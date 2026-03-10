アトレティコ・マドリード対トッテナム、ヴィカーリオがチャンピオンズリーグで先発出場しなかった理由：その背景とインテル、ユヴェントスに関する移籍市場での噂

夏には、ゴールキーパーを交代する可能性があるチームがいくつかあり、その中でも特に2つ、インテルとユヴェントスが挙げられます。インテルは、ソマーの契約が満了し、クラブの計画では現在更新が見込まれていないことを考慮し、来シーズンに向けてヴィカリオを獲得する可能性を具体的に検討しています。ユヴェントスは、ディ・グレゴリオとペリンの両方が退団する可能性があるため、まず両選手について決断を下す必要があります。 トッテナムがヴィカリオの獲得を希望する場合、スパーズの要求額は3000万ユーロ程度となる見込みだ。ただし、同チームは降格回避のために奮闘中であり、チャンピオンシップに降格した場合、その価格は下がる可能性があることに留意すべきである。