語った。 「代表の仲間は家族同然だ。互いの結婚式に招待し合うほど長い間一緒に成長してきた」

    レイナも「このチームでは全員が一緒にいることを楽しんでいる。それが僕が戻ってくるのが好きな理由だ。ピッチではみんなが互いのためにプレーしているのがわかる」と語った。

    しかし今夏、彼女たちは互いのためではなく国のためにプレーする。その意味を、彼女たちはよく知っている。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    責任

    このチームが今回のワールドカップに残す足跡は、確固たるものだ。米国ではサッカーはまだ成長途上のスポーツであり、今夏はその成長を加速させる絶好の機会となる。もし米国サッカーが飛躍するなら、それは2026年になければならない。つまり、この代表選手は自身の夢だけでなく、スポーツと国全体の期待も背負っている。

    リチャーズは最近の実家帰省中、アラバマ州の親と話をし、その重みを痛感した。

    「君がバーミンガムのサッカー界にどれほど貢献しているか、想像できないだろう。君のおかげで、ボールに触れることさえなかった多くの子供がサッカーができると知った」と彼は言いました」とリチャーズはGOALに語った。「私にとって、それはどんなトロフィーや勝利よりも大きな意味を持っています。 自分と似た境遇の子供たちに、夢は叶うと示せたんだ」

    だからこそ、このチームは行動する。月曜のアーバインでの公開練習後、何百人ものファンにサインを続けたのも、この数カ月、インタビューやコンテンツ制作、スポンサーシップの機会を逃さなかったのも、そのためだ。今、国内外の注目が集まる。このチャンスはめったにこない。

    「ピッチに立つたびに、米国代表としてサッカーを広め、地域社会に働きかけ、戦い続ける責任を感じる」とターナーは語った。 世界やファンには「米国選手はサッカーを理解していない」という偏見がある。だがこの国にはサッカーへの大きな愛がある。

    私たちは世界の舞台で代表チームを背負う責任を理解しています。それはピッチに立つたびに感じること。特に今、ワールドカップという決定的な瞬間には、状況もサッカーそのものも変わる可能性があります。もちろん、その責任を感じています。しかし、何があっても私たちには常に責任があるのです」

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    期待

    そこで当然、大きな疑問が浮かぶ。彼らはこの舞台に備えられているのか？この「黄金世代」は、約8年にわたり蓄積されてきた責任を負う準備ができているのか？成功とは一体何なのか？

    カタール大会で米国代表がピッチを去った瞬間、大きな楽観論が湧き上がった。それから3年半、その歩みは一直線ではなかった。

    このチームが米国史上最高かは不明だ。4年前のチームと大差ない可能性もある。

    「黄金世代」の遺産は、大会間の出来事でなく本大会での結果で決まる。本大会で勝ち進めば、2026年サイクルの瑕疵は小さな注釈に過ぎなくなる。 このチームの物語はネーションズリーグやゴールドカップで決まるわけではない。今後2週間、パラグアイ、オーストラリア、トルコとの試合で物語は動き、その先の数日、数週間で形作られる。

    2018年の出場失敗から9年。すべてを再構築してきたこの世代は、米国サッカーの未来を左右する。

    果たして彼らはそれを成し遂げられるのか？ より重要なのは、成し遂げるのか？ 答えは間もなく明かされる。

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