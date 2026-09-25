コラボレーション開始にあたり、この経験豊富なGKは、率直な個人的ストーリーを通じてサポーターと女子サッカーの間にある隔たりを埋めたいという思いを明かした。

同プラットフォームに参加する決断の背景について、ガジャルドは『Marca』が伝えたコメントで、次のように説明した。「女子サッカーの人気は大きく高まっており、この競技に関われることは非常にエキサイティングな時期です。ファンと選手、そしてこのスポーツの背景にあるストーリーをもっと近づけるためには、まだ多くの取り組みが必要です。だからこそ、OnlyFansに参加できることをとてもうれしく思っています」

また、自身のシーズンを記録していくことが長期的な欧州での目標とどう結びつくのかについては、こう続けた。「私のプラットフォームは、サポーターがシーズンを通して私の歩みを追い、ピッチを離れた私のことを知り、女子サッカーのより広い世界とつながるための、もう一つの場になります。2027-28シーズンのチャンピオンズリーグを見据えながら、選手としての私の人生をお見せするとともに、この競技を取り巻くコミュニティーも称えていきます」