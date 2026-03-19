アフリカネイションズカップについて、ウィーアが語る：「モロッコにおめでとう。ピッチを去る者は敗者だ」

アフリカサッカー連盟（CAF）が、アフリカネイションズカップの優勝をセネガルから剥奪し、モロッコに授与するという決定は、依然として話題を呼んでいる。 実際、17日（火）の夜、ハキミ率いるモロッコ代表に優勝を授与するという歴史的な裁定が下された。その内容は、「セネガル代表はアフリカネイションズカップ（CAF）モロッコ2025の決勝戦を不戦敗とし、その結果はモロッコ王立サッカー連盟に3-0で勝利したものと記録される」というものだ。 その理由は？試合終盤、セネガル代表チームから激しい抗議が巻き起こった。彼らはまず与えられなかったPKに不満を訴え、その後、非常に似た接触に対してVARがモロッコにPKを認めた判定に激怒したのだ。



