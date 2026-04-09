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アトレティコ・マドリード対バルセロナ戦で、ジュリアン・アルバレスが驚異的なフリーキックを成功させた。彼はこの際、リオネル・メッシの手法を参考にしたと認めた。
史上最高の選手から得たインスピレーション
アトレティコ・マドリードのスターは、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で2-0のリードを奪ったこの夜、ヒーローとなった。ハーフタイム直前にアルバレスが放った見事なシュートがチームに勢いを与え、彼はボールを蹴る際、2019年5月にメッシがリバプールに対して決めたゴールをイメージしていたと認めた。
「2019年5月のリヴァプール戦でメッシが決めたゴールを何度も見ていた。あの正確なコースに蹴れるかは確信できなかったが、ボールを蹴る前からほぼ決まっていた。昨日は練習でも1本も決められなかった。だが今日が大切だった」とアルバレスはESPNに語った。
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移籍の噂が加熱している
その見事なゴールは、アルバレスの将来をめぐる噂に拍車をかけた。メトロポリターノとの契約は2030年6月まで残っているが、バルセロナは契約満了を迎えるレヴァンドフスキの後継者として彼を最優先ターゲット視している。ジョアン・ラポルタ会長も、このアルゼンチン人選手を理想的な補強とみなしているという。
さらに、攻撃力強化を狙うアーセナルも関心を示しており、アトレティコは国外からのアプローチにも対応しなければならない。今季18得点をマークしたアルバレスの市場価値は、依然として上昇中だ。
セレーゾが「手を出すな」と警告
欧州各地から関心が集まる中、アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレーソ会長は売却する気はないと明言した。彼は率直な口調で、選手の契約期間がまだ長いことを挙げ、決定権はクラブ首脳陣が握っていると獲得に動くクラブに突きつけた。
「契約が残り何年もあれば、どうなるかは明白だ。私が神様だと思ってもいい。私が去れと言うまで、彼は去らない」と今週語った。
- AFP
帰路に焦点を当てる
役員室で噂が飛び交う中、アルバレスはバルサ戦に集中している。彼の活躍とソルロスの2点目でアトレティコは2点リードで来週のメトロポリターノ帰還を迎えるが、MVPの彼はまだ浮かれていない。
「今は調子が良い」とアルバレスは語った。「気分は最高だ。シーズンで最も重要な時期が迫っている。良い結果のために努力を続けるだけだ。まだ終わっていない。相手がどんなチームかは分かっている。我々が優位に立っている今、ホームの観客の力を最大限に活かさなければならない」