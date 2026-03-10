15分間で3失点し、涙ながらにピッチを去った。アントニン・キンスキーにとって忘れられない夜となった。トッテナムのゴールキーパーである彼は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアトレティコ・マドリード戦で、ビカリオに代わって突如出場した。 この選手は2つの重大なミスを犯し、それがアトレティコの2点目と3点目につながったため、スパーズの監督は17分に彼を交代させ、本来は正ゴールキーパーである選手を投入することを決めた。今シーズン、これまで2試合に出場していたチェコのゴールキーパーにとって、この試合は悪夢のようなものとなった。
アトレティコ・マドリード対トッテナム、アントニン・キンスキーとは誰か？トッテナムのゴールキーパーは15分後にテュドルに交代された
最後の試合は5ヶ月前
アントニン・キンスキーがトッテナムで最後にプレーしたのは、昨年10月のリーグカップで、スパーズがニューカッスルに0-2で敗れた試合でした。その前のラウンドでは、イングランド3部リーグのドンカスターを相手にクリーンシートで3-0の勝利を収めていました。 チャンピオンズリーグで彼に頭痛の種となったのは、マルコス・ジョレンテ、トッテナムGKのミスを突いて得点を挙げたアントワーヌ・グリーズマン、そしてキンスキーのミスを突いて彼の不振なパフォーマンスに終止符を打ったジュリアン・アルバレスだった。
リバプールでのデビューとその他の試合
トッテナムは2025年1月にスラヴィア・プラハから約1500万ユーロで彼を獲得した。ヴィカリオの控えとして加入し、2031年まで契約を結び、時折試合に出場して出場機会を勝ち取った。 デビュー戦も悪くなかった。イングランド到着から数日後、リーグカップのリバプール戦でデビューし、試合を無失点（1-0）で終えた。1月中旬から2月初旬にかけて、ヴィカリオが足首の手術で離脱したため出場機会を得たが、イタリア人ゴールキーパーが復帰すると、彼は再び正ゴールキーパーの座を取り戻した。 昨年1月にはウェストハムが彼に関心を示したが、トッテナムは彼を留めることを決定した。この不運な夜にもかかわらず、トッテナムは彼を将来に向けて育成すべき有望選手と見なしている。
