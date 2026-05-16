「アプリをダウンロードしたんだ」。マヌエル・ノイアーが、バイエルンとの契約延長前に取った意外な行動を明かした。

チーム内からの支えも、その決断において重要な役割を果たした。「チームがもう1年続けることを望んでくれたことがとても嬉しい。常にその支えを感じてきた。それは私にとって素晴らしい励みだ」とノイアーは語った。

特にノイアーは、ヨナス・ウルビッグやスヴェン・ウルライヒとの連携をこう語った。「ピッチ内外で僕たちはとても息が合っている。お互いのために働いているんだ」。トレーニングでは毎回集まり、話し合い、指導し合い、助け合う。「ウルライヒと僕は、ヨナスの成長を見守り、将来への準備をしている」

ノイアーは2011年夏、移籍金3000万ユーロでシャルケ04からバイエルンに移籍。以来、公式戦597試合に出場し、ブンデスリーガ388試合、チャンピオンズリーグ139試合でプレーし、2013年と2020年に同大会で優勝した。 クラブでは13回のリーグ優勝、6回のDFBポカール優勝、2回のクラブワールドカップ優勝（2013年と2020年）に貢献した。