アトレティコ・マドリード対ヘタフェ、信じられない展開：アブカルがソルロスの股間を蹴り、VARにより退場処分

ラ・リーガ第28節、アトレティコ・マドリード対ヘタフェ戦、55分。元ウディネーゼのナウエル・モリーナが序盤に決めたゴールにより、アトレティコが1-0でリードしている。その中、アウェイチームのDFアブデル・アブカルが、ボールから離れた位置でノルウェー人FWアレクサンダー・ソルロートに、一見理由もなく倒された。 VARがこのプレーを検証したところ、実に異例な事態が判明した。