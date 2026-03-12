J.LEAGUE
アポロ・スポーツ・キャピタルによる買収完了を受け、デビッド・ビジャがアトレティコ・マドリードに驚異的な復帰を果たす
伝説がメトロポリターノに帰還する
スペイン代表歴代最多得点記録保持者である元ストライカーが、クラブの新体制となった取締役会の顧問に任命された。 ビジャは2013-14シーズンの歴史的快挙において中心人物として活躍し、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがリーガ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たす中で攻撃陣を牽引した。彼の復帰は、新オーナーとクラブの豊かな伝統との間の隔たりを埋める動きと見られている。
- AFP
ヴィラ、新たな責任に備える
発表後、クラブ公式サイトのインタビューに応じたビジャは、自身が象徴的存在であるチームへの復帰を誇りに思うと語った。「新たな責任を担いながら、シーズンを重ねるごとにアトレティコ・マドリードをさらに偉大なクラブへと導くという同じ情熱を持ってクラブに戻れることを大変嬉しく思う」と、元バルセロナおよびニューヨーク・シティFCのスター選手は述べた。
42歳の彼は、アポロ・スポーツ・キャピタルの指導下でクラブの将来の軌跡に一翼を担うことに意欲を示している。ビジャは続けた。「クラブは近年著しい成長を遂げており、今後も成功を収め続けることに貢献したい。この役割を私に考えてくれたことに深く感謝している」
継続性と新たな投資の融合
主要株主が変更されたにもかかわらず、クラブは経営陣の安定性を重視した。エンリケ・セレソ会長は現職に留まり、ミゲル・アンヘル・ギル最高経営責任者も引き続き職務を遂行する。セレソ会長は伝説的フォワードの復帰を即座に称賛し、「ここは常にあなたのホームだ、ダビド。この挑戦を受け入れてくれたことに感激している。あなたの豊富な経験がアトレティコ・マドリードをさらに強くする助けになると確信している」と述べた。
ミゲル・アンヘル・ギルも、アメリカ投資グループとの提携に熱意を示した。同グループはレックサムの少数株主でもある。「アポロ・スポーツ・キャピタルをアトレティコ・マドリードの確固たる長期パートナーとして正式に迎えられることを誇りに思う。彼らはピッチ内外における我々の偉大な遺産を、サポーター、選手、コーチ陣、スタッフ、そしてコミュニティのためにさらに発展させてくれるだろう」とギルはアポロのウェブサイトを通じて述べた。
- AFP
大規模な財政支援が確定
買収は単なる人事異動ではなく、多額の資金注入をもたらす。この取引には最大1億ユーロ（約115億円）の資本投資が含まれており、特にトップチームとクラブのインフラ整備に充てられる。アトレティコ・マドリードは、これらの資金がメトロポリターノ・スタジアム隣接地で建設中の「スポーツシティ」プロジェクトに投入されることを確認した。
