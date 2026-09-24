ポチェッティーノはワールドカップ前に契約延長を打診されていたが、大会が終わるまではチームでの自身の将来について話し合わないという強い姿勢を示していた。だが、ヨーロッパで休暇を過ごす中で、彼はアメリカとアメリカ代表が恋しくなり、米国サッカーをさらに向上させ続けたいという思いを募らせていった。

「良いパフォーマンスを見せることは、私たちにとって本当に重要だった。そして、ワールドカップ後に話し合うことで合意していた。正直に言えば、ワールドカップが終わった後……私はアメリカとUSAが恋しくなり始めた。私たちは何かを築き上げ、ファンとの間に素晴らしい絆を作った」と、司会のラヒーム・テイラー＝パークス、チャド・オチョシンコに語った。





さらに彼は、2030年ワールドカップに向けても影響を与え得る新興の選手層についても強調した。カヴァン・サリバン、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティといった名前が代表入りの構想に食い込みつつある中、ポチェッティーノはアメリカがさらに強くなる可能性があるとの見方を示した。

「16歳、17歳、18歳、19歳の若手選手たちの潜在的なグループが見えていたのは事実だ。彼らには他の選手たちを後押しする可能性がある」と、ポチェッティーノは語った。



