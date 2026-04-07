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アトレティコ・マドリード、バルセロナ戦の退場処分を巡る抗議が正当と認められる――ラ・リーガ審判委員会がジェラール・マルティンの退場処分は妥当だったと認める
CTAがVARの誤りを認める
CTAは、先週土曜日のアトレティコ・マドリード対バルセロナの激戦で見られた物議を醸した出来事について、公式に説明を行った。
番組『Tiempo de Revisión』の最新回において、CTAは、マテオ・ブスケツ・フェレール主審がチアゴ・アルマダに対する激しいタックルを理由にマルティンに即座にレッドカードを提示した際、VARが介入すべきではなかったとの結論を下した。
委員会は、マルティンがボールに触れた可能性はあるものの、その後の動作の性質上、「重大なラフプレー」に該当すると説明した。
公式決定では次のように述べられている。「最初にボールに触れたという事実が、その後の不注意、無謀、またはラフなプレーを無効にするものではない。誰が最初にボールに触れたかに関わらず、これは重大なラフプレーである。正しい懲戒処分はレッドカードであるべきだ。」
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VAR音声をめぐる論争の内幕
公開された音声記録には、ピッチ上の主審ブスケツ・フェレールとVARのマリオ・メレロ・ロペスとの会話が記録されていた。
ロペスは「提示したレッドカードの取り消しを検討してください」と審判に伝え、VARの確認を提案してレビューを開始した。続いて、バルセロナの選手が通常の方法でボールをプレーした後、接触は「自然な動き」であったと指摘した。
モニターで映像を確認した後、フェレールはVARの解釈に説得され、「マルティンはボールをプレーしてから相手を踏んだ。自然な動きだ。レッドカードを取り消してイエローカードを出すことにする、いいか？」と述べた。
CTAは現在、この勧告は「ピッチ上の主審による正しい判定であったため」なされるべきではなかったとの判断を下した。
アトレティコの怒りがついに報われた
この審判団による認否は、アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ギル・マリンCEOによる痛烈な批判を受けてのものだ。同CEOは審判の判定について遠慮のない評価を下し、状況を「恥ずべきもの」と表現するとともに、VARプロセスの公正さに疑問を呈した。
音声記録について、マリン氏は次のように述べた。「連盟が公開した映像と音声を目の当たりにすれば、恥じるほかありません。これは到底受け入れられません。」
守備の要であるロビン・ル・ノルマンも、2-1での敗戦後に不満を露わにし、判定基準の不統一は受け入れがたいと指摘した。ル・ノルマンは、ベティス対ラージョ・バジェカーノ戦など、過去数週間の同様のプレーがレッドカードにつながっていたことを挙げ、ラ・リーガの審判基準に一貫性がないことにアトレティコの選手たちが困惑していると強調した。
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優勝争いへの影響
CTAのこの認定は、ロス・ロヒブランコスにとって道義的な正当性を与えるものだが、順位表に重大な影響を及ぼすこの試合の結果を変えるものではない。バルセロナはレアル・マドリードに7ポイントの差をつけてラ・リーガの首位を維持している一方、アトレティコはビジャレアルに1ポイント差で及ばず、トップ3圏外へと転落した。