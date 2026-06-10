「我々はアメリカだ」と彼は言った。「ベルギーやポルトガルと対戦している。彼国にはトップ100に入る選手が何人もいるだろう。我々にはいない。だからこそ、こうした強豪と戦うのは良いことだ。」

この言葉は現在の立ち位置を痛感させ、長い年月が経った今もなお証明すべきものが多い米代表にとって警鐘となった。

「黄金世代」と呼ばれてから10年近くが経ち、彼らはACミラン、ユヴェントス、モナコ、PSVなどで活躍し、ヨーロッパで地位を確立した。個人では主要タイトルも獲得している。

それでも母国では「期待に応えられるか」という疑問が消えない。個人では成果を挙げても、チームとしての成功はまだ遠い。この代表チームは、先代を超える結果を残していない。才能はあっても、道を開いた先輩たちのようにタイトルは取れていない。

だが、そんなことはもはや関係がない。この世代は、2026年米国開催のワールドカップという“一つの大会”のために育てられてきた。今こそ彼らの時だ。ここでレガシーが刻まれ、サッカー史が永遠に変わる。

言い訳の時間は終わった。彼らはもはや若く未熟な存在ではなく、見過ごされることも過小評価されることもない。この夏、すべてが整った。アメリカ代表の大部分が、スポーツ史上最大の大会で全盛期を迎え、ピッチに立つ。

この「黄金世代」が真に黄金と呼ばれるか否か――それがアメリカサッカーの10年を左右する物語だ。