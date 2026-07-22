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Muhammad Zaki

翻訳者：

アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏は、QPRの共同オーナーを退任する人物が率いるコンソーシアムから、リヴァプールの株式取得を打診された。

リヴァプール
プレミアリーグ
アンドニ・イラオラ

アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が、リヴァプールの株式取得を目指すコンソーシアムへの参加を打診された。これにより同クラブは巨額の資金調達を見込める状況になった。報道によると、ベゾス氏は元QPR共同オーナーのアミット・バティア氏が率いるグループと、アンフィールドへの戦略的投資を協議しているという。

  • ベゾス、アンフィールドへの電撃移籍が噂される

    スカイ・スポーツによると、アマゾンの創業者ベゾス氏に、リヴァプールの株式買収を目指すコンソーシアムへの参加が打診された。ベゾス氏は宇宙企業ブルー・オリジンやワシントン・ポストを所有し、フォーブス推定資産は約2570億ドルで世界4位。

    打診を行ったのは、元クイーンズ・パーク・レンジャーズ共同オーナーで鉄鋼王ラクシュミ・ミッタルの娘婿、アミット・バティア氏が率いる投資家グループ。ベゾス氏が実際に投資するかは不明だが、この報道はリヴァプールの高い魅力度を再確認させる。

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  • John W Henry 2024Getty

    FSG、少数株主権に関する協議を認める

    リヴァプールを所有するフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）は、経営コスト増に対応するため外部資本導入に前向きだ。FSG広報はスカイ・スポーツに、バティア氏率いる投資コンソーシアムが少数株主としての出資を提案していると明かした。

    この取引は2023年のダイナスティ・エクイティとの契約と似た構造で、当時FSGは少数株式を約1億6400万ポンドで売却し、その資金は銀行債務の返済やアンフィールド・ロード・スタンド、AXAトレーニングセンターの再開発に充てられた。


  • バティア氏、レッズへの投資へ道を開く

    46歳の事業家バティア氏は、チャンピオンシップのQPRとの長年の関係を清算し、プレミアリーグ参入への意思を示した。同氏は7月21日までQPRの共同オーナーだったが、保有株をグナナリンガム氏に譲渡した。

    ミッタル家の巨額資産を背景に、このコンソーシアムはすでにFSGとの交渉のためアドバイザーを起用。フィナンシャル・タイムズ紙は、取引が成立した場合のリヴァプールの企業価値を60億ドル（45億ポンド）超と報じている。


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    これがリヴァプールの将来に何を意味するのか

    ファンは世界有数の富豪による巨額移籍資金投入を期待するが、投資の焦点は戦略的だ。ダイナスティ・エクイティの出資と同様に、調達資金は即時の選手補強ではなく、長期的な持続可能性とインフラ整備に充てられる。

    ベゾス氏の直接的な関与は限定的との見方もあるが、関係者の名前が示すように、リヴァプールは商業価値の新しい時代へ踏み出している。ピッチではアーセナルとマンチェスター・シティが主導するものの、プレミアリーグの覇権争いはますます世界的な億万長者の役員室で進んでいる。

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