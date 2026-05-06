ベテランが注目される中、ライス監督はマイレス・ルイス＝スケリーの貢献を早くも称えた。2024-25シーズンに頭角を現した10代の彼は、今季は左SBでリカルド・カラフィオリの控えだった。しかし中盤でマルティン・ズビメンディを抑え先発した19歳は、アトレティコ戦で完成度の高いプレーを見せた。

「マイレスがどんなプレーができるかは、我々は以前から知っていた」とライスは語った。「昨年、彼が多くの試合に出場していたことを覚えている。18歳の時にベルナベウでのレアル・マドリード戦に先発した時、私は『うわっ、なんて素晴らしい選手なんだ』と思ったものだ」

ライスは、慣れないポジションでも成長を遂げた背景にミケル・アルテタ監督の厳しさがあると語った。「監督は裏で厳しく接し、彼は黙々と努力してきた。早朝にジムでトレーニングしている。突然の出場でもあのパフォーマンスを示せたのは、私にとって驚きではない」