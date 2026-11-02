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ライブ
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
翻訳者：

アハリ対サッド：90分で決着つかず

アル・サッド 対 アル・アハリ・サウジ
アル・サッド
アル・アハリ・サウジ
AFCチャンピオンズリーグエリート
カタール
サウジアラビア

引き分けに終わる

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カタールのアル・サッドとサウジアラビアのアル・アハリが、この月曜日の夜、ACLエリートのリーグステージ第4節で0-0のスコアレスドローに終わった。

アル・アハリは試合の長い時間帯を支配したものの、その優位をゴールに結びつけることができなかった。ゴールキーパーのメシャアル・バルシャムの好守に阻まれ、彼は複数の決定的な試みを防いだ。一方で、カタールのチームは相手の不意を突くチャンスを逃した。

試合では数多くの負傷と交代が見られ、アル・アハリは終盤の数分間も攻め続けたが、ネットを揺らすことはなかった。

アル・サッドは勝ち点を2に伸ばし、ブービーの15位につけた。対照的に、アル・アハリは勝ち点8となり、3位を占めている。

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  • アハリに早すぎる一撃、ベルシュムの輝き

    両チームは慎重に試合の入りを進め、互いにゴールを脅かそうと試みた。アル・サッドの最も目立った攻撃はロベルト・フィルミーノによるもので、8分にペナルティーエリア外からシュートを放ったが、ディフェンスがこれを防いだ。

    アル・アハリは15分に早くも痛手を受ける。バレンティン・アタンガナが負傷し、3分後にピッチを後にすると、代わってジヤード・アル・ジュハニが投入された。23分にはアル・サッドのアクラム・アフィフがイエローカードを受け、その後26分に試合2枚目のイエローカードをガレーノが受けた。

    アル・アハリは相手のゴールに迫ろうと試み、27分にエドゥアルド・スペルツィアンがペナルティーエリア外からシュートを放ったが、ポストのわきを抜けていった。一方、アル・サッドはクラウジーニョとジオバニを通じて2度の危険な場面をつくり返したが、30分の前者のシュートはエドゥアール・メンディが防ぎ、後者のシュートはバーを越えた。

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    アル・アハリは39分に先制するところだった。ロジェル・イバニェスがスペルツィアンのクロスに合わせてヘディングでゴールへ向けて折り返したが、GKのメシャル・バルシャムが見事にこの試みを防いだ。

    ガレーノは41分に再びアル・サッドのゴールを脅かし、ペナルティーエリア内から強烈なシュートを放ったが、バルシャムが再び好プレーを見せてボールをコーナーキックに逃れた。

    アディショナルタイムには、クラウジーニョがエリア外からのシュートでアル・サッドの新たなチャンスを逸し、ボールはバーを越えた。こうして前半はゴールのないまま引き分けで終了した。

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  • アハリが攻勢、サッドが堅守

    サウジアラビアのアル・アハリは後半もカタールのアル・サッドのゴールを脅かそうと試み続けたが、守護神マシャル・バルシャムの好守を前にチャンスをゴールに結びつけることができなかった。一方でサウジアラビアのチームは負傷による新たな2つの痛手に見舞われ、試合はスコアレスドローのまま続いた。

    アル・アハリは後半を攻撃的なプレッシングで立ち上がり、46分にはイヴァン・トニーが先制ゴールを奪いかけた。ガレーノのクロスを受けてペナルティエリア内からシュートを放ったが、ボールはポストのわずか脇を通過した。さらに50分にもゴール際を通るシュートでチャンスを逃した。

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    アル・サッドは52分、ロベルト・フィルミーノが危険な試みで反撃したが、エドゥアール・メンディがペナルティエリア内からのシュートを防いだ。さらに64分にはエリア外から放たれたクラウジーニョのシュートも阻止した。

    アル・サッドは2人の交代を行い、51分にモハメド・カマラに代えてムスタファ・マシャルを、69分にはジオヴァニに代えてハシム・アリを投入した。一方のアル・アハリは59分、負傷によりモハメド・スレイマンの交代を余儀なくされ、代わってライアン・ハメドが出場した。

    ライアン・ハメドは67分にイエローカードを受けた。その後アル・アハリは81分、最後の3つの交代を一度に行い、イヴァン・トニー、アルテム・ボンダレンコ、トリンカオンに代えてフィラス・アル・ブライカン、イブラヒム・ディアビ、マテウス・ゴンサルベスを投入した。

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  • 駆け引きの応酬

    終盤の数分間は両チームが攻め合う展開となり、77分にはフィルミーノのシュートをメンディがセーブ。一方、ガリーノとスペルツァンがアル・サッドのゴールを脅かそうと試みたが、カタール勢の守備陣が彼らのトライを阻んだ。

    84分にはマテウス・ゴンサウベスがペナルティエリア内からのシュートでゴールキーパーのメシャアル・バルシャムを試したが、バルシャムがこれをセーブし、スコアレスのまま試合は続いた。

    アル・アハリは終盤も圧力をかけ続け、88分にはイブラヒム・ディアビのヘディングをメシャアル・バルシャムがセーブ。その後、ロジェール・イバニェスがエドゥアール・スペルツァンのクロスからのヘディングでもう一つのチャンスを迎えたが、ゴール上方へと外し、試合は開始時と同じくスコアレスで終了した。

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