ロメロは、ロンドンで記憶に残る5シーズンを過ごした後、トッテナムを去る。2021-22シーズンに当初は期限付き移籍でスパーズに加入し、その後完全移籍へ移行。クラブでは公式戦通算156試合に出場し、13ゴール、7アシストを記録した。

イングランドでの最大の功績は、トッテナムのヨーロッパリーグ優勝に貢献した2024-25シーズンに訪れた。この triumph は、スパーズにとって31年ぶりの欧州タイトルとなった。ロメロはヨーロッパリーグの最優秀選手と決勝の最優秀選手の両方に選ばれ、欧州屈指のDFとしての地位を確固たるものにした。