アフリカネイションズカップ、セネガルがCASに上訴する可能性：経緯とモロッコ戦での出来事

昨年1月、セネガルはアフリカネイションズカップ決勝でモロッコに1-0で勝利したが、3月にこの試合結果が覆された。セネガル選手が相手チームに与えられたPKに抗議し、約15分間ピッチを離れたことを受け、モロッコに3-0の不戦勝が与えられたためである。 CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は、規則第82条および第84条を適用した。同条項では、選手がプレーを拒否したり、審判の許可なく10分以上ピッチを離脱したりした場合、そのチームに不戦敗を宣告すると定められている。 報道によると、ピッチを離れるという決定はセネガルのパペ・ティアウ監督によって主導されたもので、同監督はその後、CAFのあらゆる活動から2年間の出場停止処分を受けた。



