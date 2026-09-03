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「アフリカの人々に夢を見るチャンスを与えてくれる！」 サミュエル・エトー、UEFAからの批判の中でFIFA会長ジャンニ・インファンティーノを支持
エトーがインファンティーノ擁護に乗り出す
FECAFOOT会長のエトーは、UEFAからの反発が強まる中、公の場でFIFA会長インファンティーノへの支持を表明した。『レキップ』の取材に応じた元ストライカーは、欧州サッカーの統括団体から批判を受ける中で、インファンティーノのリーダーシップを擁護した。インファンティーノは、解任を求めるUEFA首脳陣からの圧力の高まりに直面している。しかし、エトーはFIFA会長が世界的なサッカー発展、特にアフリカ全土において具体的な利益をもたらしてきたと主張している。
- AFP
「インファンティーノは、アフリカの人々に夢を見るチャンスを与えている」
エトーは、インファンティーノ会長がインフラ整備や若い才能の育成に向けて、アフリカ諸国に重要な支援を提供していると称賛した。また、欧州サッカーはしばしば他地域を犠牲にしてでも、自らの商業的な動機を守っていると主張した。
「サッカーはすでに商業的な商品だ！ サッカーに資金を出しているのは誰だ？ 広告枠を買う企業だ」とエトーは語った。「その企業を所有しているのは誰だ？ 欧州もまた、クラブからの圧力の下で、自らの利益を守っている。
「では、なぜ私たちが自分たちの利益を守ることで裁かれなければならないのか？ 今日、インファンティーノ会長はアフリカの人々に、このスポーツを発展させる夢を見る機会を与えている。会長はアフリカサッカーの改善を後押ししてきた。そうでなければ、これほど多くの連盟本部が建設されることはなかっただろう。
「その一部は私たちが資金を出し、残りはFIFAフォワード・プロジェクトを通じたFIFAの支援によるものだった。これは目に見える形になっている。そして、それによって私たちは才能を育てることができるようになる。数年後、ロジェ・ミラや［キリアン］エムバペのような選手が現れれば、それはその資金のおかげだ」
UEFAに対する議論の再構成
インファンティーノがガバナンス手続きを迂回したとの主張について、エトーは総会における211の加盟協会の民主的な力を強調した。また、FIFAフォワード・プロジェクトのような重要施策は、正当に各協会会長によって承認されていると力説した。
さらに、こう付け加えた。「UEFAはFIFAにとって重要な連盟であり、サッカーに多大な貢献をしている。しかし、唯一、あるいは最も重要な連盟と見なされるべきではない。議論が偏っている。そして、人々はアフリカで協会会長たちが直面している課題を理解していない。政府なしで私たちがサッカーをできると本当に思うのか。いくつかの協会では、資金の95％、あるいは100％さえも、すでに甚大な課題に直面している国家から出ている」
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3月の選挙への全面支持
3月のFIFA会長選を見据え、エトーはインファンティーノを断固として支持すると明言した。また、主要な国際大会による高額な収益は、全体的な発展に引き続き不可欠だと強調した。
「選挙には常に［敗れる］リスクがあるが、それでも私は彼を支持することをやめない」とエトーは述べた。「人々は彼にあらゆることを結びつける。これほど世界的な情熱をかき立てるものを運営するのは難しい。だが、カタールとアメリカでのワールドカップによる利益を見てほしい。それこそが、われわれがサッカーに求めているものだ。資金がなければ、このスポーツを発展させることはできない。そのことを人々は理解する必要がある」
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