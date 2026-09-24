しかし予想に反して、アブドゥルカドゥース・アティーヤのキャリアは大きく勢いを失い、かつて将来にわたってサウジアラビア代表のゴールを守ると期待された若きゴールキーパーとして得ていたのと同じ注目を、その名は再び集めることはなくなった。

アル・ファイハーでわずか半シーズンを過ごした後、アブドゥルカドゥース・アティーヤはアル・ワフダへ移籍し、6年間在籍した。その間、同クラブのロシュン・リーグ復帰に貢献し、その途中でアル・アダーラへの1シーズンのみのレンタルを挟んだ。

それらすべては普通のことだった。2023年2月9日、ナスルのキャプテンであるポルトガル人クリスティアーノ・ロナウドが、サウジ・リーグ史上最速のスーパーハットトリックという歴史を刻むまでは。それはアブドゥルカドゥース・アティーヤを相手にしてのことだった。

アル・ワフダはロナウドの4得点でナスルに敗れたが、最大の敗者は、サポーターや国内外のメディアから嘲笑にまで達する痛烈な批判を浴びたサウジ人ゴールキーパーだった。

当時、アティーヤを擁護し支援する多くのキャンペーンが起こったが、彼にとって最大の後押しとなったのは、彼を数歩前進させ、現在の姿にまで至らせたあの嘲笑の嵐だった。