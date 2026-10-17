26歳のアタッカーはスペインで目覚ましいスタートを切り、これまでに出場したラ・リーガの全試合で得点かアシストを記録している。クラブでの最初のリーグ戦4試合で、3得点2アシストを挙げた。

この好成績は、トリノで苦しんだ加入初年度とは対照的だ。デイヴィッドはリールからフリーでユヴェントスに加入した後、得点とアシストの合計が5に達するまで19試合を要した。

唯一のセリエAでのシーズンを6得点4アシストで終えたものの、期待に応えることには苦しんだ。マドリードでの好調ぶりは、ゴール前での本来の感覚を急速に取り戻していることを示している。