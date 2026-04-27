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「アトレティコ・マドリードを突破は難しい」とゲイリー・ネヴィルは語り、アーセナルはチャンピオンズリーグよりプレミアリーグ制覇の可能性が高いと主張した。
アーセナルのチャンピオンズリーグ出場に懸念
アーセナルは現在、プレミアリーグの優勝争いをリードしながら、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝も控えるなど、多忙を極めている。しかしネヴィルは、この北ロンドンのクラブが今シーズン、欧州で優勝するだけの実績があると確信していない。
「このチームの多くの選手はチャンピオンズリーグで勝つ方法を知らない。だがリーグ優勝争いではあと一歩のところまで来ており、そこで失敗しないよう必死になるだろう」とネヴィルは『The Gary Neville Podcast』で語った。 「ミケル・アルテタ監督はどの試合も全力で臨むべきで、特定の試合を優先すべきではない。それでも、現時点ではチャンピオンズリーグよりプレミアリーグの方が優勝しやすいと彼も理解しているはずだ」
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アトレティコ・マドリードという壁
アーセナルは水曜日に準決勝第1戦でスペインへ遠征するが、ネヴィルはディエゴ・シメオネ率いるチームが彼らの欧州での戦いを終わらせると予想している。アーセナルは今大会無敗だが、トーナメントの難しさと残る強豪はアルテタ監督にとって負担だと解説者は語る。もう一方の準決勝はバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンだ。
ネヴィルは「チャンピオンズリーグにはより強いチームがあり、これはカップ戦だ」と説明する。「残りはリーグ4試合、カップ3試合だから両方を制するのは簡単だという人もいるだろう。しかし私はアトレティコや準決勝の相手を破るのは難しいと思う。リーグならチャンスがあるが」。
流暢な話し方の課題
アーセナルは土曜のニューカッスル戦でエベレチ・エゼの鮮やかなゴールで1-0勝利し首位に返り咲いた。しかし攻撃力は発揮できず枠内シュート4本、xGも0.64と低水準で、優勝争いのプレッシャーが選手にかかる可能性が示された。
「戦術的には良くなかった」とネヴィルは指摘した。 「守備は極めて堅く、全員が全力で走って陣形を整えている。コンパクトで組織力が高く、尊敬に値する。その姿勢はタイトルにつながる」
- AFP
攻撃の自由度の欠如
ネヴィルは守備を評価しつつも、アーセナルに「最終ラインでより積極的に攻撃を仕掛けるべきだ」と助言した。現在3ポイントリードしているが、シティにはまだ消化試合があり、結果次第では勢いがエティハドへ傾く。
「前へ進み、走り、攻撃で確信を持ってプレーする表情と自由さが必要だ。しかし今日の試合ではそれが全く見られなかった」とニューカッスル戦の勝利についてネヴィルは付け加えた。「時折、意図が見えず、積極性が足りない」