アトレティコ・マドリード、バルセロナ戦の退場処分を巡る抗議が正当と認められる――ラ・リーガ審判委員会がジェラール・マルティンの退場処分は妥当だったと認める

CTAは、先週土曜日のアトレティコ・マドリード対バルセロナの激戦で見られた物議を醸した出来事について、公式に説明を行った。

番組『Tiempo de Revisión』の最新回において、CTAは、マテオ・ブスケツ・フェレール主審がチアゴ・アルマダに対する激しいタックルを理由にマルティンに即座にレッドカードを提示した際、VARが介入すべきではなかったとの結論を下した。

委員会は、マルティンがボールに触れた可能性はあるものの、その後の動作の性質上、「重大なラフプレー」に該当すると説明した。

公式決定では次のように述べられている。「最初にボールに触れたという事実が、その後の不注意、無謀、またはラフなプレーを無効にするものではない。誰が最初にボールに触れたかに関わらず、これは重大なラフプレーである。正しい懲戒処分はレッドカードであるべきだ。」