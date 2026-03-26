アフリカネイションズカップ、セネガルの勢いは止まらない：モロッコの不戦勝判定に対しCASに提訴した後、優勝トロフィーを祝う祝賀会の準備を進めている

アフリカサッカー連盟（CAF）の判決を受け、セネガルは3月25日（水）、アフリカネイションズカップという決して平穏とは言えない大会の歴史を再び書き換えようと、国際スポーツ仲裁裁判所（TAS）に正式に上訴した。 以下は、テランガのライオンズ（セネガル代表）による申し立てを受けて、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が発表した今後の手続きに関する声明である。「本件について判断を下すため、CASの仲裁パネルが任命される。 その後、手続きの日程が設定される。CASの手続規則に従い、申立人（セネガル、編注）は、法的主張を記載した上訴状を提出するために20日間の猶予が与えられ、その後、被申立人は、自身の抗弁を記載した答弁書を提出するためにさらに20日間の猶予が与えられる。 手続きの現段階において、またFSFによる手続き停止の申し立てを考慮すると、手続き上の期限を予測することも、審理の日程がいつ設定されるかを示すことも、現時点ではまだ不可能です。