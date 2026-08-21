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翻訳者：
アトレティコ・マドリー、フリアン・アルバレスのアーセナル移籍で合意も、FWはバルセロナへの「夢」の移籍を念頭に拒否
アルバレスの意向により、アーセナル移籍は阻止される
今夏の移籍市場で衝撃的な展開となる中、アトレティコ・マドリーがアルバレスのアーセナル加入にゴーサインを出したと、『ムンド・デポルティーボ』が報じている。スペインの強豪は現在、エミレーツ・スタジアムへの移籍を承認する用意があるとされており、ビクトル・ギェケレシュとの交換トレードが絡む可能性もある。ディエゴ・シメオネ監督は、メトロポリターノでますます立ち行かなくなっている状況の解決を目指しているという。
ただ、同報道によれば、アルバレス本人はスペインの首都を離れるのであれば、本人が「夢」の行き先と考えるバルセロナにしか移籍しないという強い姿勢を崩していない。この立場は、元マンチェスター・シティの同選手が、この夏の軋轢を経て、国際舞台で自身の考えを明確に示したことを受けたものだ。
- ZUMA Press Wire
バルセロナ、アルバレス獲得断念
選手本人はカタルーニャ移籍を強く望んでいる一方で、アトレティコ首脳陣は国内のライバルとの取引に対してはるかに強い抵抗感を示している。その結果、バルセロナはこの夏の移籍市場で、ロヒブランコスに1億ユーロ（8600万ポンド）の大型オファーを拒否されたことを受け、同FWの獲得に向けた動きを棚上げしたと報じられている。
アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンは、このストライカーの評価額について公の場でも強気の姿勢を崩しておらず、5億ユーロの天文学的な契約解除条項だけが唯一の退団方法だと指摘した。「我々は彼を移籍させたくない」とヒル・マリンは語った。「1億ユーロのオファーは受け入れなかったし、1億5000万ユーロや2億ユーロのオファーも受け入れない。フリアンにとってアトレティコが正しい場所であり、フリアンがアトレティコ・マドリーのセンターフォワードであることに疑いはない。我々は彼を引き留めたい」
退団を望むスター選手にファンが反発
移籍市場が最終局面に入る中、メトロポリターノの雰囲気は大きく険悪化している。2026-27シーズンのラ・リーガ開幕戦でアトレティコがマラガを2-0で下した試合では、アルバレスの不在が観客の反応を引き起こし、亀裂の深まりを浮き彫りにした。ホームサポーターの一部は、シメオネ監督によってこの日のメンバーから完全に外されたこのアルゼンチン人選手に対し、口笛や敵対的なチャントを浴びせた。
シメオネ監督は試合後、この状況について触れ、緊張感の存在を隠そうとはしなかった。「私は我々の人々をとても尊重している」と指揮官は述べた。「我々は、いつも言っているように、具体的な可能性にはオープンだ。15年を経て、君たちも分かっているはずだ。私はいつも、移籍市場が閉まるまでは起こり得るあらゆることにオープンだと言っている。だからといって、私が特定の誰かについて話しているという意味ではない。いいか？」
- AFP
コンディションへの懸念か、それとも移籍戦術か？
公式には、アルバレスはアルゼンチン代表としてワールドカップ決勝進出を果たした後の試合勘不足により、メンバーから外れたとされている。シメオネ監督はこの選考外について、「フリアン・アルバレスが明日の試合でプレーしたり関与したりできる状態にあるとは考えていない。今後4日間でさらに前進し、我々が望む状態に近づけることを願っている」と説明した。
しかし、この選考外のタイミングがアーセナルとの合意に関する報道と重なったことで、ヨーロッパ中で憶測を呼んでいる。指揮官は公の場で強力なスカッド構築に楽観的な姿勢を示しているものの、現実にはこのアルゼンチン人選手の将来こそがクラブを覆う最大の不安材料のままだ。期限が迫る中、アトレティコはアーセナル移籍を強行するのか、バルセロナの関心を受け入れるのか、それとも明らかにマドリードを離れた将来に心を定めている選手を何とか再びチームに組み込むのか、決断を下さなければならない。
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