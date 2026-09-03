エトーは、インファンティーノ会長がインフラ整備や若い才能の育成に向けて、アフリカ諸国に重要な支援を提供していると称賛した。また、欧州サッカーはしばしば他地域を犠牲にしてでも、自らの商業的な動機を守っていると主張した。

「サッカーはすでに商業的な商品だ！ サッカーに資金を出しているのは誰だ？ 広告枠を買う企業だ」とエトーは語った。「その企業を所有しているのは誰だ？ 欧州もまた、クラブからの圧力の下で、自らの利益を守っている。

「では、なぜ私たちが自分たちの利益を守ることで裁かれなければならないのか？ 今日、インファンティーノ会長はアフリカの人々に、このスポーツを発展させる夢を見る機会を与えている。会長はアフリカサッカーの改善を後押ししてきた。そうでなければ、これほど多くの連盟本部が建設されることはなかっただろう。

「その一部は私たちが資金を出し、残りはFIFAフォワード・プロジェクトを通じたFIFAの支援によるものだった。これは目に見える形になっている。そして、それによって私たちは才能を育てることができるようになる。数年後、ロジェ・ミラや［キリアン］エムバペのような選手が現れれば、それはその資金のおかげだ」