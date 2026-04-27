「アトレティコ・マドリードを突破は難しい」とゲイリー・ネヴィルは語り、アーセナルはチャンピオンズリーグよりプレミアリーグ制覇の可能性が高いと主張した。

アーセナルは水曜日に準決勝第1戦でスペインへ遠征するが、ネヴィルはディエゴ・シメオネ率いるチームが彼らの欧州での戦いを終わらせると予想している。アーセナルは今大会無敗だが、トーナメントの難しさと残る強豪はアルテタ監督にとって負担だと解説者は語る。もう一方の準決勝はバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンだ。

ネヴィルは「チャンピオンズリーグにはより強いチームがあり、これはカップ戦だ」と説明する。「残りはリーグ4試合、カップ3試合だから両方を制するのは簡単だという人もいるだろう。しかし私はアトレティコや準決勝の相手を破るのは難しいと思う。リーグならチャンスがあるが」。