イングランド海峡の向こうでは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が、この26歳の獲得に関する質問への対応を余儀なくされている。アーセナルは状況を注視していると報じられているものの、正式なアプローチにはまだ至っていない。というのも、この選手がプレミアリーグ復帰に明確な意思を示しておらず、最近ではマンチェスター・シティ復帰の可能性も拒否していたからだ。一方で、自身の将来を巡る不透明感はすでにピッチ上にも影響を及ぼしており、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は、アルバレスが過去3日間にわたってチーム練習に参加できていないため、今週末のセビージャ戦を欠場すると認めた。

アーセナル指揮官は、選手たちに対して透明性を重視する方針を強調し、次のように語った。『とてもシンプルなことだ。君たちが何かを読んで、質問があるなら、私のドアをノックしに来ればいい。そうすれば、それが本当かどうかを私が伝える。どのポジションの選手であっても、それを読めばそうなる。ここ3カ月で私たちが欲しがっていたとされる全選手について、壁にカタログを貼ろうと思えば、この建物全体が必要になるだろう。彼らは憶測が非常に多いことを分かっている。だから、もし彼らが私たちが自分たちをどう考えているのかについて疑問を感じたり、私たちが選手を補強するつもりなのか気になったりしたら、私はすぐに彼らへ伝える』