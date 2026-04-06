真新しいニュー・スタジアムで行われたインテル・マイアミ対オースティンFCの2-2の引き分けに先立ち、アカデミー賞受賞者のマコノヒーが元イングランド代表キャプテンに公開書簡を送った。

「Mr Beckham young man」と題されたその手紙の中で、マコノヒーは次のように綴った。「今日、オースティンがあなたの新しいピッチでちょっとしたパーティーを開くためにマイアミを訪れるにあたり、まず心からの『ありがとう』を伝えたい。あなたはアメリカでサッカーを生み出したわけではないが、間違いなくその人気を爆発的に高めた。 あなたがギャラクシーに加入した時、MLSに新たな正当性をもたらし、試合を一大イベントへと変え、MLSを実質的に「実力証明の場」から「最高の目的地」へと変えた――ありがとう。

「今、君はマイアミで、立場は違えど似たような使命を帯びている――その姿勢には脱帽だ。今日、君に手紙を書いたのは、僕の所属するオースティンFCと、緑と黒のユニフォームに身を包んだファンたちがバスで君のピンクの海に押し寄せ、開幕パーティーを台無しにしようとしているからだ。だから今週末は、君と相棒のレオに、僕たちのための場所を空けてもらわなきゃならない。

「そして、夏が近づくにつれ世界の注目が集まる中、ここテキサスの州都から、我々は立ち寄って、世界が目の当たりにするアメリカサッカーの礎をもう一つ築き上げることを楽しみにしている。近いうちに会おう、良き友よ。」