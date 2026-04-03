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Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

アブドゥコディル・フサノフがどのようにして復活を遂げ、マンチェスター・シティの新たな人気選手となったのか――そして、クラブの将来の守備体制において彼がどのような役割を果たすのか

Analysis
マンチェスター・シティ
アブドゥコディル・フサノフ
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マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
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アーセナルを破ってカラバオ・カップ決勝を制した数時間後、眠たそうな目をこすりながら、マンチェスター・シティのファンたちがロンドン・ユーストン駅からマンチェスター行きのアバンティ・ウェスト・コースト号に詰めかけた。そして、彼らの口々に上っていたのはある一人の名前だった。しかし、それは地元出身の決勝点を決めたニコ・オライリーではなかった。 「[アブドゥコディル]・フサノフって、マジですごいよね！」と誰かが声を上げた。「あいつはまさに化物だ！」と返ってきた。シティの熱狂的なファンたちに、新たなカルトヒーローが誕生したことは明らかだった。

骨の折れるような激しいタックルを繰り出す、控えめなウズベキスタン代表選手に対するファンの高揚感は、まるでローマ帝国末期を思わせるような様相を呈し始めた列車が北へと加速していく中も続いた。「ウズベキスタン人は彼をこよなく愛している。彼は彼らにとってのガレス・ベイルなんだ」と、また別の声が上がった。

そして、2025年1月にレンズからこの逸材を発掘し、3100万ポンドでシティに連れてきた人々への称賛の声が上がった。「スカウト陣の働きは素晴らしい！」

1億8000万ポンドもの巨額を投じた2025年1月の補強ラッシュの中で、間違いなくシティが獲得した最高の選手であるフサノフが、2025年に退任するまでの13年間でチキ・ベギリスタインが成し遂げた最も賢明な取引の一つとして歴史に刻まれるかもしれないという事実を、スカウトたちは確かに誇りに思うことができるだろう。

フサノフが移籍した時点で、レンズでの出場はわずか31試合にとどまり、シティが彼の潜在能力に目を付けた時点ではさらに少なかった。彼の獲得はシティのスカウトネットワーク全体による連携の賜物であり、フランスのスカウト陣はフサノフのプレーを見た瞬間に強い印象を受け、彼を「大きな可能性を秘め、将来性のある若手選手」と評価した。

「非常にアグレッシブだが、それはポジティブな意味でのものだ」と評される彼は、シティのスカウトネットワーク全体に大きな印象を残した。ニューカッスル、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドといったクラブが関心を示し始めたまさにその時期、昨年1月に彼を獲得するために多大な努力が払われた。

フサノフは、スピード、アグレッシブさ、パワー、そして情熱――イングランドのサッカーファンが愛するすべての資質を兼ね備えている。そして、シティが試合で劣勢に立たされた時、フサノフが相手を追いかけて飛び込みタックルでボールを奪い返す姿ほど、スリリングな光景は他にない。

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    列車のように勢いよく打ち込む

    決勝戦の序盤、このウズベキスタン人選手はカイ・ハヴェルツに猛然と詰め寄りボールを奪い返すという決定的な場面を作り出した。また、その後フサノフはヴィクトル・ギョケレスに対して強烈なタックルを決め、シティのファンを沸かせた。

    アーセナルのストライカーに対するこのタックルは、ジャーナリストのナルズラ・サイドゥラエフの言葉を思い起こさせた。「ウズベキスタンでは、『列車に轢かれるのとアブドゥコディルにぶつかるのは同じことだ』と言われている」と彼は語った。

    シティの前戦であるレアル・マドリード戦では、クサノフは暗雲立ち込める夜にファンに希望の光をもたらした。ヴィニシウス・ジュニアとブラヒム・ディアスの両選手を追いかけ、今や定評のある驚異的な回復速度を披露したのだ。また、2月のリヴァプール戦でのシティの劇的な勝利においても、モハメド・サラーとウゴ・エキティケという2人の脅威を封じ込め、脳震盪で途中退場を余儀なくされるまで、大きな役割を果たした。

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    「こんなに速い」

    クサノフの最大の武器はスピードだ。CIESフットボール・オブザーバトリーは最近、彼をチャンピオンズリーグ最速のセンターバックと評した。また、彼は何度も何度も追走を繰り返すだけの持久力も持ち合わせており、90分あたり平均17.85回のスプリントを記録しており、これはプレミアリーグのセンターバックの中で最多である。

    このリカバリー能力は、昨夏ユルゲン・クロップの元アシスタントであるペップ・ラインダースを招聘して以来、ますます高い位置に守備ラインを置くようになったグアルディオラ監督にとって、特に貴重な戦力となっている。

    グアルディオラ監督は、フサノフについて「非常に速い」と繰り返し語っているが、同時にこの若手のサッカー的知性についても強調している。「通常、フィジカルの優れた選手は、頭を使う必要がないとされる。しかし彼はその両方を兼ね備えている。だからこそ、ボールを持った時のプレーも向上しており、彼がさらに成長していくと確信できるのだ」

