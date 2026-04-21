1993年、当時23歳だったブレイディをバーミンガム・シティのマネージング・ディレクターに抜擢したサリバンは、彼女の貢献を称えた。サリバンは「カレンは卓越したリーダーとして長年にわたりクラブの発展に重要な役割を果たした。今後の活躍を祈り、16年間にわたる多大な貢献に感謝する」と語った。

共同会長のダニエル・クレティンスキーも、スタジアムや大型移籍などで裏方で果たした彼女の役割の大きさを強調した。クレティンスキーは「2021年からの協力とこれまでクラブのために尽くしてきたすべてに心から感謝したい。 ロンドン・スタジアムの長期契約、株主構成の移行、デクラン・ライス選手の英国記録移籍など、クラブ成長に不可欠な役割を果たしましたが、その貢献は必ずしも十分に評価されてきませんでした。プレミアリーグのリーダーたちからも高く評価され、クラブの優れた代表者でした。今後の活躍を心より祈念します。」