アブドゥコディル・フサノフがどのようにして復活を遂げ、マンチェスター・シティの新たな人気選手となったのか――そして、クラブの将来の守備体制において彼がどのような役割を果たすのか

骨の折れるような激しいタックルを繰り出す、控えめなウズベキスタン代表選手に対するファンの高揚感は、まるでローマ帝国末期を思わせるような様相を呈し始めた列車が北へと加速していく中も続いた。「ウズベキスタン人は彼をこよなく愛している。彼は彼らにとってのガレス・ベイルなんだ」と、また別の声が上がった。

そして、2025年1月にレンズからこの逸材を発掘し、3100万ポンドでシティに連れてきた人々への称賛の声が上がった。「スカウト陣の働きは素晴らしい！」

1億8000万ポンドもの巨額を投じた2025年1月の補強ラッシュの中で、間違いなくシティが獲得した最高の選手であるフサノフが、2025年に退任するまでの13年間でチキ・ベギリスタインが成し遂げた最も賢明な取引の一つとして歴史に刻まれるかもしれないという事実を、スカウトたちは確かに誇りに思うことができるだろう。

フサノフが移籍した時点で、レンズでの出場はわずか31試合にとどまり、シティが彼の潜在能力に目を付けた時点ではさらに少なかった。彼の獲得はシティのスカウトネットワーク全体による連携の賜物であり、フランスのスカウト陣はフサノフのプレーを見た瞬間に強い印象を受け、彼を「大きな可能性を秘め、将来性のある若手選手」と評価した。

「非常にアグレッシブだが、それはポジティブな意味でのものだ」と評される彼は、シティのスカウトネットワーク全体に大きな印象を残した。ニューカッスル、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドといったクラブが関心を示し始めたまさにその時期、昨年1月に彼を獲得するために多大な努力が払われた。

フサノフは、スピード、アグレッシブさ、パワー、そして情熱――イングランドのサッカーファンが愛するすべての資質を兼ね備えている。そして、シティが試合で劣勢に立たされた時、フサノフが相手を追いかけて飛び込みタックルでボールを奪い返す姿ほど、スリリングな光景は他にない。