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アマドゥ・オナナが前十字靭帯を損傷し、スペインとのワールドカップ決戦を控えるベルギーに暗雲が漂う。
米国の勝利のさなかに災害が発生
月曜日のベルギー対米国代表戦で、24歳のMFは開始21分で負傷交代。ベルギーが4－1で準々決勝に進んだものの、試合後、松葉杖と右膝のサポーターで歩くオナナの姿が勝利の喜びを暗くした。 その後の検査で、前十字靭帯断裂と診断され、数か月離脱する見込みだ。
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中盤の要を欠いた準々決勝の戦い
オナナがチームに欠かせない存在であることを示す感動的な場面が生まれた。ベテランストライカーのロメル・ルカクが試合中にチームメイトへの敬意を示した。 後半アディショナルタイムに4点目を決めたルカクは、カメラにオナナの背番号24を示し、この勝利を彼に捧げた。しかし金曜のスペイン戦を控えるベルギーは、中盤の要を失い、この思いやりだけでは慰めにならない。
ガルシア監督は、中盤の要を失ったまま、スペインの創造性をどう封じるか、戦略の再構築を迫られる。オナナの速さと空中戦の強さがなければ、現欧州王者に立ち向かうのは難しい。 クラブでも代表でも、24歳の彼の復帰には時間がかかり、その空白は大きい。
エメリーの計画に打撃
この負傷はアストン・ヴィラとウナイ・エメリ監督にとって大きな痛手だ。オナナは以前、自身の成長にエメリ監督の戦術が大きな影響を与えたと語っていた。しかし今、エメリは主力の一人を欠いたままシーズンを戦わなければならない。
この負傷は、オナナ、カマラ、ティエレマンスで構成する中盤トリオを軸にチームを構築するという長期計画にも影響する。リハビリが長期にわたるため、クラブ首脳陣は補強を再検討し、移籍市場に再投入される見込みだ。
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ヴィラ・パークで中盤の危機が深刻化
ヴィラの中盤はまたも試練に直面した。カマラは1月のFAカップ3回戦トッテナム戦で左膝後十字靭帯を断裂し、今なお離脱中。プレシーズンでの復帰を目標にしていたが、チームは主力守備的MF2人を欠く事態となった。
今シーズン好調だったオナナにとって、このタイミングは残酷だ。2024年にエバートンから加入以来、72試合に出場し、ヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。彼のフィジカルと戦術眼は、チームがプレミアリーグで上位争いをする原動力だった。
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