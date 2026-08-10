AFP
翻訳者：
アトレティコ・マドリー、プレミアリーグ勢の関心が強まる中、リールのマティアス・フェルナンデス＝パルドに3500万ユーロでオファーか
アトレティコ、ベルギーの新星獲得に動く
シメオネ監督はメトロポリターノでの攻撃陣強化に動く構えで、アトレティコ・マドリーはフェルナンデス＝パルド獲得に向けて最初のオファーを提出した。『レキップ』によると、スペインの強豪はベルギー代表の21歳に対し、推定3500万ユーロのオファーを提示している。今回の提案はアトレティコにとって大きな投資となるものの、フランスでの報道では、その金額ではリーグ・アンのクラブが現時点で売却を認める用意はできていないという。オファーが即座に拒否されたわけではないが、リールのオリヴィエ・ルタン会長は、より高い評価額を求めて粘る見通しだ。
- AFP
プレミアリーグの強豪クラブがライバルのオファーを検討
アトレティコからのアプローチは、入札合戦の引き金となる可能性がある。とりわけプレミアリーグの強豪クラブが状況を注視しているだけに、その可能性は高い。最近では、アーセナルがこの注目のウインガーをめぐってリヴァプールと争うことが明らかになっており、両クラブはいずれもそれぞれのサイドに厚みと質を加えようとしている。アトレティコがここで動きを見せたことで、アーセナルとリヴァプールは、この若手を逃さないためにも自らのプランを加速させる必要に迫られるかもしれない。
アーセナルにとってフェルナンデス＝パルドは、今夏すでにサイドのポジションに大きな投資を行ってきたチームに加わる、さらなる高いポテンシャルを持つ補強候補となる。同様に、リヴァプールも新たなマネジメント体制の下で攻撃陣に新しい推進力を加えることに熱心だと伝えられている。
リール会長、評価額で強硬姿勢崩さず
正式オファーがスタッド・ピエール・モーロワに届いたにもかかわらず、ルタンはこの選手のクラブにおける重要性について、公の場で一貫した姿勢を崩していない。スペインのクラブが動きを見せる前、ルタンは2029年まで契約を残す21歳をクラブが引き留める意向であると強く主張していた。
ルタンは最近、この選手のチーム内での立場について語った際、来季に向けたクラブの意向を明確にした。「我々は彼を戦力として見込んでいるし、本人もそれを分かっている。我々はその点を非常に明確に伝えてきた」と会長は述べた。
- Getty Images Sport
フランスサッカー界の新星
フェルナンデス＝パルドの台頭は急速で、リーグ・アンでのパフォーマンスは、近年フランス1部から台頭した屈指のウインガーたちと比較されるほどだ。高い足元の技術に加え、欧州トップレベルの戦いに対応できるフィジカル面での準備も整っており、欧州各地のスカウトにとって主要なターゲットとなっている。UEFAチャンピオンズリーグでのプレーは、その評価をさらに高めた。最高峰の舞台で強豪相手にその才能を示す機会を得たためだ。移籍市場の締め切りが近づく中、獲得レースはさらに激化するとみられる。アトレティコが最初の決定的な一歩を踏み出したが、アーセナルとリヴァプールはいずれも攻撃陣の補強を必要としており、この争奪戦はまだ終わっていない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。