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アトレティコ・マドリード戦勝利後、アーセナルのロッカールームは混乱に陥った。デクラン・ライスは「ガンナーズがチャンピオンズリーグ決勝に進むと確信していた」と語った。
ライス、ロッカールームの様子を明かす
北ロンドンで高揚感に包まれた一夜、アーセナルは欧州のビッグマッチへの長い待ち望みを終えた。ガナーズは2試合合計2-1で決勝進出を決めた。試合後、Amazon Primeのインタビューに応じたライス選手はこう語った。「ロッカールームは騒々しい。この大会で成し遂げてきたことを過小評価しないでほしい。 この瞬間を祝う権利は十分にある。クラブサッカーで最も権威ある大会だ。今はただ、この喜びを全身で味わっている」と中盤の要は語った。
イングランド代表の同選手は、試合の重要性は明白だったと語り、ディエゴ・シメオネ率いるチームに対して万全を期していたと明かした。「何が懸かっているかは分かっていた。それなのに集中できないなら、どんな試合でも集中できない。1-0とリードしたとき、勝てると思った。何か特別なものが生まれつつあると感じた」と続けた。
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ルイス＝スケリーの台頭に対する称賛
ベテランが注目される中、ライス監督はマイレス・ルイス＝スケリーの貢献を早くも称えた。2024-25シーズンに頭角を現した10代の彼は、今季は左SBでリカルド・カラフィオリの控えだった。しかし中盤でマルティン・ズビメンディを抑え先発した19歳は、アトレティコ戦で完成度の高いプレーを見せた。
「マイレスがどんなプレーができるかは、我々は以前から知っていた」とライスは語った。「昨年、彼が多くの試合に出場していたことを覚えている。18歳の時にベルナベウでのレアル・マドリード戦に先発した時、私は『うわっ、なんて素晴らしい選手なんだ』と思ったものだ」
ライスは、慣れないポジションでも成長を遂げた背景にミケル・アルテタ監督の厳しさがあると語った。「監督は裏で厳しく接し、彼は黙々と努力してきた。早朝にジムでトレーニングしている。突然の出場でもあのパフォーマンスを示せたのは、私にとって驚きではない」
アルテタ革命は続く
ブダペストでの決勝へ至るアーセナルの道のりは、アルテタ監督の下で進めてきた再建の集大成だ。ライスは「ここ数年、苦しいこともあったが、監督がチームを掌握し、互いに高め合ってきた」と語った。
今季は2つの戦線で全力で戦い、残り1ヶ月を切った今、好位置につけている。日曜の試合は極めて重要だ」と元ウェストハムのキャプテンは語った。
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二重のプレッシャーへの対処
プレミアリーグ優勝争いが佳境だ。アーセナルは複数タイトル獲得へ、厳しい視線にさらされている。国内リーグと欧州の目標を両立する重圧は大きい。それでもチームは不屈だ。サカも「外野の雑音より目の前の課題に集中している」と語った。
「この立場にあってプレッシャーを感じないなんてあり得ない」と、試合を決定づける活躍を見せた後、サカは語った。「チャンピオンズリーグの決勝に進出し、プレミアリーグの優勝も争っている。当然、人々は我々を話題にし、批判する。それを遮断し、任務に集中しなければならない。我々はそれを実行し、また一歩前進した」