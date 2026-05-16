「サービスエリアにあるような、赤・黄・緑の信号機のような評価システムを使ったアプリをダウンロードした」とノイアーはクラブメディアに語った。「その後、毎回トレーニングと試合のパフォーマンス、気分、幸福感をチェックした。それは日記のようなもので、結果として90％が『緑』だった」
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「アプリをダウンロードしたんだ」。マヌエル・ノイアーが、バイエルンとの契約延長前に取った意外な行動を明かした。
このゴールキーパーは「直感的な決断」ではなく、「長い時間をかけて情報を集めた結果」と語った。「プロサッカーでは軽いけがはつきものだが、大きな問題にはならなかった。常にトレーニングを積み、良いパフォーマンスを発揮してきた」。
バイエルンは金曜、40歳の守護神と来夏までの1年契約延長を発表した。
- AFP
ノイアーは2027年までFCバイエルンに残留する
ノイアーは「2週間前にはプレーを続けたいと確信していた。その前から継続を検討していたが、重要な試合が続いて判断を先延ばしにした」と語った。
2014年ワールドカップ優勝者の決断が遅れたのは、2月と3月に左ふくらはぎの筋繊維断裂を2度負い、プレーに支障をきたしたことも一因だった。「決断には少し時間がかかりました。まずは自分にとって、そしてもちろんクラブやチームにとっても非常に重要な決断なので、じっくりと時間をかけたかったのです。今、私は確信しています。これが正しい決断だと」とノイアーは強調した。
ノイアーは2011年にシャルケからバイエルンに移籍した
チーム内からの支えも、その決断において重要な役割を果たした。「チームがもう1年続けることを望んでくれたことがとても嬉しい。常にその支えを感じてきた。それは私にとって素晴らしい励みだ」とノイアーは語った。
特にノイアーは、ヨナス・ウルビッグやスヴェン・ウルライヒとの連携をこう語った。「ピッチ内外で僕たちはとても息が合っている。お互いのために働いているんだ」。トレーニングでは毎回集まり、話し合い、指導し合い、助け合う。「ウルライヒと僕は、ヨナスの成長を見守り、将来への準備をしている」
ノイアーは2011年夏、移籍金3000万ユーロでシャルケ04からバイエルンに移籍。以来、公式戦597試合に出場し、ブンデスリーガ388試合、チャンピオンズリーグ139試合でプレーし、2013年と2020年に同大会で優勝した。 クラブでは13回のリーグ優勝、6回のDFBポカール優勝、2回のクラブワールドカップ優勝（2013年と2020年）に貢献した。
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日時 試合 大会 5月16日（土） FCバイエルン対1.FCケルン ブンデスリーガ 5月23日（土） FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト DFBポカール