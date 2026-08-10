アトレティコからのアプローチは、入札合戦の引き金となる可能性がある。とりわけプレミアリーグの強豪クラブが状況を注視しているだけに、その可能性は高い。最近では、アーセナルがこの注目のウインガーをめぐってリヴァプールと争うことが明らかになっており、両クラブはいずれもそれぞれのサイドに厚みと質を加えようとしている。アトレティコがここで動きを見せたことで、アーセナルとリヴァプールは、この若手を逃さないためにも自らのプランを加速させる必要に迫られるかもしれない。

アーセナルにとってフェルナンデス＝パルドは、今夏すでにサイドのポジションに大きな投資を行ってきたチームに加わる、さらなる高いポテンシャルを持つ補強候補となる。同様に、リヴァプールも新たなマネジメント体制の下で攻撃陣に新しい推進力を加えることに熱心だと伝えられている。