アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏は、QPRの共同オーナーを退任する人物が率いるコンソーシアムから、リヴァプールの株式取得を打診された。

スカイ・スポーツによると、アマゾンの創業者ベゾス氏に、リヴァプールの株式買収を目指すコンソーシアムへの参加が打診された。ベゾス氏は宇宙企業ブルー・オリジンやワシントン・ポストを所有し、フォーブス推定資産は約2570億ドルで世界4位。

打診を行ったのは、元クイーンズ・パーク・レンジャーズ共同オーナーで鉄鋼王ラクシュミ・ミッタルの娘婿、アミット・バティア氏が率いる投資家グループ。ベゾス氏が実際に投資するかは不明だが、この報道はリヴァプールの高い魅力度を再確認させる。