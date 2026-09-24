アル・ウラのゴールキーパー、アブドゥルクドゥース・アティーヤがアラビアン・ガルフカップ「ガルフ27」に臨むサウジアラビア代表のメンバー入りしたというニュースは、単なる普通の知らせではなかった。それは、どん底から始まり栄光の頂点にたどり着くまでの長い物語の結末だったのだ。
サウジアラビア代表を率いるギリシャ人指揮官のヨルゴス・ドニス監督は、負傷により代表から離脱したナワフ・アル・アキディの代役として、ガルフ27に臨むサウジアラビア代表のメンバーにアティーヤを招集することを発表した。
アル・ウラのゴールキーパー、アブドゥルクドゥース・アティーヤがアラビアン・ガルフカップ「ガルフ27」に臨むサウジアラビア代表のメンバー入りしたというニュースは、単なる普通の知らせではなかった。それは、どん底から始まり栄光の頂点にたどり着くまでの長い物語の結末だったのだ。
サウジアラビア代表を率いるギリシャ人指揮官のヨルゴス・ドニス監督は、負傷により代表から離脱したナワフ・アル・アキディの代役として、ガルフ27に臨むサウジアラビア代表のメンバーにアティーヤを招集することを発表した。
ガルフカップへの出場は、アティーヤにとって目新しいものではない。この大会こそ、彼がわずか20歳のときにサウジアラビア代表に初めて招集された舞台だからだ。
2017年にクウェートで開催された第23回ガルフカップで、同大会において暫定的にサウジアラビア代表を率いたクロアチア人のクルノスラフ・ユルチッチは、この若きゴールキーパーを、才能ある若手6選手の一人として招集することを決めた。
確かにアブドルクドゥースはその大会で一試合も出場しなかったが、それは彼のキャリアにおいて、とりわけ国際レベルでの節目であり続けている。
そして大会終了後、アティーヤはアルゼンチン人指揮官フアン・アントニオ・ピッツィのもとでサウジアラビア代表として初出場を果たした。2018年2月、バスラで行われたイラクとの親善試合で、1-4の敗戦のなか途中出場という形だった。
その間、サウジアラビア代表はドイツでゴールキーパーのためのキャンプを実施した。指揮を執ったのは、バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の伝説的存在、オリバー・カーンである。
キャンプはドイツのシュトゥットガルトで行われ、その時期は2018年1月、湾岸カップ23の終了後で、若きゴールキーパーにとって歴史的なイラクとの親善試合の前だった。
こうしてアブドゥルクドゥース・アティーヤは、突如として伝説への道に立つこととなった。オリバー・カーンの指導を受け、20歳でサウジアラビア代表としてプレーし、成長の道における新たな一歩としてアル・ファイハと契約を結んだのである。
しかし予想に反して、アブドゥルカドゥース・アティーヤのキャリアは大きく勢いを失い、かつて将来にわたってサウジアラビア代表のゴールを守ると期待された若きゴールキーパーとして得ていたのと同じ注目を、その名は再び集めることはなくなった。
アル・ファイハーでわずか半シーズンを過ごした後、アブドゥルカドゥース・アティーヤはアル・ワフダへ移籍し、6年間在籍した。その間、同クラブのロシュン・リーグ復帰に貢献し、その途中でアル・アダーラへの1シーズンのみのレンタルを挟んだ。
それらすべては普通のことだった。2023年2月9日、ナスルのキャプテンであるポルトガル人クリスティアーノ・ロナウドが、サウジ・リーグ史上最速のスーパーハットトリックという歴史を刻むまでは。それはアブドゥルカドゥース・アティーヤを相手にしてのことだった。
アル・ワフダはロナウドの4得点でナスルに敗れたが、最大の敗者は、サポーターや国内外のメディアから嘲笑にまで達する痛烈な批判を浴びたサウジ人ゴールキーパーだった。
当時、アティーヤを擁護し支援する多くのキャンペーンが起こったが、彼にとって最大の後押しとなったのは、彼を数歩前進させ、現在の姿にまで至らせたあの嘲笑の嵐だった。
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2024年にアル・ワフダとの契約が満了した後、アブドゥルクドゥース・アティーヤはフリー移籍でアル・タアーウンへと加入したが、長くは在籍せず、2シーズンを終えてクラブを去った。
アティーヤの移籍先は、決して無名のクラブではなかった。彼は、サウジ1部リーグに所属するアル・ウラーが選んだゴールキーパーであり、アル・ヒラルへ移籍したベテランゴールキーパーのムハンマド・アル・オワイスの後任となる。
アル・ウラーは、このサウジ人ゴールキーパーに、クラブ史上初となるロシュンリーグ昇格の牽引役を期待している。昨シーズンはその昇格まであと一歩に迫っていたものの、プレーオフの一戦でアル・ディリーヤに敗れていた。
サウジアラビア代表の監督に就任して以来、ドニスはアブドゥルクドゥース・アティアの能力に明確な信頼を示し、2026年アメリカ・カナダ・メキシコ共催ワールドカップを前にした最新の「アル・アフダル（サウジアラビア代表）」の合宿に招集した。
アティアの招集は驚きをもって受け止められた。特に、彼はサウジアラビア代表のメンバーの中で最も出場時間の少ない選手であり、前シーズンにアル・タアーウンで出場したのはわずか90分だったからだ。
ワールドカップの最終メンバーからは外れたものの、ゴールキーパーのナワフ・アル・アキーディが負傷した直後、湾岸カップ27で速やかに復帰し、ドニスの彼への信頼を証明することとなった。
29歳のこのゴールキーパーは、丸8年ぶりにサウジアラビア代表のメンバーへと復帰する。夢は現実へと変わり得ること、そして嘲笑が頂点への第一歩となり得ることを証明したのだ。