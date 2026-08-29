AFP
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アトレティコ・マドリー、アーセナルとバルセロナへの移籍騒動で依然「混乱」するFWフリアン・アルバレスに期限設定
アトレティコが最後通告を突きつける
アトレティコ・マドリー首脳陣は、エースFWを巡る憶測が続いていることにうんざりしており、『Sky Sports』によると、選手に自身の将来について決断を下す期限として日曜日を設定したという。国外から強い関心が寄せられている一方で、クラブは国内移籍の可能性を断固として否定し、厳しい反応の中でバルセロナへの売却について「可能性は0パーセント」だと明言した。虚偽のキャンペーンによって、財政面でも社会的にも被害を受けた「唯一の被害者」は自分たちだとしたアトレティコは、もはや問題は金銭ではなく、尊厳に関わるものだと強調した。
CEOのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンも、この状況がそのFWに与えている影響について口を開いた。ここ数日、同選手はトレーニングをしていないという。ヒル・マリンは次のように説明している。「［フリアン］は本当につらい状況にある。彼を誤った方向に導き、混乱させた人たちがいた。そして、私はそのことを心から残念に思っている。私は彼を知っているし、しばらく一緒に仕事をしてきたが、彼は素晴らしい人間であり、素晴らしいプロフェッショナルであり、優れたフットボーラーだ。彼は完全に混乱しており、現時点では個人的にも職業的にも非常に難しい状況を経験している」
- Getty Images Sport
バルセロナは引き続き争奪戦に残っている
首都からの強い拒否にもかかわらず、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、このFWの獲得に向けてクラブが引き続き本格的に動いていることを公に認めた。ハンジ・フリック監督は、このアルゼンチン人選手を、退団したロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの理想的な後継者と見ている。
ラポルタ会長はこの摩擦について直接言及し、次のように語った。『何よりもまず、アトレティコ・デ・マドリーに最大限の敬意を抱いているし、彼らの幹部にも個人的な敬意がある。というのも、私たちは何年にもわたって互いを知っているからだ。この一連の状況は大きな騒ぎを生んだ。これはバルサが取った行動によって引き起こされたものではない。アトレティコが（アルバレスは）売らないと私たちに伝えたことが、その理由だ』
さらにバルセロナの関心を改めて強調し、こう付け加えた。『もしアトレティコ・デ・マドリーがその選手を売りたいのであれば、私たちはフリアン・アルバレスの獲得に非常に強い関心を持っている。私たちのオファーが受け入れられることを望んでいる。アトレティコへの敬意を持って言っているが、夏の移籍市場が閉まる前に彼を売る意思があるなら、私たちは獲得に動く用意があることを知っておいてほしい』
アルテタ、アーセナルの関心を否定
イングランド海峡の向こうでは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が、この26歳の獲得に関する質問への対応を余儀なくされている。アーセナルは状況を注視していると報じられているものの、正式なアプローチにはまだ至っていない。というのも、この選手がプレミアリーグ復帰に明確な意思を示しておらず、最近ではマンチェスター・シティ復帰の可能性も拒否していたからだ。一方で、自身の将来を巡る不透明感はすでにピッチ上にも影響を及ぼしており、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は、アルバレスが過去3日間にわたってチーム練習に参加できていないため、今週末のセビージャ戦を欠場すると認めた。
アーセナル指揮官は、選手たちに対して透明性を重視する方針を強調し、次のように語った。『とてもシンプルなことだ。君たちが何かを読んで、質問があるなら、私のドアをノックしに来ればいい。そうすれば、それが本当かどうかを私が伝える。どのポジションの選手であっても、それを読めばそうなる。ここ3カ月で私たちが欲しがっていたとされる全選手について、壁にカタログを貼ろうと思えば、この建物全体が必要になるだろう。彼らは憶測が非常に多いことを分かっている。だから、もし彼らが私たちが自分たちをどう考えているのかについて疑問を感じたり、私たちが選手を補強するつもりなのか気になったりしたら、私はすぐに彼らへ伝える』
- Getty Images Sport
移籍市場の最終局面
移籍期限が迫る中、状況は依然として流動的である。アーセナルは、正式交渉に入る前に選手側からのシグナルを待つことに満足しているようだ。一方、バルセロナは、カタルーニャへの移籍を望む選手本人の意思が最終的にアトレティコを動かすことを期待している。アルテタ監督はこう付け加えた。「そして、もしそのポジションの誰かを獲得するつもりなら、私は普段、その選手に伝える。『これがプランであり、その理由だ。私たちは今も君を信じているが、競争は激しくなる』とね。私はそのやり方を好んでいる」
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