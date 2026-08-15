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アトレティコ・マドリー、トッテナムDFクリスティアン・ロメロを2031年までの契約で獲得完了
アトレティコ、ロメロ獲得を完了
アトレティコは正式にスパーズからDFロメロの移籍加入を完了した。28歳のアルゼンチン代表は2031年6月30日までの長期契約にサインした。右利きのDFはマドリードのビタス＝インビクタム高性能スポーツ医療センターでメディカルチェックを通過。その後、リヤド・エア・メトロポリターノのクラブ事務所を訪れ、正式に移籍手続きを完了した。報道によると、ロヒブランコスは最大4000万ユーロの移籍金でロメロを獲得したという。
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ノースロンドンで成功を収めた5年間
ロメロは、ロンドンで記憶に残る5シーズンを過ごした後、トッテナムを去る。2021-22シーズンに当初は期限付き移籍でスパーズに加入し、その後完全移籍へ移行。クラブでは公式戦通算156試合に出場し、13ゴール、7アシストを記録した。
イングランドでの最大の功績は、トッテナムのヨーロッパリーグ優勝に貢献した2024-25シーズンに訪れた。この triumph は、スパーズにとって31年ぶりの欧州タイトルとなった。ロメロはヨーロッパリーグの最優秀選手と決勝の最優秀選手の両方に選ばれ、欧州屈指のDFとしての地位を確固たるものにした。
国際サッカーで実証済みの実績
アルゼンチンのコルドバ生まれのロメロは、2016年にクルブ・アトレティコ・ベルグラーノでプロキャリアをスタートさせた。その後、ジェノアに移籍してセリエAへ進み、2019年にユヴェントスへ加入。さらに、ジェノアとその後のアタランタで印象的な期限付き移籍でのプレーを見せた。
アタランタでプレーした2020-21シーズンには、同DFはセリエAの最優秀DFに選出された。イタリアでの卓越したパフォーマンスが、イングランド移籍への道を開いた。ロメロはアルゼンチン代表でも目覚ましい成功を収めており、A代表で58試合に出場。国際大会では一度も2位未満で終えたことがなく、2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ2回、フィナリッシマを制し、さらに2026年ワールドカップでは準優勝を果たしている。
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マドリードでの新たな章に向けて準備中
2031年6月までの契約にサインしたロメロは、新シーズンを前にディエゴ・シメオネの下でアトレティコのチームに加わることになる。スペインのクラブは、同選手の豊富な国際経験、フィジカル面の特長、そして守備での統率力が最終ラインを大幅に強化するとみている。ロメロの加入は、セリエAとプレミアリーグで成功を収めた同DFにとって、リーガで自らを試す新たな時代の幕開けとなる。
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