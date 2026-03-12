アポロ・スポーツ・キャピタルによる買収完了を受け、デビッド・ビジャがアトレティコ・マドリードに驚異的な復帰を果たす

発表後、クラブ公式サイトのインタビューに応じたビジャは、自身が象徴的存在であるチームへの復帰を誇りに思うと語った。「新たな責任を担いながら、シーズンを重ねるごとにアトレティコ・マドリードをさらに偉大なクラブへと導くという同じ情熱を持ってクラブに戻れることを大変嬉しく思う」と、元バルセロナおよびニューヨーク・シティFCのスター選手は述べた。

42歳の彼は、アポロ・スポーツ・キャピタルの指導下でクラブの将来の軌跡に一翼を担うことに意欲を示している。ビジャは続けた。「クラブは近年著しい成長を遂げており、今後も成功を収め続けることに貢献したい。この役割を私に考えてくれたことに深く感謝している」