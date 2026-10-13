マドリードの照明の下で繰り広げられる欧州の一戦には、独特の、息が詰まるような緊迫感が漂う。2022年2月、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ・ラウンド16のファーストレグに臨むため、ワンダ・メトロポリターノへ向かった。技術と同じくらい精神力が試される一戦だった。発煙筒の臭いが立ち込めるなか、アトレティコのサポーターが絶え間なくリズミカルなチャントを響かせる。そこには、訪れたチームを丸ごとのみ込もうとするかのような熱気があった。ユナイテッドにとって、それはディエゴ・シメオネの守備の迷宮の奥深くへ足を踏み入れる旅だった。
アトレティコ・マドリー対マンチェスター・ユナイテッド：名勝負、メトロポリターノで苦境を乗り切ったマンチェスター・ユナイテッド
- AFP
ホームチームが電光石火のスタート
戦術的な狙いはキックオフ直後から明らかだった。だが、マンチェスター・ユナイテッドは試合の流れに乗る間もなく先制を許す。前半7分、レナン・ロディが鋭いクロスを送ると、動きの止まったユナイテッドの最終ラインをボールが通り抜けた。DFの間に巧みに入り込んだジョアン・フェリックスが、勢いよく飛び込んでヘディング。ボールはポストの内側に当たり、ネットに吸い込まれた。スタジアムには耳をつんざくような歓声が沸き起こり、その声がイングランドのチームを自陣へ押し戻すかのようだった。
前半の残り時間、アトレティコは統制の取れた激しいプレーを見せた。深く引いて構えながら厳しく寄せ、パスコースを塞ぎ、ユナイテッドに目的の見えない横方向のパス交換を強いた。アウェーのユナイテッドは攻撃の糸口をつかめず、前半45分間で枠内シュートを1本も記録できなかった。テクニカルエリアを激しく歩き回るシメオネの下、ユナイテッドがボールに触れるたびに赤と白のユニフォームを着た選手たちが群がり、競り合いを挑んだ。
- Ball Raw Images
ユナイテッド、足がかりを探る
後半、ラルフ・ラングニック率いるマンチェスター・ユナイテッドは巻き返しを図ったが、もどかしさは募るばかりだった。ブルーノ・フェルナンデスは相手に囲まれて自由を奪われ、かつてこの街の主役だったクリスティアーノ・ロナウドには、ボールに近づくたびに口笛が浴びせられた。アトレティコ・マドリーはカウンターで脅威を与え続け、コースが変わったシュートがゴールの枠に当たって、あわやリードを２点に広げるところだった。遠征してきたユナイテッドのサポーターは、声もなくスカーフを握りしめていた。
試合が残り10分に近づくにつれ、堅固な守備に支えられたシメオネらしい１－０のホーム勝利が決まるかに見えた。しかし、チャンピオンズリーグならではの予測不能な展開が待っていた。ラングニックは最後の勝負に出て、ベンチから若いアンソニー・エランガを投入。この交代が一戦の様相を変え、試合内容を踏まえれば得られなくてもおかしくなかった望みをユナイテッドにもたらすことになる。
- AFP
マドリードでの土壇場の救い
80分、ついに均衡が破れた。それまで目立たなかったフェルナンデスが、疲れの見え始めたアトレティコの守備陣に隙を見つけ、エランガの走る先へ絶妙な力加減のスルーパスを通す。エランガは落ち着いてインサイドキックでヤン・オブラクの前を横切るシュートを放ち、ゴール下隅へ流し込んだ。これがこの試合で初めて目立ったボールタッチだった。スタンド最上段の一角にいたユナイテッドのサポーターは一斉に手足を振り上げて沸き返り、その安堵の声は、ほかの観客が呆然とするメトロポリターノに響き渡った。
試合は1-1で終了。一晩を通じて苦しんだユナイテッドにとって、勝利にも等しく感じられる結果だった。アトレティコの規律ある組織的な守備と、ユナイテッドのアカデミー出身選手が見せた一瞬の個人技。その対照が、この一戦を特徴づけた。マドリードでのこの夜は、欧州最高峰の大会では歴史がしばしば細部でつくられ、ほんの一瞬の集中力の欠如が90分間の完璧な守備を台無しにし得ることを、改めて思い起こさせた。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。