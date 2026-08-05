アトレティコが獲得に動いている一方で、この注目のセンターバックを巡る争奪戦には同クラブだけが参加しているわけではない。インテルはすでに、移籍金3500万ユーロに加え、成績連動の変動条項としてさらに500万ユーロを上乗せする具体的なオファーを提示し、関心を示している。これにより、ノースロンドンのクラブに提示された初期条件の金銭面では、イタリア王者がわずかにリードしている。しかし、この争奪戦においてアトレティコは大きな優位性を持っている。選手本人の希望だ。ロメロは、プレミアリーグ移籍前にアタランタとジェノアで活躍したセリエA復帰よりも、スペインの首都への移籍を優先していることを明確にしたと報じられている。

シメオネ監督の下でプレーできる魅力は、アルゼンチン代表にとって今なお大きな原動力となっている。選手に近い関係者によれば、ロメロは同胞の指揮官と仕事をしたいという希望を隠したことが一度もなく、昨季のチャンピオンズリーグでの対戦時にもその思いを口にしていたという。スペイン移籍の可能性を後押しするため、ロメロは2029年までとなっているトッテナムとの最近の契約延長の際に、スペインのビッグクラブからオファーが届いた場合に移籍を容易にすることを意図した特定の条項を盛り込んだと伝えられている。