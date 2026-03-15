ラ・リーガ第28節、アトレティコ・マドリード対ヘタフェ戦、55分。元ウディネーゼのナウエル・モリーナが序盤に決めたゴールにより、アトレティコが1-0でリードしている。その中、アウェイチームのDFアブデル・アブカルが、ボールから離れた位置でノルウェー人FWアレクサンダー・ソルロートに、一見理由もなく倒された。 VARがこのプレーを検証したところ、実に異例な事態が判明した。
AFP
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アトレティコ・マドリード対ヘタフェ、信じられない展開：アブカルがソルロスの股間を蹴り、VARにより退場処分
触れてはいけない
映像によると、アブカルは前を横切ろうとした相手選手に対し、まさに「日当たりの悪い場所」をピンチングし、元ビジャレアル所属のノルウェー人選手から激しい反応を引き出した。映像を確認した審判の判定は？ディフェンダーにレッドカード、フォワードにイエローカード。
アトレティコが勝ち進む
試合はその後、追加点なく終了し、マドリード・ダービーはアトレティコが辛勝した。これにより、シメオネ監督率いるチームは、第28節を終えてビジャレアルにわずか2ポイント差で3位を維持した。一方、ヘタフェは中位にとどまり、バスクの2チーム、アスレティック・クラブとレアル・ソシエダと並んで9位となった。
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