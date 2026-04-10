アトレティコ・マドリードは、バルセロナとレアル・マドリードが審判判定に抗議していることに驚いた。
翻訳者：
アトレティコ、審判判定へのバルセロナとレアルの不満を嘲笑
無言の返答
スペイン紙「マルカ」によると、ディエゴ・シメオネ監督は、スペインサッカー界の二大クラブが審判に対して圧力をかけていると見なして両者を二重に批判したものの、アトレティコは先週木曜日に発表されたバルセロナの声明に対して公式に反論するつもりはないという。
バルセロナは直近の試合の判定が規則に違反し結果に影響を与えたとしてUEFAに正式抗議したと発表しており、この動きはアトレティコ関係者に驚きをもたらした。
損失の正当化
アトレティコは、実力和戦術を備えたバルセロナが火曜日の敗戦を「マルク・ポベル」のPK要求で正当化するのを不適切だと考える。 彼らにとってあのプレーは単なる偶然で、試合の流れを左右するものではなかった。そのため、アトレティコ関係者はバルセロナが細かい点を理由にUEFAに抗議したことに納得していない。
驚きはともかく、「メトロポリターノ」では、宿敵レアル・マドリードを含む両巨頭が審判へ絶え間なく圧力をかける「手法」に、強い不満と苛立ちが広がっている。
同クラブ幹部は、両クラブのメディア影響力が審判判断を歪めていると見る。審判は試合前から批判や疑念にさらされ、プレッシャーを感じながらピッチに立っているという。
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不公平な比較
アトレティコ・マドリードは、バルセロナの公式抗議と、ジェラール・マルティンのレッドカード取り消しを受けて「ロヒブランコス」が審判技術委員会に提出した説明要請を区別した。また、伝統的ライバルの「メディア機関」を暴くため、ダービー後に投稿されたツイートを指摘した。
当時説明を求められたのは、明らかな矛盾があったためだ。審判委員会はベティス対ラージョ戦で同様の状況を説明しており、そこでピッチ上の判定をVARが是正したのは誤りだった。 ロヒブランコス側は、その説明（SNSを通じてのものも含む）を受け入れたと強調しているが、それはバルセロナ戦で自らが不利益を被ったことを裏付けるものだった。
クラブ内では皮肉な疑問も漏れる。バルセロナとレアル・マドリードは判定に文句を言う資格がないと確信し、もし彼らがジュリアン・アルバレスが蹴ったPK UEFAは後に「失敗」ではなく「再蹴り」とするべきだったと説明した。もし同じ状況が起きた場合、両強豪がどう反応するか、皮肉混じりに問われている。このPKは昨季CLでアトレティコがレアルに敗れたPK戦での出来事だった。