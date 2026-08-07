Getty Images Sport
翻訳者：
アトレティコ・マドリー、アルゼンチン代表スターの獲得を狙うディエゴ・シメオネ監督の意向で、トッテナム主将クリスティアン・ロメロへの交渉を開始
アトレティコ、ロメロ獲得に向けて交渉開始
『BBCスポーツ』によると、アトレティコは今夏、CBロメロの獲得に向けてトッテナムと正式交渉を開始した。28歳のトッテナム主将は昨年8月にロンドン北部で4年の契約延長にサインしたにもかかわらず、退団を巡る憶測が強まっている。トッテナムはこのリーガのクラブからの関心を把握しており、選手本人との個人条件合意は問題にならないとみられている。
- Getty Images Sport
デ・ゼルビが自身の将来に言及
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、新シーズン開幕前に退団を望む選手たちを引き留めるつもりはないと示唆した。チームの将来を巡る憶測について言及し、デ・ゼルビ監督は、選手たちがクラブを離れて新たな挑戦を求める決断を下した場合、その「意思を尊重する」と強調した。この指揮官のオープンな姿勢により、トッテナム首脳陣はアトレティコからの正式オファーを検討できる状況となっている。
ライバルクラブの関心が交渉を複雑にする
アトレティコによるロメロ獲得には、同じく獲得を望むセリエAの強豪 インテル との競争が立ちはだかっている。このDFは先月、アルゼンチンのワールドカップ決勝進出までの全7試合に出場した一方で、クラブでは厳しいシーズンを送り、トッテナムが17位で終えた中で2度の退場処分を受け、さらにヒザの負傷でシーズン終盤戦を欠場した。また、守備のパートナーである ミッキー・ファン・デ・フェンは新たな5年契約締結に近づいている。
- Getty Images Sport
交渉は決定的な局面に入る
両クラブは、国内シーズン開幕前に移籍金で合意するため、高度な交渉に臨む準備を進めている。アトレティコにとって、ロメロの獲得は、ラ・リーガで44失点を喫したシーズンを経たシメオネ監督の最終ラインを強化することになる。一方、トッテナムは主将を失うことになれば、デ・ゼルビ体制の下で構造的な安定性を確保するためにも、適切な後任を求めて移籍市場で迅速に動かなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。