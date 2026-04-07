アブドゥルラフマン・ビン・ムサアド：サウジアラビア代表はアル・ヒラルとアル・ナスルの二大クラブの独占状態になってしまった……ワールドカップでのスキャンダルが懸念される

元アル・ヒラル会長のアブドゥルラフマン・ビン・ムサアド氏は、最近の不振を受けて、サウジアラビア代表チームやフランス人監督のエルヴェ・レナール氏、さらにはサッカー協会を激しく批判した。
サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップ本大会まで3ヶ月を切った3月、エジプト代表に0-4、セルビア代表に1-2で敗れ、直近の親善試合2試合を連敗した。
元アル・ヒラル会長のアブドゥルラフマン・ビン・ムサアド氏は、最近の不振を受けて、サウジアラビア代表チームやフランス人監督のエルヴェ・レナール氏、さらにはサッカー協会を激しく批判した。
サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップ本大会まで3ヶ月を切った3月、エジプト代表に0-4、セルビア代表に1-2で敗れ、直近の親善試合2試合を連敗した。
アブドゥルラフマン・ビン・ムサアド王子は、ラジオ局「アル・アラビアFM」へのコメントの中で、「サウジアラビア代表はアル・ヒラルとアル・ナスルの両クラブの派閥に分かれてしまった。もはや誰も代表チームを緑色のユニフォームを着たチームとして見ることができず、黄色か青色のチームとしてしか見ていない」と述べた。
さらに彼は次のように付け加えた。「代表チームの不振はすべてサレム・アル・ドスリとモハメド・クヌーのせいだと考える者もいれば、その原因はナワフ・アル・アキーディとアイマン・ヤヒヤにあると考える者もいる。」
さらに、「サウジアラビアサッカー連盟は、サレム・アル・ドスリやナワフ・アル・アキーディらを批判から守らなければならない。私は批判に反対しているわけではないが、ドスリの場合のように、選手が代表チームを避けていると非難することは許されない」と続けた。
彼は続けてこう述べた。「私個人として、そしてヒラルのサポーターとして、サレム・アル・ドスリにはクラブでも代表でもPKを蹴らないでほしいと求めている。彼はPKが下手だからだ」。
さらにこう続けた。「ヒラルのサポーターの多くは、サレム・アル・ドスリがヒラルでPKを蹴ることを望んでいない。しかし、サウジアラビア代表では彼に蹴らせている。もし外しても、『マラドーナもかつて外した』と言うが、アル・アキーディについては同じようには擁護しない。」
また、元アル・ヒラルの会長は、フランス人監督エルヴェ・レナールが指揮を執ろうが、他の監督が指揮を執ろうが、サウジアラビア代表は2026年ワールドカップで何も成し遂げられないだろうと断言した。
彼は次のように説明した。「レナールであれ他の誰であれ、代表チームの監督がワールドカップで何かを成し遂げることはないと私は見ている。ワールドカップまでの期間は短く、その間に何も変わらないからだ」
さらに、「ワールドカップでの私の目標は、恥をかかずに大会を終えることだ。スペインに7点差、ウルグアイに5点差、カーボベルデに3点差で負けるようなことは避けたい」と続けた。
彼は続けて、「現在の状況を2022年ワールドカップでのアルゼンチン戦と比較することはできない。当時、代表チームは余裕を持ってその大会に臨んでいたし、サウジアラビアリーグには外国人選手が8人もいなかったからだ」と述べた。
さらに、「2034年のサウジアラビアでのワールドカップを見据え、2026年のワールドカップと2027年のアジアカップでの敗戦を最小限に抑えるよう努めなければならない」と締めくくった。
なお、サウジアラビア代表はワールドカップのグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同組となっている。