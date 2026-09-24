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「アメリカが恋しくなり始めた」 USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督が『The Late Run』で2030年までの続投、新鋭の才能、そしてMLSのメンタリティーについて語る
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「私たちは何かを築いた」
ポチェッティーノはワールドカップ前に契約延長を打診されていたが、大会が終わるまではチームでの自身の将来について話し合わないという強い姿勢を示していた。だが、ヨーロッパで休暇を過ごす中で、彼はアメリカとアメリカ代表が恋しくなり、米国サッカーをさらに向上させ続けたいという思いを募らせていった。
「良いパフォーマンスを見せることは、私たちにとって本当に重要だった。そして、ワールドカップ後に話し合うことで合意していた。正直に言えば、ワールドカップが終わった後……私はアメリカとUSAが恋しくなり始めた。私たちは何かを築き上げ、ファンとの間に素晴らしい絆を作った」と、司会のラヒーム・テイラー＝パークス、チャド・オチョシンコに語った。
さらに彼は、2030年ワールドカップに向けても影響を与え得る新興の選手層についても強調した。カヴァン・サリバン、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティといった名前が代表入りの構想に食い込みつつある中、ポチェッティーノはアメリカがさらに強くなる可能性があるとの見方を示した。
「16歳、17歳、18歳、19歳の若手選手たちの潜在的なグループが見えていたのは事実だ。彼らには他の選手たちを後押しする可能性がある」と、ポチェッティーノは語った。
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「この国でサッカーを支援してほしい」
ポチェッティーノはまた、アメリカ全土でサッカーの発展を後押ししたい考えも示している。8月3日に発表された新契約の際には、代表チームの枠を超える抱負を明かした。
「我々は、自分たちのあらゆる経験と知識をUSサッカーのさらに多くの分野にもたらせる機会に興奮している。同時に、連盟全体で選手、指導者、チームのための育成経路をより強固なものにしていきたい」と同氏は語った。
これは番組出演時にも繰り返していた点だ。
「我々は、連盟が今後掲げる目標を支えたい。同時に、この国のサッカーを後押しし、アメリカンフットボール、野球、バスケットボールといった他競技との差を縮めたい」とポチェッティーノは述べた。
その取り組みの一部は、本人も認めたように、意識の転換にある。
「我々は考え方を変える必要がある。なぜか？ それは事実だからだ。私は他のスポーツを批判したいわけでも、他のスポーツと比較したいわけでもない。なぜならサッカーは異なるからだ。だが、サッカー選手の思考、あるいは脳の働きのプロセスは、他のスポーツとは異なる。ここでの子どもの頃の教育だ。私はそれが 良くない と言っているのではない。だが、それでは選手を非常に高いレベルへ向けて準備させることはできない。我々のスポーツは娯楽ではない。競争だ。負けることの結果は非常に大きい」とポチェッティーノは語った。
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MLSについての考察
ポチェッティーノはMLSを称賛しつつも、昇降格制度の欠如が、アメリカにおけるサッカーへの考え方を妨げる要因になっていると強調した。
「MLSでは、6カ月を終えて最下位でも、『よし、降格もないのだから来季に向けて準備しよう』と言えてしまう。そうなると、頭の中で作り上げた負け癖が続いてしまう。負けることに慣れ、それに影響されなくなってしまう」と同氏は語った。「その考え方を変えたい」
ただ、それを具体的にどう実現するのかを見いだすのは簡単ではない。
「クラブ、連盟、MLSのような組織の助けが必要だ。すべての大会における運営方法を少し変え、選手たちがより競争力を高められるような手段を提供する必要がある」とポチェッティーノは述べた。
それでも、才能は存在する。
「彼らは非常に勇敢だ。16歳、17歳、18歳で結果を残せる能力、エネルギー、才能を持っている。そこが最初の重要なポイントの一つだ。クオリティーがなく、人格がなく、十分な勇気もなければ、結果を残すのは難しい……。だからこそ、彼らに注意を払い、見極め、成長のために何が必要なのかを特定し、改善を続けられるような手段を与えようと努める必要がある」と同氏は語った。
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「自分の世代では200パーセント」
ポチェッティーノはまた、サッカーにおける世代交代という問題にも言及した。アルゼンチン人の同氏は1989年から2006年までプロとしてプレーし、2002年ワールドカップではアルゼンチン代表として出場した。そして、自身が毎週プレーしていたサッカーの方を好むと認めた。
「200％、私は自分の世代の方が好きだ。フットボールは公平ではあり得ない。私たちは異なるタイプの選手を作り上げつつある……［テクノロジー］はこのスポーツの本質ではない。難しい、本当に難しいことだ」とポチェッティーノは語った。「自発的な感情が失われてしまう」
今週のアメリカの親善試合ではVARは導入されず、ポチェッティーノはそのことへの期待を口にした。
「選手がどういう状態にあるのかを見るのは良いことだと思うし、普段は置かれない状況に選手を置いてみることもできる。主審が見ていなければ、押したり、触れたり、いろいろなことはできない」と同氏は語った。
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