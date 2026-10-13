戦術的な狙いはキックオフ直後から明らかだった。だが、マンチェスター・ユナイテッドは試合の流れに乗る間もなく先制を許す。前半7分、レナン・ロディが鋭いクロスを送ると、動きの止まったユナイテッドの最終ラインをボールが通り抜けた。DFの間に巧みに入り込んだジョアン・フェリックスが、勢いよく飛び込んでヘディング。ボールはポストの内側に当たり、ネットに吸い込まれた。スタジアムには耳をつんざくような歓声が沸き起こり、その声がイングランドのチームを自陣へ押し戻すかのようだった。

前半の残り時間、アトレティコは統制の取れた激しいプレーを見せた。深く引いて構えながら厳しく寄せ、パスコースを塞ぎ、ユナイテッドに目的の見えない横方向のパス交換を強いた。アウェーのユナイテッドは攻撃の糸口をつかめず、前半45分間で枠内シュートを1本も記録できなかった。テクニカルエリアを激しく歩き回るシメオネの下、ユナイテッドがボールに触れるたびに赤と白のユニフォームを着た選手たちが群がり、競り合いを挑んだ。