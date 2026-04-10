アトレティコ、審判判定へのバルセロナとレアルの不満を嘲笑

アトレティコ・マドリードは、バルセロナの公式抗議と、ジェラール・マルティンのレッドカード取り消しを受けて「ロヒブランコス」が審判技術委員会に提出した説明要請を区別した。また、伝統的ライバルの「メディア機関」を暴くため、ダービー後に投稿されたツイートを指摘した。

当時説明を求められたのは、明らかな矛盾があったためだ。審判委員会はベティス対ラージョ戦で同様の状況を説明しており、そこでピッチ上の判定をVARが是正したのは誤りだった。 ロヒブランコス側は、その説明（SNSを通じてのものも含む）を受け入れたと強調しているが、それはバルセロナ戦で自らが不利益を被ったことを裏付けるものだった。

クラブ内では皮肉な疑問も漏れる。バルセロナとレアル・マドリードは判定に文句を言う資格がないと確信し、もし彼らがジュリアン・アルバレスが蹴ったPK UEFAは後に「失敗」ではなく「再蹴り」とするべきだったと説明した。もし同じ状況が起きた場合、両強豪がどう反応するか、皮肉混じりに問われている。このPKは昨季CLでアトレティコがレアルに敗れたPK戦での出来事だった。