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『アプレンティス』のカレン・ブレイディ女史が、16年間務めたウェストハム副会長を退任し、感慨深い声明を発表した。
ブレイディ、東ロンドンでの伝説的キャリアに終止符
ブレイディの退任により、共同会長のデビッド・サリバン氏との約40年にわたる協力関係は幕を閉じた。彼女は2010年、サリバン氏と故デビッド・ゴールド氏と共にウェストハムへ加入。特に2016年のボレーン・グラウンドからロンドン・スタジアムへの移転を主導した功績は大きい。
「取締役会、経営陣、選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんと働けたことは光栄でした」とクラブ公式ウェブサイトで語った。「私たちは多くの成果を挙げましたが、最も印象的だったのはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグのトロフィーを掲げた瞬間です。その記憶は永遠に心に残るでしょう。人との絆、挑戦、機会を与えてくれたクラブに感謝しています。」
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経営陣は最近の浮き沈みを乗り越えようとしている。
2023年のプラハでの欧州制覇は依然としてハイライトだが、ブレイディの最終シーズンは財政難と戦術的な苦戦に悩まされている。2月にはクラブが1億420万ポンドの税引前損失を報告。ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームは降格回避に奮闘し、ファンは時折経営陣への抗議を行っている。
それでも彼女の商業的影響力は健在だ。収容6万2500人のロンドン・スタジアム賃貸契約をまとめ、5万人超のシーズンチケット保有者基盤を築いた。また、デクラン・ライスの英国記録移籍など、クラブの節目で要の役割を果たした。
ウェストハム首脳陣から追悼の声が相次ぐ
1993年、当時23歳だったブレイディをバーミンガム・シティのマネージング・ディレクターに抜擢したサリバンは、彼女の貢献を称えた。サリバンは「カレンは卓越したリーダーとして長年にわたりクラブの発展に重要な役割を果たした。今後の活躍を祈り、16年間にわたる多大な貢献に感謝する」と語った。
共同会長のダニエル・クレティンスキーも、スタジアムや大型移籍などで裏方で果たした彼女の役割の大きさを強調した。クレティンスキーは「2021年からの協力とこれまでクラブのために尽くしてきたすべてに心から感謝したい。 ロンドン・スタジアムの長期契約、株主構成の移行、デクラン・ライス選手の英国記録移籍など、クラブ成長に不可欠な役割を果たしましたが、その貢献は必ずしも十分に評価されてきませんでした。プレミアリーグのリーダーたちからも高く評価され、クラブの優れた代表者でした。今後の活躍を心より祈念します。」
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将来の課題に備える
プレミアリーグクラブの日常業務から身を引く準備を進める中、ブレイディ氏はサッカーへの愛は色あせないとした。彼女は、サッカーへの情熱と次世代リーダーを支援する決意は今も揺るぎないという。彼女の退任は、サッカー界で最も著名な女性経営者の一人を失ったウェストハムが新たな時代へ進む中で、クラブ経営陣に大きな変化をもたらす。