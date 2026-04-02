アハリーを追い続ける危機…ヤイスレを悩ませる新たな衝撃

ドイツ人監督のマティアス・ヤイスレは、サウジアラビア・ロシェンリーグ第27節の一戦として明後日の土曜日に行われるダムク戦を控える中、アル・アハリの陣営内で新たな危機に直面している。

この事態は、試合を前に主力選手の1人を欠く恐れが生じたという、極めて微妙なタイミングで発生した。チームが好成績を維持し、順位表での地位を固めようとしている中、コーチ陣は困難な立場に追い込まれている。