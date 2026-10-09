インファンティーノのアフリカ大陸への訴求力の中核にあるのは、大規模な資金配分である。シンポジウムの出席者に向けて同氏は、過去10年間でアフリカの124の異なるプロジェクトに資金を提供してきた巨額の資金投入について詳しく説明した。

「FIFA会長として、私はこの10年間で、皆さんとともにこの革命（アフリカサッカーにおける）に少しでも貢献できたことを誇りに思う」とインファンティーノは説明した。「FIFAフォワード・プログラムを通じて、我々は10年間でアフリカに10億ドルを投資してきた。124の異なるプロジェクトと、そのほか多くの取り組みに充ててきた」

商業計画をめぐって他の連盟との間で最近摩擦があったことを認めた上で、インファンティーノは透明性と妥協の重要性を強調した。「歩みを進める中では、時に懸念が提起されることがある」と同氏は語った。「懸念が提起されたなら、我々はそれに対処しなければならない。FIFAとしては、常に対話の精神と、開かれた姿勢、開かれた心、そして開かれた考え方を持ってそれに対処している。我々は常に、より良くなれるし、より良くできる」

この大きなメッセージをオンラインでも繰り返し、インファンティーノはこう付け加えた。「美しいカーボベルデで開催されたCAF戦略会議は、サッカーが世界のあらゆる場所にいる全ての人のものであり、それを実現する機会を創出し、必要な資源を見つけることが我々の責任であると、改めて強調する機会だった。知識の共有と互いに学び合うことについて生産的な対話を行い、子どもたちがサッカーの夢をかなえるための資源と道筋を持てる、強固なエコシステムを構築することについて話し合った」

同氏は続けた。「成功を収めた2026年FIFAワールドカップ、そしてカーボベルデ代表の鼓舞するような歩みを振り返る中で、アフリカにおけるサッカーの驚異的な成長という結果につながった我々全員の共同作業について、皆を祝福する機会があった。これは、過去10年間でこのサッカーを愛する大陸の124のプロジェクトに貢献してきた、10億米ドルのFIFAフォワード投資によって支えられてきた」



