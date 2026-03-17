アフリカネイションズカップ決勝の結果が覆る！選手の退場によりセネガルが優勝剥奪、CAFがモロッコに3-0での決勝勝利を認定

アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会は、詳細な声明の中で、FRMF（モロッコサッカー連盟）が提出した控訴について、「形式上受理可能と認められ、控訴が認められた」と確認した。この画期的な裁定により、セネガルが獲得するはずだった2度目の大陸王者の座は事実上剥奪され、延長戦で混乱に陥った試合において、開催国に勝利が与えられることになった。

この論争の端緒は、ロスタイム終盤の激しい場面に遡る。モロッコのブラヒム・ディアスがペナルティエリア内で倒れた際、主審は当初プレー続行を指示したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認の結果、開催国にPKが与えられた。これに対しセネガルベンチは激怒し、パペ・ティアウ監督は選手たちにロッカールームに戻るよう指示し、数分間にわたる抗議行動を展開した。

CAF上訴委員会は、「セネガル代表チームの行為は、アフリカネイションズカップ規定の第82条および第84条の適用範囲に該当する」との判断を下した。ピッチを離れたことで、セネガル代表は規定に違反したとみなされ、その結果、3-0の不戦敗が宣告された。この裁定により、以前のCAF懲戒委員会の決定は覆され、モロッコが申し立てた抗議が全面的に認められたことが確定した。