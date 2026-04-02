アハリーを追い続ける危機…ヤイスレを悩ませる新たな衝撃

ドイツ人監督のマティアス・ヤイスレは、サウジアラビア・ロシェンリーグ第27節の一戦として明後日の土曜日に行われるダムク戦を控える中、アル・アハリの陣営内で新たな危機に直面している。
この事態は、試合を前に主力選手の1人を欠く恐れが生じたという、極めて微妙なタイミングで発生した。チームが好成績を維持し、順位表での地位を固めようとしている中、コーチ陣は困難な立場に追い込まれている。
ドイツ人監督のマティアス・ヤイスレは、サウジアラビア・ロシェンリーグ第27節の一戦として明後日の土曜日に行われるダムク戦を控える中、アル・アハリの陣営内で新たな危機に直面している。
この事態は、試合を前に主力選手の1人を欠く恐れが生じたという、極めて微妙なタイミングで発生した。チームが好成績を維持し、順位表での地位を固めようとしている中、コーチ陣は困難な立場に追い込まれている。
リーグ戦と国王杯の直近2試合で躓いた後、ドイツ人監督はチームを立て直そうと意気込んでいる。
関連記事：ロナウド率いるアル・ナセル、アル・ナジュマ戦で主力4人を欠く恐れ
中断前、アル・アハリは第26節でアル・カディシアに2-3で敗れ、優勝争いから後退した。
しかし、危機はそれだけにとどまらず、国王杯準決勝ではアル・ヒラルにPK戦（2-4）で敗れ、衝撃的な敗北を喫した。
アル・アハリも国際試合の中断による影響を免れず、フランス代表U-21に招集されていたヴァランタン・アタンガナが負傷した。
アタンガナは先週月曜日、フランスU-21代表のトレーニング中にチームメイトとの接触により、脚の関節を負傷した。
同紙によると、このフランス人MFは水曜日にレントゲン検査と医学的検査を受け、脚に重度の打撲に加え、関節の断裂を負っていることが判明した。
アタンジャナは今後、集中的な治療とリハビリプログラムを受けることになり、トレーニングへの復帰時期は治療への反応次第で決まる見込みだ。
ヤイスラにとって新たな打撃となったのは、代表右サイドバックのアリ・ムジャルシがダムク戦を欠場することが確定したことだ。
サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」は、医療スタッフがアル・アハリのスター選手の復帰に向け、リハビリプログラムを策定したことを報じた。
ムジャルシはアル・アハリの守備陣における最重要戦力の一人であり、アルジェリア代表のスター、リヤド・マフレズが右サイドでの過酷な守備任務に縛られることなく、攻撃に専念できる環境を作り出している。