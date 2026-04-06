アフリカネイションズカップ最新大会の優勝を巡る騒動は、まだ終わっていない。セネガルが実戦での勝利を収めたものの、モロッコに不戦勝による優勝が与えられた件について、セネガル側は異議申し立てを行う許可を得た。 これを報じたのはRMC Sportで、同メディアによると、週末直前にセネガルサッカー連盟はアフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会による決定の理由書を受け取ったという。この決定により、セネガルはスポーツ仲裁裁判所（CAS）に控訴手続きを開始し、モロッコの不戦勝を争う道が開かれた。
AFP
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アフリカネイションズカップ、セネガルがCASに上訴する可能性：経緯とモロッコ戦での出来事
「こうした事態に対応できる専門の審判がいます」
TASの事務局長マチュー・リーブ氏は、この状況について次のようにコメントした。「当機構は、専門的かつ独立した仲裁人の協力を得て、こうした紛争を解決するための万全の体制を整えています。チームやサポーターの皆様が、できるだけ早く最終決定を知りたいとお考えであることを承知しています。そのため、すべての当事者の公正な審理を受ける権利を尊重しつつ、仲裁手続きを可能な限り迅速に進めるよう努めてまいります。」
モロッコとセネガルの間で何が起きたのか
昨年1月、セネガルはアフリカネイションズカップ決勝でモロッコに1-0で勝利したが、3月にこの試合結果が覆された。セネガル選手が相手チームに与えられたPKに抗議し、約15分間ピッチを離れたことを受け、モロッコに3-0の不戦勝が与えられたためである。 CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は、規則第82条および第84条を適用した。同条項では、選手がプレーを拒否したり、審判の許可なく10分以上ピッチを離脱したりした場合、そのチームに不戦敗を宣告すると定められている。 報道によると、ピッチを離れるという決定はセネガルのパペ・ティアウ監督によって主導されたもので、同監督はその後、CAFのあらゆる活動から2年間の出場停止処分を受けた。