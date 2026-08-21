公式には、アルバレスはアルゼンチン代表としてワールドカップ決勝進出を果たした後の試合勘不足により、メンバーから外れたとされている。シメオネ監督はこの選考外について、「フリアン・アルバレスが明日の試合でプレーしたり関与したりできる状態にあるとは考えていない。今後4日間でさらに前進し、我々が望む状態に近づけることを願っている」と説明した。

しかし、この選考外のタイミングがアーセナルとの合意に関する報道と重なったことで、ヨーロッパ中で憶測を呼んでいる。指揮官は公の場で強力なスカッド構築に楽観的な姿勢を示しているものの、現実にはこのアルゼンチン人選手の将来こそがクラブを覆う最大の不安材料のままだ。期限が迫る中、アトレティコはアーセナル移籍を強行するのか、バルセロナの関心を受け入れるのか、それとも明らかにマドリードを離れた将来に心を定めている選手を何とか再びチームに組み込むのか、決断を下さなければならない。