アトレティコ・マドリードは新シーズンに向けて中盤の補強を進めており、ディエゴ・シメオネ監督は最優先ターゲットの獲得に近づいている。移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、クラブはヒュルマンドと合意に達し、スポルティングCPとの移籍金交渉の最終調整に入っている。

このデンマーク人獲得は、アトレティコがゴメスとの交渉を断念した結果だ。 モレット氏によると、アトレティコはベルナルド・シルバの交渉中にスーパーエージェント、ジョルジュ・メンデス氏と関係が悪化した。メンデス氏がシルバのレアル・マドリード移籍の可能性を残し、交渉を突然打ち切ったことが原因だ。この不和により、アトレティコは代替案を探し、プリメイラ・リーガで輝くスポルティングCPのスターに白羽の矢が立った。



