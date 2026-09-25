ZUMA Press Wire
翻訳者：
アトレティコ・マドリー・フェメニーノのキャプテン、ロラ・ガジャルドが、ピッチ内外での生活への限定アクセスを提供するためOnlyFansに参加へ
GKがデジタルコンテンツ事業を確保
アトレティコ女子のキャプテンでGKを務める同選手が、トレーニング内容や試合日に向けた準備の舞台裏を記録した限定コンテンツを提供するため、デジタルプラットフォーム『OnlyFans』と正式に提携した。輝かしい実績を誇る2024年のサモラ賞受賞者は、2020年にリヨンで女子チャンピオンズリーグ優勝を果たしており、スペイン代表として主要な国際大会5大会に出場してきた。競技面での活動に加え、このサブスクリプションチャンネルでは、妻クリスティーナ・ビセンテとの間に第1子を迎える準備を進める中での私生活も、ありのままに垣間見せる内容となる。
- Focus Images
守護神が地域社会とのつながりを強調
コラボレーション開始にあたり、この経験豊富なGKは、率直な個人的ストーリーを通じてサポーターと女子サッカーの間にある隔たりを埋めたいという思いを明かした。
同プラットフォームに参加する決断の背景について、ガジャルドは『Marca』が伝えたコメントで、次のように説明した。「女子サッカーの人気は大きく高まっており、この競技に関われることは非常にエキサイティングな時期です。ファンと選手、そしてこのスポーツの背景にあるストーリーをもっと近づけるためには、まだ多くの取り組みが必要です。だからこそ、OnlyFansに参加できることをとてもうれしく思っています」
また、自身のシーズンを記録していくことが長期的な欧州での目標とどう結びつくのかについては、こう続けた。「私のプラットフォームは、サポーターがシーズンを通して私の歩みを追い、ピッチを離れた私のことを知り、女子サッカーのより広い世界とつながるための、もう一つの場になります。2027-28シーズンのチャンピオンズリーグを見据えながら、選手としての私の人生をお見せするとともに、この競技を取り巻くコミュニティーも称えていきます」
アスリートが代替メディアチャンネルを受け入れる
33歳のこの選手の移籍は、ファン層とつながるためにD2Cのデジタル媒体へ活路を求める世界的トップアスリートの拡大する潮流をさらに押し広げるものだ。ボクサーのシャノン・コートネイ、ショーナ・ブラウン、テニス選手のクロエ・パケ、MMAファイターのショーナ・バノンら、さまざまな競技の著名選手たちも同様のチャンネルを立ち上げている。こうしたプラットフォームによって、女性アスリートは料理やパデル、家族との生活といった個人的な情熱を、従来の放送メディアの枠に縛られることなく完全に自由に発信できる。
- Alterphotos
難しい国内戦に向けて集中が求められる
新たに発表されたデジタルプロジェクトとは別に、ガジャルドにはピッチ上での差し迫った役割がある。チームはすでにリーガF開幕4試合で6失点を喫している。ダビド・ゴンサレス監督のチームは、国内リーグの滑り出しが説得力を欠く中、勝ち点6で順位表の8位につけている。9月27日の日曜日に行われるアウェーでのアスレティック・クブ戦という厳しい一戦では、この主将に序盤戦の不安定さを止め、首位争いに食らいつくための守備面での即時の立て直しが求められる。
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