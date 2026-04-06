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「アメリカでサッカーを生み出したわけではないが、その人気を爆発的に高めた」――デビッド・ベッカム、歴史的なインテル・マイアミ戦を前に、ハリウッド俳優マシュー・マコノヒーからのメッセージを明かす
マコノヒーによる「ミスター・ベッカム」へのオマージュ
真新しいニュー・スタジアムで行われたインテル・マイアミ対オースティンFCの2-2の引き分けに先立ち、アカデミー賞受賞者のマコノヒーが元イングランド代表キャプテンに公開書簡を送った。
「Mr Beckham young man」と題されたその手紙の中で、マコノヒーは次のように綴った。「今日、オースティンがあなたの新しいピッチでちょっとしたパーティーを開くためにマイアミを訪れるにあたり、まず心からの『ありがとう』を伝えたい。あなたはアメリカでサッカーを生み出したわけではないが、間違いなくその人気を爆発的に高めた。 あなたがギャラクシーに加入した時、MLSに新たな正当性をもたらし、試合を一大イベントへと変え、MLSを実質的に「実力証明の場」から「最高の目的地」へと変えた――ありがとう。
「今、君はマイアミで、立場は違えど似たような使命を帯びている――その姿勢には脱帽だ。今日、君に手紙を書いたのは、僕の所属するオースティンFCと、緑と黒のユニフォームに身を包んだファンたちがバスで君のピンクの海に押し寄せ、開幕パーティーを台無しにしようとしているからだ。だから今週末は、君と相棒のレオに、僕たちのための場所を空けてもらわなきゃならない。
「そして、夏が近づくにつれ世界の注目が集まる中、ここテキサスの州都から、我々は立ち寄って、世界が目の当たりにするアメリカサッカーの礎をもう一つ築き上げることを楽しみにしている。近いうちに会おう、良き友よ。」
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マイアミで叶った夢
ニュー・スタジアムの開場式は、フランチャイズの恒久的な本拠地を建設するために長年にわたり政治的・実務的な障壁を乗り越えてきたベッカムにとって、長い道のりの終着点となった。フォートローダーデールで6年以上を過ごした後、クラブはついにマイアミ市内で初の試合を行った。 3億5000万ドルを投じて建設されたこの新スタジアムは、総額約10億ドル規模と見込まれる大規模開発プロジェクト「マイアミ・フリーダム・パーク」の目玉施設である。この歴史的な節目を振り返り、ベッカムは共同オーナーのホルヘ・マス氏、ホセ・マス氏と共に、観客に向けて感慨深げに語った。
「20年前にアメリカとMLSに来た時、私の夢はチャンピオンシップを勝ち取り、私がこれほど愛するサッカーのレベルを高め、そして自分のチームを築くことでした」とベッカムはESPNの取材に対し語った。「13年前、私はマイアミを選んだと発表しました。チーム名もありませんでした。ファンもいませんでした。 スタジアムさえありませんでした。今日、私は私たちの新しい本拠地に立っています。私たちはMLSのチャンピオンです。サッカー史上最高の選手がマイアミでプレーしています。夢は本当に叶うものなのです。」
メッシとスアレスがビッグステージで輝きを放つ
まさにふさわしい形で、メッシは新スタジアムでのマイアミ初のゴールを決め、最終的に2-2の引き分けに終わった試合を盛り上げた。このアルゼンチンの巨匠の存在感が、推定13億5000万ドルに達したとされるクラブの急騰する評価額の最大の原動力であり続けている。スタジアムの東側には、彼の功績を称える恒久的なトリビュートとして、「レオ・メッシ・スタンド」が設けられている。
メッシのゴールでギルヘルメ・ビロの先制点を帳消しにした後、オースティンはジェイデン・ネルソンのゴールで再びリードを奪った。しかし、ルイス・スアレスが残り9分で同点ゴールを決め、開幕戦を敗北で終わらせないよう、MLSカップ連覇中の王者チームを2-2の引き分けへと導いた。
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フリーダム・パークの未来
2万6700人収容の新しいスタジアムは、ベッカムのフロリダにおける事業展開の始まりに過ぎない。周辺のフリーダム・パーク・コンプレックスには、大規模なショッピングエリア、750室のホテル、そして50エーカーを超える公共の公園や地域住民向けのサッカー場が整備される予定だ。
インター・マイアミは、土曜日にホームでニューヨーク・レッドブルズを迎え、MLSの試合に復帰する。