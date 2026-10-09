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アフリカはジャンニ・インファンティーノ支持！ W杯成功を受けた巨額の資金増額を約束し、FIFA会長がCAFの全会一致の支持を確保
カーボベルデでの満場一致の支持
インファンティーノのFIFA会長職続投に向けた運動は、アフリカの加盟54協会の全会一致の支持を確保したことで、大きな追い風を受けた。この支持表明は、カーボベルデのサンタ・マリアで行われた画期的なCAF戦略会議で確認された。
この結束した支持は、56歳のスイス系イタリア人行政官にとって極めて重要な勢いをもたらす。インファンティーノは最近、FIFA大会の商業的持ち分を売却するという物議を醸す提案をめぐって欧州と北米の連盟から反発を受けており、再選を目指す上でアフリカの結束した票田は不可欠となっている。
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モツェペ、満場一致の支持を宣言
アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・モツェペ会長は、FIFAがこれまで歴史的に多大な投資を行ってきたことが支持の主な理由だとして、大陸全体としての統一見解を正式に発表した。
モツェペ会長は、『ロイター』が伝えたところによると、代表者らに向けて「CAF加盟54協会は全会一致で、無条件にジャンニのFIFA会長続投を支持する決定を下した」と語った。「これは、ジャンニがアフリカサッカーに対して示してきた歩みと支援があるからだ」
会議後、インファンティーノは感謝の意を示すためにSNSを更新し、この支持を歓迎した。「サンタマリアで開催されたCAF戦略会議での美しい団結の瞬間だった！」と投稿。「アフリカのFIFA加盟54協会すべてによる揺るぎない、全会一致かつ無条件の支持に心から感謝する。サッカーを愛するアフリカ全土で、私たちは例外なく、あらゆる人、あらゆる場所にこの競技を届けるという使命のもとに団結している」
10億ドルの投資
インファンティーノのアフリカ大陸への訴求力の中核にあるのは、大規模な資金配分である。シンポジウムの出席者に向けて同氏は、過去10年間でアフリカの124の異なるプロジェクトに資金を提供してきた巨額の資金投入について詳しく説明した。
「FIFA会長として、私はこの10年間で、皆さんとともにこの革命（アフリカサッカーにおける）に少しでも貢献できたことを誇りに思う」とインファンティーノは説明した。「FIFAフォワード・プログラムを通じて、我々は10年間でアフリカに10億ドルを投資してきた。124の異なるプロジェクトと、そのほか多くの取り組みに充ててきた」
商業計画をめぐって他の連盟との間で最近摩擦があったことを認めた上で、インファンティーノは透明性と妥協の重要性を強調した。「歩みを進める中では、時に懸念が提起されることがある」と同氏は語った。「懸念が提起されたなら、我々はそれに対処しなければならない。FIFAとしては、常に対話の精神と、開かれた姿勢、開かれた心、そして開かれた考え方を持ってそれに対処している。我々は常に、より良くなれるし、より良くできる」
この大きなメッセージをオンラインでも繰り返し、インファンティーノはこう付け加えた。「美しいカーボベルデで開催されたCAF戦略会議は、サッカーが世界のあらゆる場所にいる全ての人のものであり、それを実現する機会を創出し、必要な資源を見つけることが我々の責任であると、改めて強調する機会だった。知識の共有と互いに学び合うことについて生産的な対話を行い、子どもたちがサッカーの夢をかなえるための資源と道筋を持てる、強固なエコシステムを構築することについて話し合った」
同氏は続けた。「成功を収めた2026年FIFAワールドカップ、そしてカーボベルデ代表の鼓舞するような歩みを振り返る中で、アフリカにおけるサッカーの驚異的な成長という結果につながった我々全員の共同作業について、皆を祝福する機会があった。これは、過去10年間でこのサッカーを愛する大陸の124のプロジェクトに貢献してきた、10億米ドルのFIFAフォワード投資によって支えられてきた」
- Getty Images
3月の選挙への道筋
インファンティーノ会長は、来たる3月の選挙で会長職を維持する有力候補となっている。元スイス代表でトッテナムでもプレーしたDFラモン・ベガが最近、対抗馬として出馬する意向を表明したものの、UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長がFIFA会長選への出馬ではなく欧州での再選を目指すことを選んだため、インファンティーノには比較的開けた道が広がっている。今後に向けてFIFA会長は、近年の成果を土台にさらに前進するため、CAFとの連携を継続していくと約束した。
「私たちの責務は、皆さんのサッカーが今後も向上し、成長し続けるようにすることだ。より多くの機会も提供していく。（前回の）ワールドカップで10か国が参加したことは、大陸全体にとって成功だった」と、インファンティーノは代議員らに語った。「この道をともに歩み続けなければならない。なぜなら、皆さんがCAFとして何を望むのかを私たちに伝えることが重要だからだ。どうすれば皆さんをより強く、より良くできるのか。私たちは今後も、アフリカのサッカーを世界サッカーの頂点へ押し上げるために必要な資源と（資金面での）増額を追求し続ける」
また、サミットを締めくくる最後の公開発言でも同様の考えを示した。「ここでのサッカーの着実な成長を確かなものにするという私たちの責務に変わりはない。そして、若い少女たちや少年たちが成功をつかむために必要な機会を得られるよう、相互協力と率直な意思疎通の精神のもとで今後も取り組みを続けていく」
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