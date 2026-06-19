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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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アブバカル・キンティエ……アフリカの太陽とヨーロッパの雪を超え、アジアの頂に立った褐色の星。

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A. Kinteh
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ガンビのディフェンダーが「アル・ラキー」の初補強選手となった。

サウジ・リーグの移籍市場が動き出した。アジア王者アル・アハリは、今夏最初の補強としてガンビア出身DFアブバカル・シディ・キンティエを獲得したと発表した。

クラブは本日金曜日、ノルウェーのトロムソから移籍したガンビア代表DFアブバカル・シディ・キンティエとの5年契約締結を発表した。

  • アブバカル・シディ・キンティエとは誰か？

    アブバカル・シディ・キンティエは2006年11月30日生まれの19歳。ジャンビ出身の若手ディフェンダーだ。

    左利きという特長が早くから注目され、近年監督が求める条件の一つとなっている。

    左足を使うことで、ボールを運び出す際の「魔法のような解決策」となる。プレッシャー下でも臆せず、正確なビルドアップを示す。

    フィジカル、スピード、スペースカバー能力も高く、守備面でもほぼ完璧だ。

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  • アフリカの太陽からヨーロッパの雪へ

    この驚異的な才能は、セネガルのマワディ・ワディ・アカデミーが注目した。同アカデミーは、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしたマミ・ディウフなど、多くのアフリカ人選手を輩出している。

    同アカデミーはトロムソFKの戦略的パートナーであり、キンティエは2025年2月にチームメイトのマサンバ・ムバイと共にノルウェーのクラブでトライアルを受けた。

    ムバイは合格できなかったが、キンティエはすぐさま評価され、トロムソは2029年までの長期契約を締結した。

    リザーブで3試合のみ出場した後、すぐにトップチームデビューし、2025年5月にはノルウェーリーグの「最優秀若手選手賞」を獲得した。

    母国ガンビア代表にも招集され、昨年8月のデビュー後、10月には2026年ワールドカップ予選ガボン戦に臨んだ。

  • ヨーロッパでの戦い、アジアの王者が勝利

    昨夏、トロムソは獲得からわずか数カ月でガンビア人DFを500万ユーロで放出するオファーを受けたが、より高い利益を求めて拒否した。

    今夏にはベルギーのクラブ・ブルージュ、ドイツのケルン、フランスのストラスブール、トルコのトラブゾンスポルなど複数クラブが興味を示した。

    これらのオファーを受け、アル・アハリは最終的に700万ユーロでキンテを獲得。支払いは数回に分けて行われる。

    アル・アハリ支持者は、この若手がロジェ・イバニェス、メリフ・デミラル、ライアン・ハメド、モハメド・スレイマン・バクルといった名ディフェンダーの系譜を継ぐことを期待している。