ウィリアム・ヴィカリオがトッテナムで最後にベンチ入りしなかったのは、10月末のリーグカップだった。当時のトーマス・フランク監督が技術的な判断で彼を起用しなかったんだ。 チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦の1stレグでも、イゴール・トゥドールが同じ決断を下したが、結果は芳しくなかった。彼の代役であるアントニン・キンスキーは15分間に3失点を喫し、そのうち2点は17分に涙を流してピッチを去ったゴールキーパーの明らかなミスによるものだった。 2025年1月にスラヴィア・プラハから副監督として加入し、約1500万ユーロの移籍金で獲得したこの選手にとって、それは悪夢のような夜となった。
アトレティコ・マドリード対トッテナム、ヴィカーリオがチャンピオンズリーグで先発出場しなかった理由：その背景とインテル、ユヴェントスに関する移籍市場での噂
多くの人が、ビカーリオが紙面上では先発だったにもかかわらず、なぜこのような重要な試合でベンチ入りしたのか疑問に思ったが、イゴール・トゥドール監督は試合前にこう答えた。「今日は、現時点でチームにとって最善だと思う選手を選ぶ。今日の先発メンバーはこれだ。まだ第2戦もあるし、全員に出場機会はある」。 この選択の背景には、ここ数週間のイタリア人ゴールキーパーの不安定なパフォーマンスや、元エンポリのゴールキーパーが夏にセリエAに復帰するかもしれないという移籍市場での噂もあるかもしれない。
インテルとユヴェントスがヴィカーリオを巡って争う
夏には、ゴールキーパーを交代する可能性があるチームがいくつかあり、その中でも特に2つ、インテルとユヴェントスが挙げられます。インテルは、ソマーの契約が満了し、クラブの計画では現在更新が見込まれていないことを考慮し、来シーズンに向けてヴィカリオを獲得する可能性を具体的に検討しています。ユヴェントスは、ディ・グレゴリオとペリンの両方が退団する可能性があるため、まず両選手について決断を下す必要があります。 トッテナムがヴィカリオの獲得を希望する場合、スパーズの要求額は3000万ユーロ程度となる見込みだ。ただし、同チームは降格回避のために奮闘中であり、チャンピオンシップに降格した場合、その価格は下がる可能性があることに留意すべきである。
