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アフリカネイションズカップ決勝の結果が覆る！選手の退場によりセネガルが優勝剥奪、CAFがモロッコに3-0での決勝勝利を認定
決勝戦後の抗議を受け、セネガルがトロフィーを剥奪された
アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会は、詳細な声明の中で、FRMF（モロッコサッカー連盟）が提出した控訴について、「形式上受理可能と認められ、控訴が認められた」と確認した。この画期的な裁定により、セネガルが獲得するはずだった2度目の大陸王者の座は事実上剥奪され、延長戦で混乱に陥った試合において、開催国に勝利が与えられることになった。
この論争の端緒は、ロスタイム終盤の激しい場面に遡る。モロッコのブラヒム・ディアスがペナルティエリア内で倒れた際、主審は当初プレー続行を指示したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認の結果、開催国にPKが与えられた。これに対しセネガルベンチは激怒し、パペ・ティアウ監督は選手たちにロッカールームに戻るよう指示し、数分間にわたる抗議行動を展開した。
CAF上訴委員会は、「セネガル代表チームの行為は、アフリカネイションズカップ規定の第82条および第84条の適用範囲に該当する」との判断を下した。ピッチを離れたことで、セネガル代表は規定に違反したとみなされ、その結果、3-0の不戦敗が宣告された。この裁定により、以前のCAF懲戒委員会の決定は覆され、モロッコが申し立てた抗議が全面的に認められたことが確定した。
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CAFが決定を正式に発表した
CAFの声明は次のように述べている。「アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会は本日、『CAFアフリカネイションズカップ（AFCON）規定』第84条を適用し、セネガル代表チームが『トタルエナジーズCAFアフリカネイションズカップ （AFCON）モロッコ2025の決勝戦（以下「当該試合」）を不戦敗としたことを決定し、当該試合の結果はモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）の3–0勝利として記録される。
「CAFアフリカネイションズカップ（AFCON）規定第82条および第84条の適用に関するFRMFの申し立てに対し、CAF上訴委員会は以下の裁定を下した：
「モロッコ王立サッカー連盟（FRMF）が提出した上訴は、形式上適格であると認められ、上訴は認められる。
「CAF懲戒委員会の決定は取り消される。
「さらにCAF上訴委員会は、セネガル代表チームの行為がアフリカネイションズカップ規定第82条および第84条の適用範囲に該当すると判断した。
「モロッコ王立サッカー連盟（FRMF）が申し立てた抗議は認められる。
「セネガルサッカー連盟（FSF）は、その代表チームの行為を通じて、アフリカネイションズカップ規定第82条に違反したと宣言する。
「アフリカネイションズカップ規定第84条の適用により、セネガル代表チームは試合を不戦敗とし、試合結果はモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）の3–0勝利として記録される。
「その他のすべての申し立てまたは救済請求は却下される。」
セネガルのサヨナラ勝ちがアフリカネイションズカップ決勝で混乱を招く
チームのほとんどの選手がティアウに続いてロッカールームへ向かったが、サディオ・マネが彼らを呼び戻し、試合を最後までやり遂げさせた。マネは後に次のように説明した。「彼らがピッチを離れて試合を続けないと決めた時、私は残って何人かに『これについてどう思う？ いい考えだと思うか？』と尋ねた。それから、みんなをピッチに戻すことに決めたんだ。 それが最善の選択だと考えた。結局のところ、これはただのサッカーだ。審判も時にはミスを犯すことがあると思う。世界中の人々が注目している。あれがPKだったかどうかは別として、それが最も重要なことではない。重要なのは試合を尊重することだ。こんな形で試合を中断するのはフェアではない。」
その後、選手たちはピッチに戻り、ディアスはパネンカ式キックを試みたが、ゴールキーパーの正面に外してしまった。0-0の同点のまま試合は延長戦に入り、パパ・ゲイエが均衡を破り、セネガルの勝利を決定づけた。
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レーザー使用およびVARへの妨害行為に対する罰金
この裁定では、試合の環境やファンの行動に関するいくつかの事案についても言及された。モロッコが勝者となったものの、モロッコサッカー連盟（FRMF）は金銭的制裁を完全に免れることはできなかった。CAF上訴委員会は、「OFR／VAR確認エリア周辺での妨害行為」に関する上訴を棄却し、緊迫した後半の確認作業中に審判団が執拗に詰め寄られたことを受け、モロッコ連盟に対する10万ドルの罰金を確定させた。
その他の罰金は若干軽減された。ホームサポーターによるレーザー照射への罰金は1万ドルに減額され、ボールボーイをめぐる物議を醸した事件への罰金も半額の5万ドルとなった。こうした金銭的打撃にもかかわらず、何よりも重要な点は、大会の歴史に刻まれる劇的な転換である。セネガルがピッチ上で必死に勝ち取ったタイトルを失ったという事実が、その核心にある。
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