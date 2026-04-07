アブドゥルラフマン・ビン・ムサアド：サウジアラビア代表はアル・ヒラルとアル・ナスルの二大クラブの独占状態になってしまった……ワールドカップでのスキャンダルが懸念される

アブドゥルラフマン・ビン・ムサアド王子は、ラジオ局「アル・アラビアFM」へのコメントの中で、「サウジアラビア代表はアル・ヒラルとアル・ナスルの両クラブの派閥に分かれてしまった。もはや誰も代表チームを緑色のユニフォームを着たチームとして見ることができず、黄色か青色のチームとしてしか見ていない」と述べた。

さらに彼は次のように付け加えた。「代表チームの不振はすべてサレム・アル・ドスリとモハメド・クヌーのせいだと考える者もいれば、その原因はナワフ・アル・アキーディとアイマン・ヤヒヤにあると考える者もいる。」

さらに、「サウジアラビアサッカー連盟は、サレム・アル・ドスリやナワフ・アル・アキーディらを批判から守らなければならない。私は批判に反対しているわけではないが、ドスリの場合のように、選手が代表チームを避けていると非難することは許されない」と続けた。