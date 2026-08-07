アトレティコによるロメロ獲得には、同じく獲得を望むセリエAの強豪 インテル との競争が立ちはだかっている。このDFは先月、アルゼンチンのワールドカップ決勝進出までの全7試合に出場した一方で、クラブでは厳しいシーズンを送り、トッテナムが17位で終えた中で2度の退場処分を受け、さらにヒザの負傷でシーズン終盤戦を欠場した。また、守備のパートナーである ミッキー・ファン・デ・フェンは新たな5年契約締結に近づいている。