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    心の強さ

    もう一つ特筆すべき点は、フサノフの精神的な強さだ。彼はシティでのキャリアのスタートで苦難を乗り越えた。チェルシーとのデビュー戦では、ニコラス・ジャクソンとのヘディング競り合いでタイミングを誤り、さらに無謀にも体を屈めてボールをゴールキーパーのエデルソンの方へヘディングで返してしまった。その結果、ジャクソンがボールを奪い、ノニ・マドゥエケのゴールをアシストする形となった。

    その1分後、クサノフはイエローカードを受け、さらにコール・パーマーのオフサイドを逃すミスを犯したが、すぐに気持ちを立て直し、ジャドン・サンチョのシュートを素晴らしいブロックで防いだ。その後、クサノフは不用意なタックルで退場処分を受ける危険を冒し、グアルディオラ監督は予防措置として後半早々に彼を交代させた。

    シティのファンからは盛大な拍手が送られたが、それは同情の念からくるものだった。スカイ・スポーツの解説を務めていたゲイリー・ネヴィルは、「あの子のために泣きたくなった」と語った。

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    スポットライトの外で

    チャンピオンズリーグデビュー戦となったレアル・マドリード戦では、キリアン・エムバペやビニシウスに翻弄され、若きゴールキーパーの状況は好転しなかった。元イングランド代表GKのポール・ロビンソンは、フサノフについて「まるでヘッドライトに照らされたウサギのように動けなくなっていた」と評した。その1ヶ月後、ホームでのブライトン戦ではオウンゴールを献上し、引き分けに終わった。

    それが2024-25シーズンにおけるフサノフの最後のリーグ戦となり、シティの最終4試合ではメンバーにすら名を連ねなかった。そのため、彼と同じ時期にほぼ同額の移籍金で加入したヴィトール・レイスが夏にジローナへレンタル移籍した際、フサノフもまた他クラブでの一時的なプレー経験が役立つのではないかと考えるのは自然なことであった。 しかし彼は、スポットライトから離れた時間を有効に活用し、週に4時間を英語の学習に費やした。

    「彼はウィリアム・シェイクスピアのように話すわけではないが、どんどん上達している」とグアルディオラ監督は最近語った。「彼は我々が何を求めているかを理解しており、その度に進歩を見せている。彼は非常に聡明だ。彼はさらに成長できると思う――常に柔軟な姿勢を持っているからだ。私は以前から、マンチェスター・シティには長きにわたり活躍できる選手であり、センターバックがいると言ってきた」

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    厚みのある戦力

    激動の1年を経て、シティのセンターバック陣はルベン・ディアス、マルク・ゲヒ、ヨスコ・グヴァルディオル（このクロアチア人選手は1月から足の骨折で離脱中）、そしてフサノフという4人の傑出した選手で構成され、絶好調に見える。

    問題は、グアルディオラ監督――あるいはその後任――が最終的にどのコンビを好むかだ。フサノフにとって、シティで最も経験豊富なディフェンダーであるディアスと、最新加入のゲヒという現在の第一候補コンビの座を奪うのは困難な課題となる。グヴァルディオルは負傷前にセンターバックに戻っていたが、左サイドバックとしての豊富な経験も持ち合わせているため、依然としてサイドでの起用も可能だ。

    フサノフは右サイドバックもこなすことができ、9月のマンチェスター・ユナイテッド戦（3-0で勝利）では効果的にプレーしたが、レアル・マドリードとの第1戦ではそれほど良いパフォーマンスを見せられなかった。シティはシーズン60試合以上を戦うことに慣れているため、厚みのある守備陣が必要であり、フサノフはあらゆる戦線で戦い続けるチームにとって非常に有用な存在となるだろう。


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    「道しるべとなる羅針盤」

    この選手は気取らない性格のようで、全試合に出場できないことについて文句を言うようなタイプではないようだ。グアルディオラ監督は、クサノフが試合に洗面用具を持ってこないことを明かしており、彼の関心はプレーすることだけに集中しているという。以前の所属クラブであるランスも、19歳の彼をわずか10万ユーロで獲得した際、その成熟ぶりに感銘を受けていた。

    「彼が19歳ではなく、まるで25歳のように見え、プレーしていたことに驚いた」と、当時の監督フランク・ハイゼは語った。「彼はすでに完成された大人の選手のように振る舞う。その技術力と身体能力に我々は驚かされた。」

    2026年にイタリア代表のキャプテンとしてワールドカップ制覇を果たし、ディフェンダーとして最後にバロンドールを受賞したウズベキスタン代表監督のファビオ・カンナヴァーロは、フサノフについて「間違いなく代表チームを象徴する選手の一人であり、わずか22歳ながら皆が従うべきリーダーだ。道を示す羅針盤のような存在だ」と評した。

    フサノフは内気で口数の少ない印象を与えるかもしれないが、相手選手に猛然と迫ったり、全速力でタックルを仕掛けたりする彼のプレーは、雄弁に物語っている。そして人々は注目し始めている。電車内で賑やかに語り合うシティのファンたちは、この「童顔の暗殺者」から、これからも多くの感動的な瞬間を味わえるだろう。

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