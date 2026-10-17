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アトレティコ・マドリー、ユヴェントスから期限付き移籍中のジョナサン・デイヴィッドを2500万ユーロで完全獲得する計画
アトレティコ、デイビッドの完全移籍での獲得を狙う
アトレティコ・マドリーは、夏の移籍市場でユヴェントスから期限付き移籍で加入したデイヴィッドに強い感銘を受けている。すでに2026-27シーズン終了時に、期限付き移籍を完全移籍に切り替える計画を立てている。
『レレボ』は、アトレティコ・マドリーがカナダ代表FWとの完全移籍契約に向け、来年の予算に2500万ユーロを確保したと報じている。早期の決断は、デイヴィッドがディエゴ・シメオネ監督の下ですぐに結果を残したことを受けたものだ。
デイヴィッドはセリエAでの苦しい1シーズンを経て、再出発を求めてアトレティコ・マドリーに加入した。スペインのサッカーへの素早い適応を見て、クラブ首脳陣は長期的な残留を確実にするため、迅速に動くことを決めた。
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セリエAでの自身の記録を上回る
26歳のアタッカーはスペインで目覚ましいスタートを切り、これまでに出場したラ・リーガの全試合で得点かアシストを記録している。クラブでの最初のリーグ戦4試合で、3得点2アシストを挙げた。
この好成績は、トリノで苦しんだ加入初年度とは対照的だ。デイヴィッドはリールからフリーでユヴェントスに加入した後、得点とアシストの合計が5に達するまで19試合を要した。
唯一のセリエAでのシーズンを6得点4アシストで終えたものの、期待に応えることには苦しんだ。マドリードでの好調ぶりは、ゴール前での本来の感覚を急速に取り戻していることを示している。
財務計画はすでに整っている
アトレティコ・マドリーは夏にユヴェントスと交渉し、買い取り額を2500万ユーロとするオプション付きでデイヴィッドを期限付きで獲得した。同じ報道によると、クラブは今後の財務計画にこの金額をすでに計上している。
アトレティコ・マドリーが買い取りオプションを行使する前に、ユヴェントスと減額交渉を試みる可能性は残っている。ただ、契約を成立させるために必要であれば、満額を支払う用意がある。
ユヴェントスは、このFWが主力構想から外れていることが明らかになると、わずか1シーズンで退団を認めた。評価額の2500万ユーロで完全移籍が成立すれば、関係者全員がその去就を円滑に決着させられる。
- AFP
重要なシーズンが控えている
デイビッドは今季、アトレティコが国内と欧州の大会を戦う中で、傑出した成果を維持することを目指す。好調を保てば、チームに欠かせない存在としての立場をさらに確かなものにできるだろう。
力強いパフォーマンスが続けば、アトレティコは夏の期限より十分に早く、ユヴェントスとの移籍手続きを完了させたい考えだ。現時点でこのストライカーは、リーガで築いた好調の土台をさらに発展させることに集中している。
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