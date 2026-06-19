この驚異的な才能は、セネガルのマワディ・ワディ・アカデミーが注目した。同アカデミーは、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたマミ・ディウフなど、多くのアフリカ人選手を輩出している。

同アカデミーはトロムソFKの戦略的パートナーであり、キンティエは2025年2月にチームメイトのマサンバ・ムバイと共にノルウェーのクラブでトライアルを受けた。

ムバイは合格できなかったが、キンティエはすぐさま評価され、トロムソは2029年までの長期契約を締結した。

リザーブで3試合のみ出場した後、すぐにトップチームデビューし、2025年5月にはノルウェーリーグの「最優秀若手選手賞」を獲得した。

母国ガンビア代表にも招集され、昨年8月のデビュー後、10月には2026年ワールドカップ予選ガボン戦に臨んだ。