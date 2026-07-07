オナナがチームに欠かせない存在であることを示す感動的な場面が生まれた。ベテランストライカーのロメル・ルカクが試合中にチームメイトへの敬意を示した。 後半アディショナルタイムに4点目を決めたルカクは、カメラにオナナの背番号24を示し、この勝利を彼に捧げた。しかし金曜のスペイン戦を控えるベルギーは、中盤の要を失い、この思いやりだけでは慰めにならない。

ガルシア監督は、中盤の要を失ったまま、スペインの創造性をどう封じるか、戦略の再構築を迫られる。オナナの速さと空中戦の強さがなければ、現欧州王者に立ち向かうのは難しい。 クラブでも代表でも、24歳の彼の復帰には時間がかかり、その空白は大きい。