両チームは慎重に試合の入りを進め、互いにゴールを脅かそうと試みた。アル・サッドの最も目立った攻撃はロベルト・フィルミーノによるもので、8分にペナルティーエリア外からシュートを放ったが、ディフェンスがこれを防いだ。
アル・アハリは15分に早くも痛手を受ける。バレンティン・アタンガナが負傷し、3分後にピッチを後にすると、代わってジヤード・アル・ジュハニが投入された。23分にはアル・サッドのアクラム・アフィフがイエローカードを受け、その後26分に試合2枚目のイエローカードをガレーノが受けた。
アル・アハリは相手のゴールに迫ろうと試み、27分にエドゥアルド・スペルツィアンがペナルティーエリア外からシュートを放ったが、ポストのわきを抜けていった。一方、アル・サッドはクラウジーニョとジオバニを通じて2度の危険な場面をつくり返したが、30分の前者のシュートはエドゥアール・メンディが防ぎ、後者のシュートはバーを越えた。
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アル・アハリは39分に先制するところだった。ロジェル・イバニェスがスペルツィアンのクロスに合わせてヘディングでゴールへ向けて折り返したが、GKのメシャル・バルシャムが見事にこの試みを防いだ。
ガレーノは41分に再びアル・サッドのゴールを脅かし、ペナルティーエリア内から強烈なシュートを放ったが、バルシャムが再び好プレーを見せてボールをコーナーキックに逃れた。
アディショナルタイムには、クラウジーニョがエリア外からのシュートでアル・サッドの新たなチャンスを逸し、ボールはバーを越えた。こうして前半はゴールのないまま引き分けで終了した。
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