アトレティコ・マドリード対バルセロナ戦で、ジュリアン・アルバレスが驚異的なフリーキックを成功させた。彼はこの際、リオネル・メッシの手法を参考にしたと認めた。

その見事なゴールは、アルバレスの将来をめぐる噂に拍車をかけた。メトロポリターノとの契約は2030年6月まで残っているが、バルセロナは契約満了を迎えるレヴァンドフスキの後継者として彼を最優先ターゲット視している。ジョアン・ラポルタ会長も、このアルゼンチン人選手を理想的な補強とみなしているという。

さらに、攻撃力強化を狙うアーセナルも関心を示しており、アトレティコは国外からのアプローチにも対応しなければならない。今季18得点をマークしたアルバレスの市場価値は、依然として上昇中だ。