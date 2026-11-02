カタールのアル・サッドとサウジアラビアのアル・アハリが、この月曜日の夜、ACLエリートのリーグステージ第4節で0-0のスコアレスドローに終わった。

アル・アハリは試合の長い時間帯を支配したものの、その優位をゴールに結びつけることができなかった。ゴールキーパーのメシャアル・バルシャムの好守に阻まれ、彼は複数の決定的な試みを防いだ。一方で、カタールのチームは相手の不意を突くチャンスを逃した。

試合では数多くの負傷と交代が見られ、アル・アハリは終盤の数分間も攻め続けたが、ネットを揺らすことはなかった。

アル・サッドは勝ち点を2に伸ばし、ブービーの15位につけた。対照的に、アル・アハリは勝ち点8となり、3位を占めている。

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