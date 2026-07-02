Getty Images Sport
翻訳者：
アトレティコ・マドリードは移籍金4000万ユーロでモルテン・ヒュルマンド選手と合意。ジョルジェ・メンデス氏との確執によりジョアン・ゴメス選手の獲得は断念。
メンデス氏との不和を受け、アトレティコはヒュルマンド氏に白羽の矢が立った。
アトレティコ・マドリードは新シーズンに向けて中盤の補強を進めており、ディエゴ・シメオネ監督は最優先ターゲットの獲得に近づいている。移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、クラブはヒュルマンドと合意に達し、スポルティングCPとの移籍金交渉の最終調整に入っている。
このデンマーク人獲得は、アトレティコがゴメスとの交渉を断念した結果だ。 モレット氏によると、アトレティコはベルナルド・シルバの交渉中にスーパーエージェント、ジョルジュ・メンデス氏と関係が悪化した。メンデス氏がシルバのレアル・マドリード移籍の可能性を残し、交渉を突然打ち切ったことが原因だ。この不和により、アトレティコは代替案を探し、プリメイラ・リーガで輝くスポルティングCPのスターに白羽の矢が立った。
- Getty Images Sport
スポルティングCPとの交渉が進行中
選手はラ・リーガ移籍に前向きだが、両クラブは移籍金で最終調整中。金額は3,500万～4,000万ユーロと、アトレティコがゴメスに提示した水準と同程度と見込まれる。 27歳の主将ヒュルマンドが新天地を求める意向は既報通りで、彼はすでにリスボンのチームメイトやコーチ陣に別れを告げたという。
モレット氏は「アトレティコとヒュルマンドの間では完全合意に達している。クラブ間の移籍金交渉は継続中だ」と語った。
ACミランにおけるルーベン・アモリム要因
ヒュルマンド争奪戦はアトレティコだけではない。ACミランも獲得に動き、アモリム監督は指導経験のある彼との再会を望んでいる。それでも交渉がすでに進んでいるアトレティコが主導権を握る。
- Getty Images
守備の増援とさらなる目標
ヒュルマンドとの契約で進展があったアトレティコは、新たなセンターバックも探している。モレット氏によると、トッテナムのクリスティアン・ロメロの獲得も検討しているが、プレミアリーグ側の移籍金が高額で実現は難しい。
さらにPSGのイ・ガンインにも注目しているが、獲得には3500万ユーロ以上の支出が見込まれる。コケが2027年まで契約延長したため、ヒュルマンドの加入は不安定だった中盤を刷新する重要な一歩とされている。 プレシーズン開始までにシメオネ監督が新司令塔を確保できるよう、スポルティングとの合意成立に全力を注いでいる。